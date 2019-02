A revolucionária tecnologia Gaming+ da HONOR aumenta o desempenho gráfico no MWC 2019

O Sr. George Zhao, presidente da HONOR, disse: "A HONOR está muito feliz por anunciar que o mais novo membro da série HONOR View, o HONOR View20, já alcançou o marco de 1,5 milhão de vendas. Estamos chegando mais perto de nosso objetivo de nos tornarmos uma das cinco principais marcas de smartphones dentro de três anos. Com a revolucionária tecnologia Gaming+, melhoramos ainda mais o desempenho gráfico do smartphone, satisfazendo as demandas cada vez maiores dos jovens consumidores por uma melhor experiência com os jogos móveis. Juntamente com os aplicativos futurísticos da câmera TOF 3D, a HONOR está levando para os consumidores as experiências mais diversificadas e excepcionais".

GAMING+ E MAIS DIVERSÃO PARA OS JOGADORES

O HONOR View20 foi lançado em Paris no mês passado com cinco recursos inéditos em todo o mundo, incluindo: câmera de smartphone de 48MP, câmera frontal na tela, de 25MP, chipset de IA Kirin 980 de 7nm, tecnologia Wi-Fi de tripla antena de IA e design em nano textura aurora. A tecnologia Gaming+ melhora a experiência de jogar através da atualização de todo o sistema com atualização na eficiência da unidade de processamento gráfico (GPU), otimização do carregamento da GPU, alta definição e tecnologia de IA de previsão de carregamento. Com estes avanços no chipset Kirin 980, o HONOR View20 se esforça para oferecer o mais alto nível de desempenho nos jogos móveis.

A novíssima tecnologia Gaming+ melhora a eficiência energética do estado da carga (SOC) em 20,34%[1]. A atualização do chipset da GPU Mali-G76 no Kirin 980 inclui a otimização da transformação, a qual melhora a programação de trabalhos e a computação paralela. Isso reduz instruções duplicadas e excessos na GPU e também aumenta a velocidade de transferência de dados entre a CPU, a GPU e a memória. Adicionalmente, a GPU do Kirin 980 trabalha perfeitamente com a inovadora tecnologia de IA de programação da modulação da frequência para prever cargas de tarefas, através do monitoramento da taxa de imagens por segundo (fps – frame rate per second), qualidade da imagem e entradas de toques na tela em tempo real e identifica, de forma inteligente, as dificuldades no desempenho. Para os jogos, a nova tecnologia de IA melhora a precisão da previsão de carregamento de cada imagem em mais de 30% quando comparada com os métodos tradicionais. Outro recurso importante, a otimização da GPU, melhora a qualidade da imagem e reduz o consumo de energia. A atualização também traz capacidade de alta definição para o jogo, alcançando melhor contraste, maiores níveis de brilho e uma paleta mais ampla de cores.

Como resultado da atualização da tecnologia Gaming+, a versão Fortnite Vulkan também pode ser suportada no HONOR View20, proporcionando aos jogadores uma experiência mais rápida e mais suave[2]. Adicionalmente, jogos móveis populares, tais como o QQ Speed e o Arena of Valor, foram otimizados para suportar o recurso de alta definição. Os jogadores podem agora desfrutar de maior clareza e capturar mais detalhes.

Além disso, a câmera TOF 3D do HONOR View20 cria uma nova dimensão de jogo interativo e mais possibilidades para a próxima geração da vida em RA. Esta câmera é equipada com sensor de profundidade, reconhecimento esquelético e capacidades de captura de movimento em tempo real, permitindo que os consumidores desfrutem de várias funções interativas, tais como modelagem em 3D, contador de calorias de IA, RA mágica e jogo em 3D controlado por movimentos. Brave Jelly é o mais recente jogo controlado por movimentos adicionado à família. A HONOR planeja futuramente formar parcerias com mais terceiros para criar um ecossistema 3D TOF integrado que dará início a uma nova era para medidas, mídia social e compras em RA.

O HONOR VIEW20 RECEBE INÚMEROS ELOGIOS DA MÍDIA

Desde seu lançamento global em janeiro, o design e os recursos superiores do HONOR View20 foram amplamente reconhecidos pelos especialistas do setor e pelos consumidores. Ele recebeu elogios da mídia e de influenciadores, incluindo classificação de 5 estrelas de participantes da mídia de maior prestígio do setor:

Classificação 5 estrelas da Stuff – "A Honor se une às grandes empresas com um dos mais impressionantes celulares de sua classe".

Classificação 5 estrelas do The Guardian – "É o primeiro celular a ser lançado com entalhe de furo na tela".

Classificação 5 estrelas da T3 – "O Honor View 20 é, em geral, o melhor smartphone de preço médio atualmente no mercado".

Classificação 5 estrelas do Expert Reviews – "Com sua câmera de selfies na tela e sua câmera traseira de 48 mega pixels, o Honor View 20 é um dos celulares mais empolgantes que já vimos em todos os tempos".

A nível regional, o HONOR View20 também alcançou excelente desempenho nas vendas. Na China, o HONOR View20 foi coroado como campeão duplo (vendas e receita de vendas) nas plataformas on-line na faixa de preço de RMB 3.000 e acima. Na primeira semana após seu lançamento na França, o mais recente produto principal se tornou o número 1 da Amazon entre os Mais Vendidos na categoria de EUR 499 e acima. Ele também foi considerado o Smartphone Principal Mais Vendido pela Senheng, uma das principais redes varejistas independentes da Malásia.

O HONOR 8X COM A NOVA COR AZUL FANTASMA

Para o HONOR 8X, a HONOR trouxe para os fãs a nova cor azul fantasma (phantom blue) na Europa Ocidental. O HONOR 8X tem corpo com textura dupla de vidro aurora de 2,5D com efeito de deflexão ótica, proporcionando um visual elegante e toque suave. Desde seu lançamento no último mês de setembro, mais de 10 milhões de aparelhos da série HONOR 8X foram vendidos em todo o mundo. A partir do início de março, o novo HONOR 8X azul fantasma será vendido na Fnac na França, na Amazon na Alemanha, na Hihonor no Reino Unido e no mercado aberto na Itália (incluindo Mediaworld, Unieuro, etc.).

[1] Testado em jogos Vulkan de 60fps no laboratório da HONOR

[2] A versão Fortnite Vulkan estará disponível em breve no HONOR View20

