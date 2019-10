A Sinopec entra para a Bolsa de Futuros de Xangai com o registro do asfalto “Donghai”.

O asfalto "Donghai" da Sinopec, com volume anual de produção de 8 milhões de toneladas, controla uma participação de 29% do mercado doméstico e exporta para 17 países em cinco continentes. Graças ao seu excelente desempenho em termos de estabilidade e resistência à abrasão e ao desgaste, o asfalto "Donghai" é o material escolhido para diversos dos mais significativos projetos da China, incluindo a Avenida Chang'an de Pequim, o Aeroporto Internacional Daxing de Pequim, a Nova Área de Xiong'an, os Jogos Olímpicos de Inverno e o Circuito Internacional de F1 de Xangai.

O asfalto é um produto de mercado futuro de mercadorias ligado de perto ao mercado internacional de petróleo bruto. Desde seu lançamento em 2013, os contratos futuros de asfalto se tornaram instrumentos ativamente comercializados no mercado de futuros da China. Sendo uma importante ferramenta de cobertura de riscos, os contratos futuros de asfalto podem ajudar as companhias do setor petroquímico ou aquelas empresas comprometidas com a construção de estradas para evitar riscos através de fixação do custo ou do lucro.

Acompanhando o plano de ampliar a abertura do setor de energia da China, a Sinopec trabalhou juntamente com a Bolsa de Futuros de Xangai para criar o produto de mercado futuro asfalto "Donghai".

Seguindo a ampliação da abertura planejada pelo governo central de seu setor de energia, a Sinopec trabalhou juntamente com a Bolsa de Futuros de Xangai para criar o produto de mercado futuro asfalto "Donghai".

A Sinopec Refinery Sales Co, uma unidade da Sinopec, durante a preparação para o registro da marca, trabalhou em coordenação com cinco subsidiárias produtoras de asfalto da Sinopec para criar um produto de mercado futuro de alta estabilidade.

O movimento pode trazer o preço do asfalto no mercado futuro para perto dos preços à vista, permitindo que os clientes comprem o asfalto usando os dois mercados, e, desta forma, acelerando a circulação da mercadoria, e melhorando as funções de cobertura de riscos e fixação de preços dos contratos futuros de asfalto.

Através de parcerias com projetos de engenharia e contratos de longo prazo no exterior, o asfalto "Donghai" da Sinopec é exportado para 17 países, incluindo uma dúzia de nações da "Iniciativa Cinturão e Rota", tais como Vietnã, Malásia, Indonésia, Paquistão e Zâmbia. Nos primeiros nove meses de 2019, o total de 500.000 toneladas do asfalto "Donghai" foi exportado.

A estreia do asfalto "Donghai" da Sinopec representa o empenho da Sinopec para participar ativamente nos três maiores produtos petroquímicos do mercado futuro – petróleo bruto, óleo combustível e asfalto e fornece uma base para novos produtos do mercado futuro de gás liquefeito, gasolina e diesel.

Sobre a Sinopec Corp.

A Sinopec Corp. (HKEX: 386; SSE: 600028;NYSE: SNP) é uma das maiores empresas baseadas em P&D, energia integrada e produtos químicos da China. Suas principais operações incluem a exploração, produção, transporte e venda de petróleo e gás natural, produtos petroquímicos e produtos químicos de carvão, fibra sintética, fertilizantes e outros produtos químicos, bem como outras mercadorias e tecnologias.

Com a missão corporativa de "abastecer uma bela vida", a Sinopec busca estratégias de desenvolvimento orientado pelo valor e motivado pela inovação, alocação integrada de recursos, cooperação aberta e crescimento ecológico e de baixa emissão de carbono para construir uma empresa líder do setor de energia e produtos químicos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1020776/1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1020777/2.jpg

FONTE Sinopec

SOURCE Sinopec