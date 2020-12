A Shutterstock lança o The Create Fund

Novo programa de subsídios de $ 300.000 com o objetivo de apoiar artistas pouco representados

NOVA YORK, 10 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Shutterstock, Inc. (NYSE:SSTK), importante plataforma criativa global que oferece soluções completas de serviço para marcas, empresas e mídia que precisam de conteúdo, ferramentas e serviços de alta qualidade, anunciou hoje o The Create Fund, um programa de concessão de $ 300.000 para artistas. O The Create Fund oferece suporte financeiro e profissional para artistas em todo o mundo com foco na diversidade, inclusão, justiça social e consciência ambiental por meio do conteúdo que eles criam.

Com o The Create Fund, a Shutterstock visa preencher lacunas de conteúdo e aumentar a diversidade e inclusão em sua biblioteca de conteúdo e rede de contribuidores. O apoio financeiro e profissional será oferecido a artistas pouco representados que estão promovendo a missão global de diversidade e inclusão por meio de seu conteúdo visual. Para aumentar o alcance do programa de subsídios, o The Create Fund fará parceria com várias organizações importantes para apoiar a retribuição e o envolvimento com várias comunidades de artistas.

No lançamento, os subsídios oferecidos por meio do The Create Fund incluem:

Criar em prol do clima: conscientizar sobre a mudança climática global apoiando artistas que usam seus talentos para retratar mudanças climáticas, protestos ambientais e a paisagem em mudança.

conscientizar sobre a mudança climática global apoiando artistas que usam seus talentos para retratar mudanças climáticas, protestos ambientais e a paisagem em mudança. Apoiar a doença invisível: promovendo artistas que criam histórias e representações visuais que quebram o estigma em torno da saúde mental, retratando uma visão mais inclusiva da doença mental em todo o mundo.

promovendo artistas que criam histórias e representações visuais que quebram o estigma em torno da saúde mental, retratando uma visão mais inclusiva da doença mental em todo o mundo. As mentes criativas sêniores: apoiando a nossa comunidade de mentes criativas sêniores, ou seja, pessoas com mais de 50 anos que tiveram anos para aprimorar sua arte e querem compartilhar suas experiências e perspectivas por meios criativos.

"A representação, seja atrás ou na frente das lentes, é fundamental na criação de conteúdo autêntico que reflita com precisão o mundo ao nosso redor", disse Kristen Sanger, Diretora Sênior de Marketing de Contribuidores da Shutterstock. "Com o The Create Fund, esperamos usar esta plataforma global para mostrar as imagens impressionantes, interessantes e culturalmente relevantes que refletem o mundo maravilhosamente diverso em que vivemos, bem como apoiar e capacitar mais artistas a criar e compartilhar suas perspectivas únicas e artísticas."

Artistas, entre eles, fotógrafos, videógrafos, ilustradores, compositores ou escritores são bem-vindos e incentivados a se inscreverem. Os candidatos devem enviar uma proposta de projeto, exemplos dos seus trabalhos e uma curta biografia até 8 de fevereiro de 2021 para serem considerados para os três primeiros subsídios. Os ganhadores serão selecionados por um painel diversificado de jurados especialistas com conhecimento em vários gêneros dos subsídios para os quais a Shutterstock oferecerá. Todos os artistas que receberem o subsídio terão um meio de licenciar seus trabalhos, seja pela Shutterstock, Shutterstock Editorial, Premium Beat ou OFFSET.

Para saber mais sobre o The Create Fund, acesse https://www.shutterstock.com/explore/create-fund

Sobre a Shutterstock

A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), diretamente e por meio de seu grupo de subsidiárias, é um fornecedor líder global de fotografias, vetores, ilustrações, vídeos e música licenciados de alta qualidade para empresas, agências de marketing e organizações de mídia em todo o mundo. Trabalhando com sua crescente comunidade de mais de 1 milhão de colaboradores, a Shutterstock adiciona centenas de milhares de imagens a cada semana e, atualmente, tem mais de 350 milhões de imagens e mais de 20 milhões de videoclipes disponíveis.

Com sede na cidade de Nova York, a Shutterstock possui escritórios em todo o mundo e clientes em mais de 150 países. As marcas da empresa também incluem Bigstock, uma oferta de mídia de ações orientada para o valor; Shutterstock Custom, uma plataforma de criação de conteúdo customizado; Offset, uma coleção de imagens de ponta; PremiumBeat, uma biblioteca de música livre de royalties com curadoria; e Shutterstock Editorial, uma fonte importante de imagens editoriais e vídeos para a mídia mundial.

Para mais informações, acesse www.shutterstock.com e siga a Shutterstock no Twitter e no Facebook.

FONTE Shutterstock, Inc.

