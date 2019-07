A SKEMA entra para o 3.º lugar da classificação mundial dos mestrados em gestão do The Economist

1 .º no critério «open career opportunities» (oportunidades de carreira)

no critério «open career opportunities» (oportunidades de carreira) 1 .º no critério «ratio of faculty to students» (rácio professores/estudantes)

no critério «ratio of faculty to students» (rácio professores/estudantes) 1 .º na categoria «languages on offer» (número de línguas propostas)

na categoria «languages on offer» (número de línguas propostas) 1 .º no critério «range of access to overseas study programmes» (programas de estudo no estrangeiro)

no critério «range of access to overseas study programmes» (programas de estudo no estrangeiro) 2 .º no critério «faculty quality» (qualidade da faculdade)

no critério «faculty quality» (qualidade da faculdade) 2.º no critério «geographical diversity» (diversidade geográfica)

Para além de critérios associados à excelência académica do programa, a classificação do The Economist apoia-se na satisfação dos estudantes e dos diplomados.

Alice Guilhon, diretora-geral da SKEMA orgulha-se deste resultado: «É um orgulho para a SKEMA entrar nesta classificação com o 3.º lugar do pódio mundial. A excelência do nosso programa desenvolvido nos nossos campus internacionais, a riqueza e a diversidade de percurso dos nossos estudantes e diplomados, têm contribuído amplamente para este resultado».

Como presidente das escolas de gestão da CGE, Alice Guilhon também sublinha «a excelência das escolas francesas que, mais uma vez demonstram a qualidade das suas formações que atendem às necessidades do mercado e que inovam constantemente».

O MSc in International Business da SKEMA é um programa global de excelência de vários campus. Acreditado pela Conférence des Grandes Ecoles (CGE), oferece uma imersão em vários continentes e territórios onde a SKEMA está implantada: Brasil, China, Estados Unidos, França (e África do Sul a partir do ano letivo de 2019). Com mais de 40 nacionalidades representadas nas turmas, os diplomados beneficiam de uma taxa de emprego no estrangeiro de 97 % nos seis meses seguintes à obtenção do seu diploma. A originalidade do programa tem origem em duas forças complementares: uma visão económica global e uma imersão em diferentes continentes.

