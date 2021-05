A quoi doit ressembler une laverie automatique en 2021 ? Connecté et entièrement contrôlable à distance avec Primus XControl FLEX

Alliance Laundry Systems, le leader mondial de la fabrication d'équipements de blanchisserie commerciale, ajoute une autre innovation à sa liste : X Control Flex, une commande à écran tactile pour certains modèles Primus. Non seulement l'écran tactile offre une polyvalence exceptionnelle pour les clients des laveries automatiques, mais il contribue également à réduire les contacts physiques, un avantage considérable avec la propagation actuelle de la COVID-19.

« Alliance a toujours placé l'hygiène et la performance au premier plan de son innovation », a déclaré Rocco di Bari, directeur commercial pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique chez Alliance Laundry Systems. « Aujourd'hui, nous sommes convaincus d'offrir la solution de contrôle la plus intuitive et la plus performante du secteur . Il s'agit d'une technologie d'avenir qui minimise les contacts physiques et rend la gestion de votre linge et votre laverie automatique plus sûre et plus rapide. »

Les commandes Primus portent la technologie de l'écran tactile à un niveau supérieur, notamment pour les clients des laveries libre-service. Proposés sur des modèles de laveuse-essoreuse et ded séchoir, les écrans tactiles permettent aux clients de personnaliser les cycles avec des fonctions telles que ajouter du temps de lavages , différents types de rinçages et des cycles spéciaux (programmable). Il offre une flexibilité supplémentaire avec 34 langues. Le résultat est que tous les clients ont un meilleur contrôle de leur lavage (vital pendant la crise de la COVID-19) grâce à la proposition d'options intuitives sur l'écran, tandis que les propriétaires de magasins augmentent leur rentabilité.

En ce qui concerne le suivi de l'activité, la connectivité par le biais du système de gestion de blanchisserie Primus i-Trace basé sur le cloud donne aux propriétaires de laveries automatiques un contrôle encore plus grand pour gérer leur activité, avec un accès avancé aux données d'exploitation de la laverie.

Grâce à la combinaison des commandes intuitives et rentables de l'écran tactile X Control Flex, des données d'exploitation en temps réel grâce à i-Trace et de la durabilité déjà légendaire de Primus, Primus offre aux propriétaires de laveries automatiques tous les outils nécessaires pour rationaliser les opérations et maximiser les revenus. X Control Flex offre également aux clients une option de paiement mobile, tandis que sa connectivité signifie que le système reçoit des mises à jour automatiques pour le rendre à l'épreuve du temps.

Pour plus d'informations ou pour trouver un distributeur dans votre région, visitez https://protect-us.mimecast.com/s/Gt-5CjRBp2cY4Wj1hRmqyP?domain=primuslaundry.com.

À propos de Primus - Depuis 1911, Primus innove dans le but d'offrir à ses clients et aux utilisateurs des résultats de lavage de qualité supérieure. Nos objectifs sont de produire un maximum d'efficacité avec un minimum d'efforts, tout en utilisant au mieux les ressources. Nous nous sommes forgés une réputation de solutions efficaces et respectueuses de l'environnement, conçues pour les blanchisseries haut de gamme sur site, les laveries automatiques, les établissements de soins et les blanchisseries commerciales. Parmi les avancées techniques de Primus, citons le premier lave-linge autonome avec l'essorage le plus élevé au monde et nos systèmes de contrôle en réseau sophistiqués . Chez Primus, nous vous proposons des solutions de blanchisserie durables et conviviales qui vous permettent de garder une longueur d'avance année après année.

