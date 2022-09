A RLWC 2021 está chegando, e a CoinEx torce para os atletas como parceira exclusiva de plataforma de trading de criptomoedas

HONG KONG, 30 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Copa do Mundo da Liga de Rúgbi (RLWC) de 2021 está prestes a começar, com uma partida entre Inglaterra e Samoa, em 15 de outubro, no St. James Park, e terminará em Manchester, com a final de cadeirantes, em 18 de novembro e as finais masculina e feminina em uma rodada dupla em Old Trafford, no dia 19 de novembro.

Pela primeira vez na história do torneio, as competições masculina, feminina e de cadeirantes serão realizadas ao mesmo tempo, e todas as 61 partidas estão programadas para serem transmitidas ao vivo na BBC. Mais de 600 jogadores e 32 equipes estão participando em instalações localizadas em 17 cidades anfitriãs e 21 estádios em todo o país, como Londres, Manchester, Newcastle, York, Leeds, Coventry e Sheffield.

O torneio deste ano, adiado de 2021 para 2022 devido à pandemia da Covid-19, será a 16ª edição da Copa do Mundo da Liga de Rúgbi, e a exchange de criptomoedas de renome mundial CoinEx torcerá por todas as equipes como parceira exclusiva de plataforma de trading de criptomoedas do torneio

As criptomoedas estão desempenhando um grande papel no setor esportivo, e a CoinEx assumiu o compromisso de facilitar o trading de criptomoedas, esforçando-se para se tornar uma porta de entrada para os usuários globais de criptomoedas, oferecendo produtos de criptomoedas fáceis de usar e experiências de trading de criptomoedas agradáveis e convenientes.

Disponível em 16 idiomas, incluindo chinês, inglês, espanhol, francês e português, a CoinEx oferece produtos e serviços que englobam spot trading, contratos futuros, margin trading, mineração, AMM, CoinEx Dock, Pledging etc. A exchange oferece serviços de trading de criptomoedas fáceis de usar, seguros e confiáveis a mais de três milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. Além disso, ela conta com seções de trading de BTC, BCH e stablecoins, bem como mais de 600 criptomoedas inovadoras de primeira linha, oferecendo aos usuários de criptomoedas mais opções de trading.

Durante o ano passado, a CoinEx obteve reconhecimento do usuário com produtos fáceis de usar, desempenho rápido e estável e depósitos/retiradas sem problemas.

A CoinEx agora mal pode esperar para assistir às apresentações extraordinárias dos competidores da RLWC2021 e fazer parte da maior, melhor e mais inclusiva Copa do Mundo da Liga de Rúgbi da história.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1911762/image_5019524_24072408.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1911763/image_5019524_24072471.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1911764/image_5019524_24072645.jpg

FONTE CoinEx Global Limited

SOURCE CoinEx Global Limited