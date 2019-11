A reforma do Observatório do Edifício Empire State foi concluída

O novo 80o andar completa quatro anos, um projeto de US$ 65 milhões

NOVA YORK, 27 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- O Observatório do Edifício Empire State (ESBO), no topo do edifício mais famoso do mundo, anuncia hoje a conclusão da reforma do 80o andar. O componente final do projeto de US$ 165 milhões, que durou quatro anos, para reinventar o ESBO agora inclui exposições interessantes e educacionais para guiar os visitantes em seus passeios a Nova York e mostra essa parte única do edifício no centro de tudo.

No novo 80o andar agora existe uma parceria exclusiva e interativa com a NYC & Company, a agência oficial de marketing, turismo e parcerias de Nova York, com cinco lâminas de vídeo interativas, que permitem aos visitantes utilizar a especialidade da NYC & Company para criar itinerários de passeios usando um imenso arquivo de destinos nas cinco regiões de Nova York. O visitante baixa os itinerários automaticamente para seu telefone, por meio de um leitor de códigos QR, ou os recebe por e-mail. Criado em resposta a pesquisas que mostraram que o ESBO é o primeiro destino de muitos turistas, esse serviço é uma dádiva para todos os turistas e moradores da cidade de Nova York.

As cenas interativas de realidade aumentada da cidade de Nova York nos binóculos clássicos colocam os visitantes diretamente em contato com as imagens e sons de destinos populares. Outras exposições têm vídeos dos famosos espetáculos de luzes do ESB, com entrevistas com Marc Brickman, o artista da iluminação que cria esses espetáculos, conteúdo gerado por usuários, além da monumental linha do horizonte de Nova York, do famoso artista britânico Steven Wiltshire, que cria a partir de sua memória.

Para comemorar a inauguração, o Edifício Empire State também tem o prazer de anunciar o lançamento de um novo vídeo, estrelado por Lin-Manuel Miranda, o compositor, letrista e ator ganhador de prêmios Tony, Grammy, Emmy e Pulitzer. Começando com sua carta de amor a Nova York, Cheering for Me Now, uma faixa original de sua série Hamildrop, com música do lendário compositor John Kander (de Cabaret, Chicago) e letras de Lin-Manuel Miranda, o vídeo apresentará um novo espetáculo de música e luz, criado pelo renomado artista da iluminação, Marc Brickman, e filmagens do compositor explorando a nova experiência do Observatório. Uma parte do vídeo estreará no dia 27 de novembro, na transmissão ao vivo da CBS This Morning e será publicada exclusivamente na página do Facebook e no canal do YouTube do Edifício Empire State. Os fãs de Nova York também podem assistir ao espetáculo de música e luz ao vivo no edifício, às 20h, enquanto ouvem a música no canal Broadway da iHeartRadio, no site www.iheartradiobroadway.com.

Dentre as exposições do 80o andar, estão:

Cidade de Nova York : acima e além: esta exposição, criada em parceria com a NYC & Company, incentiva os visitantes a criar um itinerário de viagem personalizado a partir do topo do Edifício Empire State, que normalmente é a primeira parada dos turistas na cidade de Nova York . Depois de responder a perguntas sobre seus interesses e a duração de sua estada, eles podem montar uma lista personalizada de recomendações de atrações e pontos a visitar em Manhattan , no Brooklyn , em Queens , no Bronx e em Staten Island . Os visitantes podem receber seu itinerário personalizado por e-mail ou digitalizado pelo código QR, diretamente em seus dispositivos portáteis para referência futura.

"O que começou com a nova entrada do Observatório, inaugurada em agosto de 2018, é agora, conforme planejado, uma jornada totalmente educacional e envolvente, que liga os visitantes do mundo todo às suas conexões emocionais com o edifício mais famoso do mundo e os ajuda a criar toda a sua visita a Nova York, a partir do centro de tudo. O Observatório do Edifício Empire State concluído engrandece a experiência dos nossos visitantes, a partir da nova entrada para o novo dramático e emocionante 102o andar", disse Anthony E. Malkin, presidente e diretor executivo da Empire State Realty Trust. "Aos 88 anos, o Edifício Empire State continua sendo o ícone de inovação, aspirações e sonhos, e também o ancestral vibrante de todos os edifícios altos do mundo".

A Thinc Design liderou a equipe interdisciplinar e a melhor da categoria dos setores de artes e arquitetura, viagens, tecnologia, engenharia e entretenimento que idealizaram, fizeram a curadoria, desenharam e construíram o projeto.

A equipe incluiu:

BenevilleStudios

Corgan

Diversified.

IDEO

Intersection

JLL

Kubik Maltbie

NYC & Company

Otis Elevator Company

Showtime Pictures

Skanska

Squint/Opera

Stephen Wiltshire

Syska Hennessy Group

Tactman

Tenguerian Models

The Lighting Practice

Thornton Tomasetti

Os ingressos para o observatório do 86o andar custam a partir de US$ 38, e os do observatório do 102o estão disponíveis pela taxa adicional de US$ 20. Podem ser pré-adquiridos on-line, no site www.empirestatebuilding.com ou no local, nos quiosques localizados no 2º e no 86o andar. Acompanhe nas redes sociais, pela #ESBRimagined.

Sobre o Edifício Empire State

Elevando-se a 443 m, na região central de Manhattan (da base até a antena), o Edifício Empire State, de propriedade da Empire State Realty Trust, Inc., é o "edifício mais famoso do mundo" Com novos investimentos em eficiência energética, infraestrutura, áreas públicas e comodidades, o Edifício Empire State atraiu inquilinos de alto nível, de inúmeros setores de todo o mundo. Foi eleito o destino de viagem mais popular do mundo, em um estudo conduzido pela Uber, além de ter sido nomeado o edifício favorito dos Estados Unidos, em uma pesquisa conduzida pelo Instituto Americano de Arquitetos. Para obter mais informações sobre o Edifício Empire State, visite www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @ EmpireStateBldg. www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding , www.youtube.com/esbnyc, ou www.pinterest.com/empirestatebldg.

Sobre a Empire State Realty Trust

A Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), uma das principais empresas de investimento imobiliário (REIT), é proprietária, gerencia, opera, adquire e reposiciona imóveis comerciais e de varejo em Manhattan e na região metropolitana de Nova York, incluindo o Edifício Empire State, o "edifício mais famoso do mundo". Com sede na cidade de Nova York (NY), o escritório da empresa e o portfólio de varejo abrangiam 938.000 metros quadrados de locação, em segunda-feira, 30 de setembro de 2019, composto por 873.000 metros quadrados de locação, em 14 propriedades, dentre elas, nove em Manhattan, três no condado de Fairfield (Connecticut) e duas em Westchester (Nova York) e, aproximadamente, 65.000 metros quadrados de locação no portfólio de varejo.

