A Royal Queen Seeds Toma Conta da Times Square para a Celebração do 20/04

O principal banco de sementes de cannabis da Europa comemora a expansão nos Estados Unidos com um anúncio na Times Square no dia 20/04, marcando o início da missão da empresa de revolucionar o cultivo de cannabis no mercado dos EUA.

BARCELONA, Espanha, 24 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Royal Queen Seeds (RQS) fez história na Times Square com seu último anúncio. A empresa garantiu um lugar privilegiado na mundialmente famosa praça de Nova York. A mensagem exclusiva comemora o primeiro 20/04 da cidade como um mercado legal, uma data histórica na cultura da cannabis e uso recreativo.

Este anúncio também marca o início da expansão internacional da Royal Queen Seeds nos Estados Unidos. Com sede em Barcelona, a empresa tem como objetivo revolucionar o mundo do cultivo de cannabis e rapidamente se tornar líder de mercado em todo o país.

O anúncio espetacular, com vários quadros coloridos e em movimento envolvendo uma mensagem poderosa, também incluirá uma contagem regressiva para as 16h20. A Royal Queen Seeds parabeniza todos os nova-iorquinos em 20/04 com esta imagem impressionante que certamente chamará a atenção de moradores e turistas de todo o mundo.

"A Royal Queen Seeds sempre esteve na vanguarda da inovação e criatividade, e esse anúncio na Times Square é apenas mais um exemplo do nosso compromisso em realizar projetos únicos e emocionantes", disse Shai Ramsahai, Diretor de Operações da Royal Queen Seeds. Ele acrescentou: "O 4/20 é uma data importante para a cultura da cannabis, e foi a ocasião perfeita para celebrarmos nossa chegada aos Estados Unidos e nossa dedicação à inovação na indústria da cannabis."

A presença da Royal Queen Seeds na Times Square é um marco essencial na história da empresa e um passo significativo em sua missão de incutir uma paixão pela criação, inovação e genética premium de cannabis. Este anúncio é apenas o começo do que a Royal Queen Seeds tem reservado para o futuro e, ao lado da Cannabis Now Media, eles mal podem esperar para compartilhar este momento emocionante com seus clientes e amigos.

Notas ao editor:

A Royal Queen Seeds é um dos principais bancos europeus de sementes de cannabis que está na vanguarda da indústria da cannabis há mais de uma década. Com uma equipe de criadores experientes e um compromisso com a qualidade, a Royal Queen Seeds oferece uma seleção diversificada de cepas premium de cannabis que atendem tanto aos usuários recreativos quanto medicinais.

Você pode verificar os países para os quais realizamos envios em nosso site, e estamos constantemente expandindo nosso alcance para fornecer aos clientes em todo o mundo as sementes da mais alta qualidade e a melhor experiência possível. Na Royal Queen Seeds, somos apaixonados por cannabis e nos esforçamos para ser uma força motriz na evolução da indústria.

www.royalqueenseeds.com

FONTE Royal Queen Seeds

