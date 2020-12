Scaled Agile, Inc. présente SAFe® Enterprise, un service d'abonnement haut de gamme conçu pour aider les entreprises mondiales à atteindre une souplesse opérationnelle durable

SAFe ® Enterprise offre la formation, la collaboration, la mesure, l'alignement et l'apprentissage libre-service dont les organisations ont besoin pour réussir. Ces services, qui sont regroupés en un seul abonnement, sont disponibles en ligne et sur demande. Le système fournit également des conseils sur l'intégration de SAFe aux activités quotidiennes, des outils pour maintenir la cohérence au sein des différentes unités d'affaires et des connaissances quantitatives sur la façon dont les entreprises peuvent améliorer leurs activités.

« Pour atteindre une souplesse opérationnelle durable, il faut concentrer ses efforts sur l'ensemble de l'entreprise, a déclaré Dean Leffingwell, créateur de SAFe. En offrant un accès illimité à l'ensemble des ressources d'apprentissage et de formation de Scaled Agile, SAFe® Enterprise élimine les obstacles à la réussite en rendant SAFe facile à utiliser pour tous. Ce nouveau modèle d'abonnement permet aux organisations de disposer des outils dont elles ont besoin pour amorcer une transformation, exploiter SAFe tous les jours et veiller à ce que la transformation soit durable. »

« Nous sommes heureux d'annoncer que CGI, une partenaire mondiale de transformation Scaled Agile, sera l'une des premières abonnées à tirer parti de cette nouvelle plateforme puissante », a déclaré Chris James, PDG de Scaled Agile. Steven Lacroix, vice-président de CGI, a ajouté : « L'investissement de CGI dans SAFe® Enterprise appuie la façon dont la société s'associe aux entreprises les plus grandes et les plus complexes en investissant dans des spécialistes en la matière et d'autres employés locaux qui sont formés à la mise en œuvre de SAFe. Cet investissement permet à CGI d'aider ses clients du monde entier à offrir plus rapidement une valeur de qualité supérieure. »

Pour en apprendre davantage sur ce qui est inclus dans l'abonnement à SAFe® Enterprise, consultez le site scaledagile.com/enterprise.

À propos de Scaled Agile, Inc.

Scaled Agile, Inc. est le fournisseur de SAFe®, le cadre en matière de souplesse en affaires le plus reconnu au monde. Par le biais de formations et de certifications, d'un réseau mondial de partenaires et d'une communauté croissante de plus de 700 000 professionnels formés, Scaled Agile aide les entreprises à intégrer la souplesse dans leur culture d'entreprise afin qu'elles puissent rapidement offrir de la valeur à leur clientèle, tirer parti d'occasions d'affaires émergentes et améliorer leurs résultats d'entreprise. Scaled Agile est membre contributeur du mouvement de service communautaire et philanthropique d'entreprise Pledge 1%. Pour en savoir plus, consultez le site scaledagile.com.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=jyoXfM5Cz74

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1346645/SAFe_Enterprise_Press_Release_Graphic_Final.jpg

