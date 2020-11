A Red Box oferece gravação de voz configurável em nuvem para o Fuel AI no Microsoft Azure

LONDRES e NOVA YORK, 20 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- Red Box, uma plataforma de voz líder, anuncia hoje uma extensão de seu relacionamento com a Microsoft alinhada ao lançamento da Conversa, a plataforma de voz empresarial da Red Box.

A Red Box já é um Parceiro de Telefonia Preferencial para inteligência de conversação, parte do Microsoft Dynamics 365 Sales e Customer Service. Este desenvolvimento mais recente no relacionamento oferece uma camada de captura exclusiva para voz empresarial. Ele combina o poder do processamento de áudio da Conversa no Microsoft Azure e Microsoft AI, com suporte contínuo para nuvem e telefonia baseada no local alinhada com implementações sem atrito e sem contato.

O recurso de auto-instalação no local fornecido pela Conversa e desenvolvido pela Azure Cloud simplificará a entrega de captura de voz em tempo real 'pronta para IA' para as empresas que lutam para obter acesso aos dados de áudio.

"A Conversa captura dados de voz ricos e de alta qualidade de todas as conversas e de toda a empresa", disse Richard Stevenson, CEO da Red Box. "Com arquitetura líder de mercado, plataforma agnóstica conteinerizada e APIs livres e abertas, a Conversa proporciona às organizações um coletor facilmente provisionável e para download que oferece acesso e controle ainda mais fácil de dados de voz em tempo real para alavancar a inteligência de conversação."

A Red Box também anunciou recentemente a disponibilidade de sua solução de gravação de conformidade GA para o Microsoft Teams.

"O lançamento da Conversa como uma plataforma de voz empresarial autoconfigurável significa criar uma experiência de cliente sem atrito," comenta Ray Smith, gerente gral de vendas do Dynamics 365 na Microsoft. "A combinação da Conversa e da inteligência de conversação do Microsoft Dynamics 365 Sales capacitará as organizações a desbloquear e integrar rapidamente seus dados de telefonia existentes em seus aplicativos de negócios ou fluxo de trabalho, proporcionando percepções acionáveis em tempo real para compromissos inteligentes com o cliente."

Sobre a Red Box

A Red Box é uma especialista de voz líder, com mais de 30 anos de experiência em capacitar as empresas na captura, segurança e desbloqueio da ampla voz empresarial. A Conversa da Red Box é primeira plataforma de voz para empresas, verdadeiramente aberta e baseada em microsserviços. Oferece uma arquitetura revolucionária orientada para eventos e globalmente extensível, um TCO da infraestrutura líder de mercado e escalabilidade horizontal infinita.

Oferecendo captura de missão crítica e resiliente de dados de voz e mídia abundantes e de alta qualidade de todas as conversas, em qualquer lugar, em qualquer plataforma e em tempo real, a Conversa oferece aos clientes soberania de dados de ponta a ponta e acesso aberto ao mais amplo ecossistema mundial das melhores tecnologias IA de voz.

A Red Box conquistou a confiança de empresas proeminentes nos setores de serviços financeiros, centros de informações, setores de segurança pública e governamental (incluindo seis dos principais bancos do mundo, 85% dos corretores intermediários globais, 1.700 centros de atendimento e mais de 80% das forças policiais do Reino Unido) além de capturar e proteger milhões de chamadas diariamente de mais de 3.500 clientes do mundo todo.

