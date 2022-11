A Smart City Expo 2022 reúne os principais intervenientes no ecossistema urbano para conceber cidades inspiradas nas pessoas

BARCELONA, Espanha, 7 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Smart City Expo World Congress (SCEWC), o principal evento internacional sobre cidades e soluções urbanas inteligentes organizado pela Fira de Barcelona, irá reunir o ecossistema de inovação urbana para delinear um plano para um planeta urbanizado mais sustentável e habitável. De 15 a 17 de novembro e sob o tema "Cidades inspiradas por pessoas", mais de 800 expositores, 700 cidades e regiões e 400 oradores irão reunir-se em Barcelona para impulsionar a transformação das metrópoles em todo o mundo, partilhar conhecimentos e experiências.

Smart City Expo 2022 gathers the key actors in the urban ecosystem to design Cities inspired by People

O Congresso contará com a presença de representantes de grandes cidades como Amesterdão, Atlanta, Barcelona, Berlim, Boston, Bruxelas, Buenos Aires, Doha, Frankfurt, Nova Iorque, Paris, Quito, Reiquiavique, Rio de Janeiro, Roma, Seul, Estocolmo, Sydney, Tel Aviv, Tóquio e Viena.

Uma delegação de alto nível de Kiev liderada pelo Presidente da Câmara da capital ucraniana, Vitaly Klitschko, visitará o SCEWC e participará em vários eventos e conferências. Além disso, a delegação também irá mostrar a situação na capital ucraniana após meses de guerra através de dispositivos de RV no stand da Comissão Europeia.

Além disso, o espaço de exposições do SCEWC irá acolher pavilhões de países como a Alemanha, Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Chéquia, Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos, Estónia, Finlândia, França, Índia, Irlanda do Norte, Israel, Itália, Japão, Letónia, Luxemburgo, México, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, Suécia e Suíça.

Ferramentas para remodelar a paisagem urbana

As soluções urbanas são um elemento essencial do ecossistema urbano inteligente, e as 800 empresas expositoras apresentarão os seus mais recentes produtos e tecnologias e como podem ajudar os governos locais a redesenharem as suas cidades. Entre elas estão a Accenture, Amazon Web Services, Cisco, Dell & Nvidia, Deloitte, EDF, FCC Environment, Fiware, Honeywell, Microsoft, Moventia, Smart Ports: Piers of the Future e Sorigué.

Plataforma de conhecimento urbano

Entre os 400 especialistas que participam no Congresso estão a arquiteta Elizabeth Diller, o "gangsta gardener" (em português, o jardineiro gângster) Ron Finley e a matemática Hannah Fry. Diller estudou como moldar o comportamento através do espaço urbano público e é responsável por projetos amplamente aclamados, como a High Line de Nova Iorque. Ron Finley tem vindo a liderar uma revolução verde em Los Angeles, onde a jardinagem de guerrilha transformou os pedaços de terra em South Central, Los Angeles, em jardins. Hannah Fry ensina matemática de cidades no University College London e tem conseguido descodificar os padrões de uma ampla gama de atividades urbanas sociais.

