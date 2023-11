A Saudi-Arab-African Economic Conference começa na próxima quinta-feira

Com a participação de líderes e tomadores de decisões

RIADE, Arábia Saudita, 5 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Saudi-Arab-African Economic Conference começa em Riade na quinta-feira, 9 de novembro de 2023, no Hotel Hilton Riyadh. O evento reunirá líderes, tomadores de decisão e um grupo de elite de funcionários sauditas, árabes e africanos; líderes financeiros, empresariais e de investimentos dos setores governamental e privado; federações comerciais, organizações internacionais e figuras proeminentes em círculos acadêmicos e think tanks. Sua Excelência o Ministro das Finanças da Arábia Saudita, Sr. Mohammed bin Abdullah Aljadaan, disse que o endosso Real para realizar esta conferência reflete a determinação da liderança em consolidar as relações do reino com o continente africano, que desempenha um papel vital na economia global. O evento faz parte dos esforços do Reino para melhorar a cooperação econômica e aproveitar as oportunidades de investimento em ambas as nações.

O ministro acrescentou: "Esta conferência visa consolidar as bases da parceria saudita, árabe e africana em uma série de aspectos econômicos e de investimento, como alcançar a segurança alimentar, fortalecer parcerias agrícolas, industriais, de mineração e comerciais, concluir novas parcerias entre entidades africanas e sauditas, criar uma plataforma para exportadores e importadores de ambos os lados; e destacar oportunidades de cooperação no setor de energia para impulsionar o crescimento econômico".

Sua Excelência continuou dizendo que a conferência oferecerá uma plataforma para fundos e programas de desenvolvimento global e regional explorarem ideias e projetos por meio de sessões e conversas aprofundadas. O evento também destacará oportunidades de investimento na Arábia Saudita e na África.

A agenda da conferência inclui sete sessões com participação de várias Altezas e Excelências, bem como líderes e tomadores de decisão nas áreas financeira e de investimento. Os tópicos da sessão incluem: o papel das parcerias de energia sustentável e sua importância na facilitação do acesso a fontes de energia; o fortalecimento das estruturas de cooperação para alcançar a segurança alimentar; o investimento em desenvolvimento de negócios, infraestrutura e capital humano; indústria e mineração; o aproveitamento do turismo para o crescimento; e o aprimoramento da cooperação para alcançar o desenvolvimento sustentável. A conferência também testemunhará a assinatura de vários acordos.

Os interessados em participar da Economic Conference podem se inscrever através do seguinte link: https://saaec.info/

