A Scaled Agile, Inc. lança o SAFe® Enterprise, um serviço de assinatura premium projetado para ajudar organizações globais a alcançar agilidade de negócios sustentável

O SAFe ® Enterprise inclui treinamento, colaboração, medição, alinhamento e aprendizado por autoatendimento que as organizações precisam para ter sucesso, reunidos em uma única assinatura e disponíveis on-line e sob demanda. Ele fornece orientação para incorporar o no dia a dia, ferramentas para manter as unidades de negócios e equipes alinhadas e conhecimento quantitativo sobre como melhorar.

"Alcançar a agilidade de negócios sustentável requer o esforço concentrado de uma organização inteira", disse o criador do SAFe, Dean Leffingwell. "Ao oferecer acesso ilimitado ao conjunto completo de recursos de treinamento e aprendizado da Scaled Agile, o SAFe® Enterprise remove as barreiras para o sucesso, tornando-o facilmente consumível em todo o negócio. Com este novo modelo de assinatura, as organizações terão as ferramentas necessárias para iniciar uma transformação, utilizando o SAFe em suas rotinas de trabalho e consolidando a transformação."

"Estamos entusiasmados em anunciar que a CGI, um Parceiro de Transformação Global da Scaled Agile, será um dos primeiros assinantes a aproveitar esta nova plataforma poderosa", disse o CEO da Scaled Agile, Chris James. Steven Lacroix, vice-presidente da CGI acrescentou: "O investimento da CGI no SAFe® Enterprise apoia a forma como a empresa faz parceria com as maiores e mais complexas organizações, investindo em especialistas locais no assunto e funcionários treinados na implementação do SAFe. Este investimento permite que a CGI ajude os clientes em todo o mundo a entregar valor mais rápido com maior qualidade."

Saiba mais sobre o que está incluído na assinatura SAFe® Enterprise em scaledagile.com/enterprise.

Sobre a Scaled Agile, Inc.

A Scaled Agile, Inc. é a fornecedora do SAFe®, a estrutura líder mundial em agilidade comercial. Por meio de aprendizado e certificação, uma rede global de parceiros e uma comunidade crescente de mais de 700.000 profissionais treinados, a Scaled Agile ajuda as empresas a criar agilidade em sua cultura para que possam identificar e agregar valor rapidamente ao cliente, capitalizar oportunidades emergentes e melhorar os resultados de negócios. A Scaled Agile é membro contribuinte do movimento de serviço comunitário e filantropia corporativa Pledge 1%. Saiba mais em scaledagile.com.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=jyoXfM5Cz74

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1346818/SAFe_Enterprise_Press_Release_Graphic_Final.jpg

FONTE Scaled Agile, Inc.

http://www.scaledagile.com



