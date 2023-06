A RECOM Technologies anuncia a nova série de Módulos Fotovoltaicos Black Tiger É o primeiro módulo do mundo a 23,6 % abaixo dos >2m2

LANNION, França, 13 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A RECOM Technologies revela a inovadora série de Módulos Fotovoltaicos Black Tiger com potências de saída que variam entre 430Wp e até 610Wp. Esta inovação de ponta baseada na tecnologia de células do tipo N estabelece novos padrões na indústria para uma extraordinária eficiência de 23,6 %.

RECOM Black Tiger I RECOM Black Tiger II

O módulo RECOM Black Tiger apresenta inúmeras vantagens excecionais, solidificando a sua posição como primeira escolha no mercado. Em primeiro lugar, possui uma eficiência inigualável, proporcionando um desempenho ideal que supera todos os concorrentes. Com a sua eficiência líder a nível mundial, o módulo Black Tiger garante a máxima produção de energia, permitindo aos clientes aproveitar todo o potencial da energia solar. Além disso, o seu design e engenharia avançados resultam numa maior durabilidade, tornando-o altamente resistente a várias condições ambientais, garantindo uma fiabilidade a longo prazo. Além disso, a estética cativante do módulo Black Tiger dá um toque de elegância a qualquer instalação, integrando-se perfeitamente em ambientes residenciais e comerciais. Com a sua combinação inigualável de eficiência, durabilidade e apelo estético, o módulo Black Tiger oferece aos clientes uma solução incomparável para as suas necessidades de energia solar.

O módulo "Black Tiger" utiliza a tecnologia de células do tipo N em conjunto com um método de ligação posterior conhecido como BackContact. Como resultado, há 0 % de perda de sombra na grelha frontal, o que aumenta o rendimento do módulo fotovoltaico. Devido à redução do sombreamento na parte frontal da célula, o módulo maximiza a área total da célula, obtendo uma maior eficiência e resultando num rápido retorno do investimento. Disponíveis nas versões Monofacial, Bifacial de Vidro Único e Bifacial de Vidro Duplo, estes painéis solares são fornecidos com 25 anos de garantia do produto e com 30 anos de garantia de potência linear. Garante-se que a potência de saída ao final dos 30 anos não será inferior a 88,85 % da potência nominal de saída.

Através deste design inovador, as linhas de grelha do módulo são eliminadas, resultando num aspeto elegante e preto puro. Equipado com todas as células de contacto posterior, maximiza a eficiência e o desempenho, proporcionando um notável aumento de +13,4 % na produção de energia durante todo o ciclo de vida em comparação com os módulos tradicionais do tipo P. Além disso, o módulo Black Tiger oferece uma vantagem significativa com uma redução de mais de 5 % nos requisitos de Equilíbrio do Sistema (BOS), traduzindo-se numa poupança substancial de custos em cabos e sistemas de montagem. Adicionalmente, destaca-se como uma opção 100 % isenta de prata, garante uma cadeia de fornecimento fiável e resolve as preocupações associadas a outros módulos de tipo N. Com a sua combinação única de inovação de design, produção de energia superior, eficiência de custos e materiais sustentáveis, o módulo Black Tiger redefine a excelência na indústria solar.

Os módulos fotovoltaicos RECOM são certificados de acordo com as normas ISO 9001 e 14001. A Black Tiger está certificada IEC61215, IEC61730, ISO 9001:2005, ISO 14001:2015 e em conformidade com CE, PV CYCLE, Segurança contra incêndios Classe C de acordo com as certificações UL790.

A RECOM, através da disponibilidade de produtos nos armazéns europeus, garante entregas rápidas e fiáveis.

Para mais informações sobre as soluções solares da RECOM, visite https://recom-tech.com. Para questões técnicas e de vendas, envie um e-mail para [email protected].

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2096678/RECOM_Technologies_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2096679/RECOM_Technologies_2.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1902016/RECOM_Technologies_Logo.jpg

FONTE RECOM Technologies

