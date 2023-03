A Shutterstock se une com a NVIDIA para criar as bases de IA para ferramentas artísticas generativas em 3D

Conteúdo personalizado da Shutterstock treinado com serviço de nuvem de IA generativo NVIDIA Picasso para usar comandos de texto para gerar rapidamente conteúdo 3D para gêmeos digitais, entretenimento e jogos

NOVA YORK, 21 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), uma plataforma criativa líder para marcas transformadoras e empresas de mídia, anunciou hoje que está fazendo parceria com a NVIDIA para treinar modelos 3D personalizados para criar ativos 3D gerativos a partir de comandos de texto simples. Por meio de uma colaboração inédita, os modelos 3D serão treinados com os ativos da Shutterstock usando serviços generativos de nuvem de IA NVIDIA Picasso para converter texto em conteúdo 3D de alta fidelidade, reduzindo o tempo de criação de horas para minutos.

Quando os modelos forem introduzidos nos próximos meses no Shutterstock.com, os novos recursos da IA generativa da NVIDIA serão a mais recente adição ao Creative Flow, um extenso kit de ferramentas desenvolvido para alimentar a experiência criativa mais perfeita possível. Os recursos do tipo texto-para-3D também serão oferecidos no Turbosquid.com e estão previstos para serem apresentados na plataforma NVIDIA OmniBlade™ para a construção e operação de aplicações 3D no metaverso industrial.

"Nossa parceria generativa em 3D com a NVIDIA impulsionará a próxima geração de ferramentas de contribuidores 3D, reduzindo muito o tempo necessário para criar modelos 3D lindamente texturizados e estruturados", disse o CEO da Shutterstock, Paul Hennessy. "Esta parceria inédita promove nossa estratégia de alavancar o imenso conjunto de metadados da Shutterstock para trazer novos produtos, ferramentas e conteúdo para o mercado. Ao combinar nosso conteúdo 3D com os modelos fundamentais da NVIDIA e utilizar nossas respectivas plataformas de marketing e distribuição, podemos capitalizar uma oportunidade de mercado extraordinariamente grande".

Com as ferramentas de software profissionais atuais, construir um modelo 3D detalhado e de alta qualidade a partir do zero é muitas vezes uma tarefa desafiadora e demorada para os criadores. No caso de conteúdo criado para uso como gêmeo digital, que exige precisão absoluta, a complexidade do trabalho pode levar dias ou até mais, dependendo das especificidades do modelo. Ao criar modelos personalizados com o serviço generativo de nuvem de IA NVIDIA Picasso, a Shutterstock ajudará artistas 3D a criar formas de objetos, auxiliar na desembrulhamento de objetos, gerar texturas e materiais e, para usuários que não utilizam 3D, produzirão até mesmo modelos 3D completos prontos para uso em uma ampla variedade de aplicações e plataformas.

"Os recursos transformadores da IA gerativa permitem que as empresas e os fabricantes de software desenvolvam ferramentas que utilizam comandos de texto simples para criar ativos 3D para gêmeos digitais, simulação e design, economizando enormes quantidades de tempo e esforço aos artistas", disse o vice-presidente de programas de desenvolvedores da NVIDIA, Greg Estes. "Treinar um modelo personalizado da Shutterstock com os serviços de nuvem generativa de IA NVIDIA PIcasso dará aos desenvolvedores uma ferramenta que pode automatizar grande parte do trabalho tedioso para os artistas, permitindo-os gastar mais tempo explorando novos conceitos e refinando suas ideias".

Como parte de seu foco responsável de IA e em correlação com as vendas dos modelos 3D personalizados na plataforma da Shutterstock, a Shutterstock compensará os artistas por meio de seu Contributor Fund pelo papel que seu IP desempenha no treinamento da tecnologia gerativa.

