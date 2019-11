Culmina la remodelación del Observatorio del Empire State Building

NUEVA YORK, 27 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- El Observatorio del Empire State Building (ESBO), en la cima del Edificio más famoso del mundo, anuncia hoy la culminación del proyecto para remodelar su piso 80. El elemento final de la obra que duró cuatro años y costó $165 millones para reinventar el ESBO añade atractivas e informativas exposiciones que orientan a los visitantes de la ciudad de Nueva York y ostentan el lugar privilegiado del edificio en el corazón de la gran urbe.

Entre las novedades del piso 80 figura la exclusiva alianza interactiva con NYC & Company, la agencia oficial de marketing, turismo y alianzas estratégicas de la ciudad, que se traduce en cinco pantallas interactivas de video donde los visitantes pueden aprovechar los conocimientos expertos de NYC & Company para diseñar itinerarios durante su estancia gracias a un rico acervo de destinos en los cinco distritos. Los itinerarios se descargan automáticamente al teléfono del visitante mediante un lector de códigos QR, pero también pueden enviarse a su correo electrónico. Diseñado en respuesta a investigaciones que revelan al ESBO como la primera parada de muchos visitantes, este servicio es de gran ayuda a todos los turistas y residentes de la ciudad de Nueva York.

Las escenas interactivas de realidad aumentada que reflejan la urbe y se disfrutan con binoculares clásicos llevan a los visitantes directamente a los atractivos y los sonidos de los destinos más populares. También hay otras exposiciones, como una muestra de videos de los célebres espectáculos de iluminación del Empire State Building, que incluye entrevistas con Marc Brickman, el artista de la iluminación que se encarga de darles vida, contenidos generados por los usuarios y el monumental perfil urbano de Nueva York a cargo del artista británico Steven Wiltshire, conocido por su habilidad de dibujar un paisaje después de haberlo visto una sola vez.

A fin de celebrar la inauguración de la obra, el Empire State Building también anuncia con entusiasmo el estreno de un video con Lin-Manuel Miranda, compositor, letrista y actor merecedor de premios Tony, Grammy, Emmy y Pulitzer. Musicalizado con su carta de amor a Nueva York, Cheering for Me Now, tema original de su serie Hamildrop con música del legendario compositor John Kander (Cabaret, Chicago) y letra del propio Miranda, el video presenta un nuevo espectáculo musical-luminoso, diseñado por el artista de la iluminación Marc Brickman que goza de fama internacional, con pietaje de Miranda explorando la totalmente nueva experiencia en el Observatorio. Una parte del video será estrenada el 27 de noviembre durante la transmisión en directo de CBS This Morning y se publicará de forma exclusiva en el canal del Empire State Building en YouTube y en su página en Facebook. Los fans en Nueva York también podrán disfrutar de este espectáculo musical-luminoso en directo, proyectado sobre el edificio, a las 8:00pm mientras disfrutan de la canción en el canal Broadway de iHeartRadio a través de www.iheartradiobroadway.com.

Estas son las exposiciones del piso 80:

NYC: Above and Beyond: Esta exposición, creada en alianza con NYC & Company, invita a los visitantes a diseñar un itinerario personalizado con la cima del Empire State Building, con frecuencia la primera parada de los turistas que llegan a la ciudad, como punto de partida. Tras responder algunas preguntas sobre sus intereses y la duración de su estancia, podrán preparar una lista personalizada de recomendaciones para visitar atracciones y sitios conmemorativos en Manhattan , Brooklyn , Queens , el Bronx y Staten Island . Después, podrán enviar su itinerario personalizado a su correo electrónico o escanearlo mediante código QR directamente a sus dispositivos móviles para usarlo en los próximos días.

"Lo que empezó como la intención de abrir un nuevo acceso al Observatorio en agosto de 2018 ahora es lo que queríamos: un viaje educativo e inmersivo completo que enlaza a los visitantes de todo el globo con los vínculos emocionales que los unen al Edificio más famoso del mundo y les ayuda a diseñar toda su visita a la ciudad de Nueva York desde el corazón de la gran urbe. El Observatorio del Empire State Building, ya terminado, engrandece la experiencia de nuestros visitantes desde la nueva entrada hasta el magnífico y emocionante piso 102", dijo Anthony E. Malkin, presidente y director general del Empire State Realty Trust. "Con tan solo 88 años de vida, el Empire State Building sigue siendo el ícono de la innovación, las aspiraciones y los sueños, y es el palpitante ancestro de todos los rascacielos del planeta".

Thinc Design estuvo a cargo del equipo transdisciplinario conformado por las mejores figuras del mundo de las artes y la arquitectura, los viajes, la tecnología, la ingeniería y el entretenimiento que conjugaron su talento para concebir, comisionar, diseñar y ejecutar el proyecto.

Las entradas para el Observatorio del piso 86 pueden adquirirse desde $38; también hay entradas que incluyen el Observatorio del piso 102 por $20 más. Las entradas pueden comprarse previamente en línea en www.empirestatebuilding.com o en las taquillas que se encuentran en el piso 2 y el piso 86. Síganos en redes con el hashtag #ESBReimagined.

Acerca del Empire State Building

Con sus imponentes 443 metros que se elevan sobre el Midtown de Manhattan (de la base a la antena), el Empire State Building, propiedad de Empire State Realty Trust, Inc., es el "Edificio más famoso del mundo". Con nuevas inversiones en eficiencia energética, infraestructura, áreas públicas e instalaciones, el Empire State Building ha atraído a locatarios de primer nivel en una gama diversa de industrias de todo el mundo. El Empire State Building fue designado como destino más popular de viajeros en un estudio realizado por Uber y como edificio favorito de los Estados Unidos en una encuesta realizada por el Instituto Estadounidense de Arquitectos. Para obtener más información sobre el Empire State Building, visite www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc o www.pinterest.com/empirestatebldg .

Acerca del Empire State Realty Trust

El Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), un fideicomiso líder de inversiones en bienes raíces (REIT), es propietario, gestiona, opera, adquiere y reposiciona propiedades comerciales y de oficinas en Manhattan y el área metropolitana del Gran Nueva York, entre las que se incluye el Empire State Building, el "Edificio más famoso del mundo". Con sede central en la ciudad de Nueva York, Nueva York, la cartera de oficinas y locales comerciales de la compañía abarcaba 938.000 metros cuadrados rentables al 30 de septiembre de 2019, compuestos por 873.000 metros cuadrados rentables en 14 propiedades de oficinas que incluyen nueve en Manhattan, tres en Fairfield County, Connecticut y dos en Westchester County, Nueva York, además de aproximadamente 65.000 metros cuadrados rentables en la cartera de locales comerciales.

