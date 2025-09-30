Le corridor d'hydrogène inédit de Sinopec le long du fleuve Yangtze accélère le développement de la mobilité à l'hydrogène

Avec 11 centres d'approvisionnement en hydrogène et 146 stations d'hydrogène, Sinopec franchit une nouvelle étape dans la logistique de l'hydrogène longue distance et interrégionale

NANJING, Chine, 30 septembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 25 septembre, China Petroleum & Chemical Corporation (HKG : 0386, « Sinopec ») a annoncé une nouvelle étape dans la mobilité par l'hydrogène lors de la conférence de promotion du développement de haute qualité de la chaîne industrielle moderne de l'application de l'énergie hydrogène organisée par Sinopec à Nanjing. Trois véhicules logistiques à hydrogène de modèles différents ont parcouru avec succès un trajet de 1 500 km depuis la station énergétique intégrée de Qingwei, dans le district de Qingpu, à Shanghai. L'itinéraire suivait le fleuve Yangtze et traversait cinq provinces et municipalités - Shanghai, Jiangsu, Anhui, Jiangxi et Hubei - avant que les véhicules n'arrivent à la station sud de la zone de service de Zhijiang à Yichang, dans le Hubei, et fassent le plein dans six stations d'hydrogène Sinopec en cours de route.

Sinopec’s Pioneering Hydrogen Corridor Along the Yangtze River in China Accelerates Hydrogen Mobility Development

Ce voyage marque une nouvelle étape pour Sinopec. Il fait suite à des essais antérieurs de logistique de l'hydrogène sur de longues distances et dans plusieurs régions, le long de deux corridors de l'hydrogène, le corridor Pékin-Shanghai et le corridor occidental terre-mer, qui s'appuient sur le vaste réseau de stations d'énergie de Sinopec. À ce jour, Sinopec a lancé cinq corridors interurbains pour l'hydrogène : Pékin-Tianjin, Chengdu-Chongqing, Shanghai-Jiaxing-Ningbo, Jinan-Qingdao et Wuhan-Yichang.

Afin d'intégrer davantage la mobilité de l'hydrogène dans les régions orientales et occidentales, Sinopec a relié les corridors interurbains Shanghai-Jiaxing-Ningbo et Wuhan-Yichang par le biais du corridor de l'hydrogène du fleuve Yangtze. L'entreprise prévoit également d'étendre le réseau au corridor Chengdu-Chongqing, établissant ainsi pleinement l'axe de l'hydrogène du fleuve Yangtze et permettant à un plus grand nombre de véhicules à hydrogène de circuler sur les autoroutes en toute confiance.

Sinopec continue de se positionner comme la première entreprise chinoise dans le domaine de l'hydrogène. Elle dispose désormais d'une capacité de production annuelle d'hydrogène de 4,45 millions de tonnes. La société exploite également le premier projet national de transformation de l'eau de mer en hydrogène à l'échelle industrielle à la raffinerie de Qingdao, ainsi qu'une cellule pilote d'électrolyse à oxyde solide (SOEC) de 100 kW au champ pétrolifère de Zhongyuan.

Le projet d'hydrogène éolien-solaire intégré d'Ordos (30 000 tonnes par an), en Mongolie intérieure, fournit de l'hydrogène pour la décarbonisation chimique du charbon. Parallèlement, le projet intégré d'hydrogène éolien-solaire d'Ulanqab, d'une capacité de 100 000 tonnes par an, fournira le premier pipeline d'hydrogène pur à grande échelle, interprovincial et sur de longues distances en Chine.

Dans le domaine de la mobilité à l'hydrogène, Sinopec exploite actuellement 146 stations d'hydrogène et 11 centres d'approvisionnement. Ces stations couvrent tous les ensembles de villes pilotes de piles à hydrogène « 3+2 », ce qui fait de Sinopec le plus grand exploitant de stations d'hydrogène au monde.

À l'avenir, Sinopec s'alignera sur la State-owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC) dans le cadre de son initiative « Hydrogen Highway ». L'entreprise s'appuiera sur ses corridors nationaux de l'hydrogène pour construire des réseaux de ravitaillement le long des autoroutes, activer l'économie de l'hydrogène et mettre au point des modèles commerciaux durables afin de stimuler une croissance de haute qualité de l'industrie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2783815/1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg