RECOM Technologies annonce la sortie de sa nouvelle série de modules PV Black Tiger avec le meilleur rendement au monde de 23,6 % sous <2m2

LANNION, France, 13 juin 2023 /PRNewswire/ -- RECOM Technologies dévoile la nouvelle série de modules photovoltaïques Black Tiger avec des puissances allant de 430Wp à 610Wp. Cette innovation de pointe basée sur la technologie des cellules de type N établit de nouvelles normes dans l'industrie pour une efficacité exceptionnelle de 23,6 %.

RECOM Black Tiger I RECOM Black Tiger II

Le module RECOM Black Tiger offre une multitude d'avantages exceptionnels, confortant ainsi sa position de premier choix sur le marché. Il offre avant tout une efficacité inégalée, avec des performances optimales qui surpassent celles de tous les concurrents. Grâce à son efficacité de pointe, le module Black Tiger assure une production d'énergie maximale, permettant aux clients d'exploiter tout le potentiel de l'énergie solaire. En outre, sa conception et son ingénierie avancées se traduisent par une durabilité accrue, ce qui lui confère une grande résistance aux diverses conditions environnementales et garantit une fiabilité à long terme. De plus, l'esthétique séduisante du module Black Tiger ajoute une touche d'élégance à toute installation, s'intégrant parfaitement dans les environnements résidentiels et commerciaux. Grâce à sa combinaison inégalée d'efficacité, de durabilité et d'esthétique, le module Black Tiger offre aux clients une solution optimale pour leurs besoins en énergie solaire.

Le module « Black Tiger » utilise la technologie des cellules de type N en conjonction avec une méthode de connexion arrière connue sous le nom de BackContact. Par conséquent, il n'y a aucune perte d'ombre sur le réseau avant, ce qui augmente le rendement du module photovoltaïque. Grâce à la réduction de l'ombrage à l'avant de la cellule, le module maximise la surface totale de la cellule, ce qui permet d'obtenir un meilleur rendement et un retour sur investissement rapide. Disponibles en version monoface, biface à simple vitrage et biface à double vitrage, ces panneaux solaires sont assortis d'une garantie de 25 ans sur le produit et d'une garantie de 30 ans sur la puissance de sortie linéaire, qui ne doit pas être inférieure à 88,85 % de la puissance de sortie nominale.

Grâce à cette conception innovante, les lignes de la grille du module sont éliminées, ce qui permet d'obtenir un aspect noir pur et élégant. Équipé de cellules à contact arrière, il maximise l'efficacité et les performances, offrant une augmentation remarquable de +13,4 % de la production d'énergie sur l'ensemble du cycle de vie par rapport aux modules de type P traditionnels. En outre, le module Black Tiger offre un avantage significatif avec une réduction de plus de 5 % des exigences en matière d'équilibre du système (BOS), ce qui se traduit par des économies substantielles sur les câbles et les systèmes de montage. De plus, il se distingue par son absence totale d'argent, garantit une chaîne d'approvisionnement fiable et répond aux préoccupations associées aux autres modules de type N. Grâce à sa combinaison unique d'innovation en matière de conception, de production d'énergie supérieure, de rentabilité et de matériaux durables, le module Black Tiger redéfinit l'excellence dans l'industrie solaire.

Les unités de production RECOM sont certifiées selon les normes ISO 9001 et 14001. Black Tiger est certifié IEC61215, IEC61730, ISO 9001:2005, ISO 14001:2015 et conforme à CE, PV CYCLE, sécurité incendie classe C selon les certifications UL790.

RECOM, grâce à la disponibilité des produits dans les entrepôts européens, assure des livraisons rapides et fiables.

