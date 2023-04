Royal Queen Seeds investit Times Square pour célébrer le 20 avril

La première banque européenne de graines de cannabis célèbre son expansion aux États-Unis avec une publicité sur Times Square le 20 avril, marquant ainsi le début de la mission de l'entreprise qui consiste à révolutionner la culture du cannabis sur le marché américain.

BARCELONE, Espagne, 24 avril 2023 /PRNewswire/ -- Royal Queen Seeds (RQS) est entré dans l'histoire de Times Square avec sa dernière publicité. L'entreprise a obtenu un emplacement de choix sur la place mondialement connue de New York. Le message exclusif commémore le premier 20 avril de la ville en tant que marché légal, une date historique dans la culture du cannabis et la consommation récréative.

Cette annonce marque également le début de l'expansion outre-mer de Royal Queen Seeds aux États-Unis. L'entreprise, dont le siège se trouve à Barcelone, a pour objectif de révolutionner le monde de la culture du cannabis et de devenir rapidement un leader sur le marché américain.

Cette publicité spectaculaire, composée de plusieurs cadres colorés et mobiles entourant un message puissant, comprendra également un compte à rebours jusqu'à 16 h 20. Royal Queen Seeds félicite tous les New-Yorkais à l'occasion du 20 avril avec cette image saisissante qui ne manquera pas de capter l'attention des résidents et des touristes du monde entier.

« a toujours été à la pointe de l'innovation et de la créativité, et cette publicité sur Times Square n'est qu'un exemple supplémentaire de notre engagement à réaliser des projets uniques et passionnants », a déclaré Shai Ramsahai, directeur de l'exploitation de Royal Queen Seeds. Il ajoute : « Le 20 avril est une date essentielle pour la culture du cannabis, et c'était l'occasion idéale de célébrer notre arrivée aux États-Unis et notre engagement en faveur de l'innovation dans l'industrie du cannabis. »

La présence de Royal Queen Seeds sur Times Square marque une étape essentielle dans l'histoire de l'entreprise et un pas important dans sa mission d'inculquer une passion pour la sélection, l'innovation et les génétiques de cannabis de première qualité. Cette publicité n'est que le début de ce que Royal Queen Seeds a en réserve pour l'avenir, et aux côtés de Cannabis Now Media, ils sont impatients de partager ce moment passionnant avec leurs clients et amis.

Royal Queen Seeds est une banque de graines de cannabis européenne de premier plan qui est à l'avant-garde de l'industrie du cannabis depuis plus d'une décennie. Avec une équipe de sélectionneurs expérimentés et un engagement en matière de qualité, Royal Queen Seeds offre une sélection variée de variétés de cannabis de première qualité qui s'adressent à la fois aux consommateurs récréatifs et médicinaux.

Vous pouvez voir nos pays d'expédition sur notre site web, et nous étendons constamment notre portée pour fournir aux clients du monde entier des graines de la plus haute qualité et la meilleure expérience client possible. Chez Royal Queen Seeds, nous sommes passionnés par le cannabis et nous nous efforçons d'être une force motrice dans l'évolution de l'industrie.

