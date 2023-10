A Safra Nova York Corporation conclui a aquisição da Delta North Bankcorp.

NOVA YORK, 2 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A Safra New York Corporation, a empresa controladora do Safra National Bank of New York ("O Banco"), tem o prazer de anunciar a conclusão bem-sucedida da sua aquisição da Delta North Bankcorp, incluindo a sua subsidiária Delta National Bank and Trust Company.

Esta aquisição estratégica é um marco significativo para o Safra National Bank e enfatiza a contínua expansão do banco no negócio de serviços financeiros personalizados e gestão de patrimônio. A aquisição fortalece a posição de mercado do banco entre os clientes de alto patrimônio líquido nos Estados Unidos e na América Latina, onde o banco tem oferecido serviços financeiros personalizados e de primeira linha, além de possuir um histórico longo e bem-sucedido.

Jacob J. Safra, Presidente do Safra National Bank of New York: "Estamos orgulhosos de termos concluído esta aquisição, que representa um excelente encaixe estratégico com nossos negócios existentes nesses mercados. Os clientes se beneficiarão de uma organização totalmente dedicada à gestão de patrimônio, fornecendo os serviços, produtos e conhecimentos que melhor atendam às suas necessidades específicas. Estamos confiantes de que o banco possui todos os atributos necessários para continuar crescendo e prosperando de maneira sustentável.

Simoni Morato, Diretora Executiva do Safra National Bank of New York: "Estamos ansiosos para trabalhar de perto com os clientes e funcionários da Delta e desenvolver relacionamentos de longo prazo. Juntos, iremos aproveitar as forças de nossa organização, não apenas nos Estados Unidos, mas também em toda a América Latina."

O Safra National Bank of New York

com sede em Nova Iorque, agências em Aventura, Miami e Palm Beach, e escritórios em toda a América Latina, o Safra National Bank é um dos principais bancos privados, com aproximadamente US$ 30 bilhões em ativos de clientes. O Safra National Bank of New York faz parte do J. Grupo Safra.

Grupo J. Safra

O Grupo J. Safra (o Grupo"), com ativos totais sob gestão superiores a US$ 300 bilhões, é composto por bancos de propriedade privada sob o nome Safra e investimentos em setores de negócios baseados em ativos, como imóveis e agropecuária. Os interesses bancários do Grupo em 160 locais ao redor do mundo são: Safra National Bank of New York, com sede na cidade de Nova Iorque, EUA; J. Safra Sarasin, com sede em Basileia, Suíça; e Banco Safra, com sede em São Paulo, Brasil; todos independentes entre si do ponto de vista da supervisão consolidada.

Os investimentos imobiliários do Grupo incluem mais de 200 propriedades de destaque em todo o mundo, abrangendo imóveis comerciais, residenciais, de varejo e agrícolas, como o complexo de escritórios da Avenida Madison 660, em Nova Iorque, e o icônico Edifício Pepino, em Londres. Seus investimentos em outros setores incluem, entre outros, participações no setor agropecuário no Brasil e na Chiquita Brands International Inc. Com relacionamentos sólidos em mercados ao redor do mundo, o Grupo é capaz de significativamente aumentar o valor das empresas que fazem parte dele. Há mais de 34.000 funcionários associados ao Grupo J. Safra.

Contato para a Imprensa

Ross Lovern

[email protected]

212 521 4866

Sonia Bucan

[email protected]

212 521 4808

FONTE Safra National Bank of New York

SOURCE Safra National Bank of New York