HONOR remporte 39 prix des médias à l'IFA 2024

BERLIN, 11 septembre 2024 /PRNewswire/ -- La marque de technologie mondiale HONOR a mis en avant son leadership technologique avec de nombreux produits innovants, remportant 39 prix "Best of IFA". Le HONOR Magic V3 redéfinit les smartphones pliables avec son profil déplié ultra-mince de 9,2 mm. Le HONOR MagicBook Art 14 est doté d'une caméra amovible unique, équilibrant l'expérience visuelle et le respect de la vie privée dans les ordinateurs portables ultralégers. Le HONOR MagicPad 2 impressionne par son écran OLED de 12,3 pouces, son son spatial et sa technologie de protection des yeux. Ces appareils témoignent de l'engagement de HONOR en faveur d'un design de pointe et d'une innovation centrée sur l'homme dans diverses catégories de produits.

La première apparition du HONOR Magic V3 sur la scène mondiale lors de l'IFA 2024 a suscité des éloges significatifs de la part de médias technologiques mondiaux de premier plan. TechRadar a décerné à l'appareil le titre "Best of IFA 2024", notant "C'est absolument fou de le tenir en main et de sentir à quel point il est fin." Ce sentiment a été repris par Trusted Reviews, qui a souligné l'épaisseur révolutionnaire de 9,2 mm du Magic V3, déclarant "Il fait partie des appareils pliables les plus fins que nous ayons jamais tenus, et c'est d'autant plus agréable." Le buzz s'est poursuivi avec Android Authority, qui a souligné le potentiel du Magic V3 à remodeler le marché des appareils pliables, faisant remarquer que "Le HONOR Magic V3 est l'appareil pliable de type livre le plus fin au monde". Ces louanges de la part d'autorités technologiques respectées soulignent le succès de HONOR dans son avancée vers la technologie pliable, le HONOR Magic V3 établissant de nouvelles références en matière de design et de fonctionnalité dans le paysage concurrentiel des appareils phares.

Le HONOR MagicBook Art 14 a également attiré l'attention de médias technologiques de premier plan lors de l'IFA 2024. XDA Developers a souligné l'équilibre parfait entre la qualité de l'affichage et la caméra amovible innovante, notant "L'ingéniosité simple de ce concept est le genre d'idée que j'aime voir les entreprises essayer." Yanko Design a également été particulièrement impressionné par son design innovant, commentant "HONOR vient d'éliminer le MacBook Notch d'Apple de la meilleure façon." Ces commentaires soulignent l'engagement de HONOR envers l'innovation, positionnant le MagicBook Art 14 comme un leader sur le marché concurrentiel des ordinateurs portables ultralégers.

Le HONOR MagicPad 2 a également été très apprécié lors de l'IFA 2024, des médias technologiques de premier plan ayant salué ses capacités audiovisuelles exceptionnelles et sa technologie avancée de protection des yeux. Se concentrant sur la productivité et les performances visuelles, Android Headlines a souligné que "Le nouveau MagicPad 2 de HONOR est la tablette Android la plus puissante sur le marché". Les Numériques a été impressionné par l'expérience de productivité immersive de la tablette, déclarant que le HONOR MagicPad 2 est "une tablette haut de gamme dotée de l'IA pour stimuler la productivité".

L'accueil enthousiaste réservé aux dernières innovations de HONOR lors de l'IFA 2024 souligne l'engagement indéfectible de la marque à repousser les limites technologiques et à offrir des expériences utilisateur exceptionnelles.

