La Conférence Économique Arabo-Saoudo-Africaine Démarre Jeudi Prochain

Participation des Dirigeants et Décideurs

RIYAD, Arabie Saoudite, 5 novembre 2023 /PRNewswire/ -- La Conférence Économique Arabo-Saoudo-Africaine débute à Riyadh le jeudi 9 novembre 2023, à l'Hôtel Hilton. L'événement réunira des dirigeants et décideurs, ainsi qu'un groupe d'élite d'officiels saoudiens, arabes et africains; des leaders financiers et commerciaux. Ainsi que des leaders d'investissement des secteurs public et privé ; des fédérations commerciales, des organisations internationales ; et des personnalités éminentes des milieux académiques et des groupes de réflexion.

Son Excellence le Ministre des Finances saoudien, M. Mohammed bin Abdullah Aljadaan, a déclaré que l'approbation royale de tenir cette conférence témoigne de l'engagement de la direction à consolider les relations du Royaume avec le continent africain, qui joue un rôle vital dans l'économie mondiale. L'événement s'inscrit dans les efforts du Royaume pour renforcer la coopération économique et saisir les opportunités d'investissement dans les deux nations.

Le Ministre a ajouté : "Cette conférence vise à consolider les fondements du partenariat saoudien, arabe et africain dans plusieurs aspects économiques et d'investissement tels que la sécurité alimentaire ; le renforcement des partenariats agricoles, industriels, miniers et commerciaux ; la conclusion de nouveaux partenariats entre les entités africaines et saoudiennes ; la création d'une plateforme pour les exportateurs et importateurs des deux côtés ; et la mise en avant des opportunités de coopération dans le secteur de l'énergie pour stimuler la croissance économique."

Son Excellence a précisé que la conférence offrira une plateforme aux fonds et des programmes de développement mondiaux et régionaux. En effet, cette conférence représente le forum idéal pour explorer des idées et des projets à travers les sessions et les conversations approfondies. L'événement mettra également en lumière les opportunités d'investissement en Arabie Saoudite et en Afrique.

L'ordre du jour de la conférence comprend sept sessions avec la participation de plusieurs Altesses et Excellences, ainsi que des dirigeants et décideurs dans les domaines financiers et d'investissement. Les thèmes des sessions incluent: le rôle des partenariats en énergie durable et leur importance pour faciliter l'accès aux sources d'énergie; le renforcement des cadres de coopération pour atteindre la sécurité alimentaire ; l'investissement dans le développement commercial, les infrastructures et le capital humain ; l'industrie et l'extraction minière ; l'exploitation du tourisme pour la croissance ; et le renforcement de la coopération pour atteindre un développement durable. La conférence verra également la signature d'un certain nombre d'accords.

Ceux qui souhaitent assister à la Conférence Économique peuvent s'inscrire via le lien suivant : https://saaec.info/

