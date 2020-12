A "renovação" de uma pequena cidade chinesa por comércio eletrônico e transmissão ao vivo

DONGGUAN, China, 15 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- Recentemente, a cerimônia de abertura do 7º Humen International E-commerce Festival foi realizada no Humen Convention and Exhibition Center na cidade de Dongguan, na província de Guangdong. É uma plataforma de troca e exibição industrial de Humen, uma cidade chinesa especializada na indústria de roupas femininas, para acelerar a digitalização das indústrias tradicionais, melhorar a eficiência da cadeia de abastecimento e otimizar a imagem das marcas e produtos locais.

O desenvolvimento do comércio eletrônico e a transmissão ao vivo ajudam a romper o gargalo da indústria tradicional, o que aconteceu na cidade de Dongguan Humen, na China.

"A epidemia deste ano teve pouco impacto na indústria. Já em 2017, algumas lojas de roupas em Humen iniciaram a venda de produtos através de plataformas de transmissão ao vivo, uma ótima maneira de explorar o potencial de consumo das cidades de terceiro e quarto níveis da China. É por isso que a indústria local pode resistir aos riscos trazidos pela epidemia e testemunhar um crescimento no volume de vendas", declarou Wang Wei, presidente do Humen E-commerce Industrial Park. Enquanto a China promove um novo paradigma de desenvolvimento com a circulação doméstica como esteio e as circulações doméstica e internacional reforçando-se mutuamente, Humen de Dongguan está mais uma vez na vanguarda da reforma.

Yang Tao, diretor executivo do Shanghai United E-commerce Research Institute, acredita que a epidemia mudou os hábitos de compra dos consumidores e que a demanda por compras on-line tem aumentado significativamente. Os dados e a tecnologia das plataformas de comércio eletrônico desempenham um papel fundamental para garantir o fluxo desimpedido entre os lados da oferta e da demanda, produção e consumo, o que ajuda a circulação doméstica da China.

"No passado, os fabricantes confiavam na experiência de negócios para julgar os estilos e as quantidades da produção de produtos de vestuário. Agora, eles podem testar e pré-vender em plataformas de comércio eletrônico e, com base em dados de pré-venda, analisar se os estilos são fáceis de vender, bem como determinar a quantidade de produção, reduzindo os riscos de estocagem", afirmou Li Dingru, presidente da Humen E-commerce Association.

Com essa mudança, a estrutura da oferta do setor de vestuário de Humen tem melhorado para atender às demandas dos consumidores por qualidade superior. Tomando como exemplo o Humen E-commerce Industrial Park, observamos que ele oferece muitos serviços para produtores, incluindo treinamento para apresentadores de apresentação ao vivo, marketing de comércio eletrônico, operação de lojas on-line e design de arte para atender à demanda de transformação e atualização de empresas.

Wang Yaoming, prefeito da cidade de Humen, disse que a escala e a qualidade da indústria de comércio eletrônico de Humen continuaram a melhorar, com benefícios de estrutura otimizados e desenvolvimento inovador acelerado. Este ano, o setor tem se desenvolvido ainda mais, ajudando a estimular o consumo, atrair investimentos e promover empregos.

Em 2019, Humen, que conta com uma população permanente de cerca de 600.000 pessoas, tem mais de 10.000 empresas e negócios individuais autônomos envolvidos em comércio eletrônico e mais de 150.000 funcionários relevantes, dos quais 90% estão envolvidos na indústria de vestuário. As vendas on-line alcançaram cerca de 47,8 bilhões de iuanes por meio de plataformas de terceiros, e cerca de 380 milhões de encomendas foram enviadas por meio de entrega expressa, cujos valores têm observado uma taxa de crescimento anual de 10%.

O rápido desenvolvimento do novo modelo de negócios promove novas áreas de crescimento. No entanto, também traz novos problemas, como baixo limite de acesso e qualidade desigual dos funcionários. Os parques industriais locais também enfrentaram problemas como reclamações de compradores, etiquetas de produtosfora do padrão e transmissão ao vivo desorganizada.

A fim de regular o comportamento desviante e evitar problemas de acompanhamento, o Comitê Técnico para Padronização de Parques Industriais de Comércio Eletrônico de Guangdong foi oficialmente estabelecido em Humen em 2019. Desde então, tem participado sucessivamente da formulação de quatro padrões nacionais e dois padrões industriais, para promover o desenvolvimento saudável e sustentável do setor.

De acordo com Li Dingru, o segredo na padronização também está na estreita integração entre os funcionários e o setor. As lojas locais em Humen desenvolvem seus próprios apresentadores de transmissão ao vivo que têm um maior conhecimento dos produtos e das marcas e que são capazes de realmente impressionar os consumidores com seus produtos, aumentando a credibilidade das lojas, evitando os efeitos negativos da publicidade falsa trazida por anfitriões KOL (líderes de opiniões) ou celebridades.

