A sexta edição dos padrões de credenciamento de hospitais da Joint Commission International que são referência importante no setor está agora disponível em português

"Os profissionais de saúde de todo o mundo têm um objetivo em comum que é fornecer um tratamento seguro e de alta qualidade para todos os pacientes em todas as ocasiões. A implementação de processos comprovados e consistentes é decisiva para atingir esse objetivo. Os padrões da JCI definem esses objetivos, expectativas de desempenho, estruturas e funções", disse Paula Wilson, presidente e CEO.

Os padrões da sexta edição são apresentados em duas seções principais: tratamento orientado ao paciente e gestão de organização de tratamento de saúde. Outros critérios se aplicam aos hospitais que se qualificam para credenciamento de centro médico acadêmico. Essas organizações devem estar em conformidade com os padrões que regem as atividades de pesquisa em seres humanos e a formação dos profissionais de saúde.

"Os Padrões de Credenciamento de Hospitais da Joint Commission International é a base para o credenciamento de hospitais e centros médicos acadêmicos em todo o mundo. Os padrões refletem as mudanças dinâmicas que estão ocorrendo no setor de saúde e reafirmam a missão da JCI de melhorar a segurança e a qualidade do tratamento dos pacientes em todo o mundo", disse Claudia Jorgenson, diretora de desenvolvimento de padrões, interpretação e operações clínicas.

A Joint Commission International (JCI) foi criada em 1994 como uma divisão da Joint Commission Resources, Inc. (JCR), uma afiliada sem fins lucrativos totalmente controlada pela The Joint Commission. Através do credenciamento e certificação, serviços de assessoria, publicações e programas educacionais internacionais, a JCI expande a missão da The Joint Commission para todo o mundo, ao ajudar a melhorar a qualidade do tratamento dos pacientes. A JCI trabalha com organizações internacionais de tratamento de saúde, órgãos públicos da saúde, ministérios da saúde e outras instituições em mais de 100 países. Visite www.jointcommissioninternational.org para obter mais informações.

