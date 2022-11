BARCELONE, Espagne, 7 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Smart City Expo World Congress (SCEWC), le principal événement international sur les villes et les solutions urbaines intelligentes organisé par Fira de Barcelona, réunira l'écosystème de l'innovation urbaine pour définir un plan pour une planète urbanisée plus durable et habitable. Du 15 au 17 novembre, sous le thème des « Villes inspirées par les ceux qui les habitent », plus de 800 exposants, 700 villes et régions et 400 conférenciers se réuniront à Barcelone pour promouvoir la transformation des métropoles dans le monde, et partager les connaissances et les expériences.

Smart City Expo 2022 rassemble les acteurs clés de l'écosystème urbain pour concevoir des villes inspirées par la population

Des représentants de grandes villes telles qu'Amsterdam, Atlanta, Barcelone, Berlin, Boston, Bruxelles, Buenos Aires, Doha, Francfort, New York, Paris, Quito, Reykjavik, Rio de Janeiro, Rome, Séoul, Stockholm, Sydney, Tel Aviv, Tokyo et Vienne participeront au Congrès.

Une délégation de haut niveau de Kiev dirigée par le maire de la capitale ukrainienne, Vitaly Klitschko, se rendra au SCEWC et participera à divers événements et conférences. La délégation présentera en outre la situation dans la capitale ukrainienne après des mois de guerre grâce à des dispositifs de réalité virtuelle. Cette présentation se fera au stand de la Commission européenne.

Par ailleurs, l'espace d'exposition du SCEWC accueillera des pavillons de différents pays, notamment l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Brésil, le Canada, le Chili, la Corée du Sud, l'Espagne, l'Estonie, les États-Unis, la Finlande, la France, l'Inde, l'Irlande du Nord, Israël, l'Italie, le Japon, la Lettonie, le Luxembourg, le Mexique, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Suède et la Suisse.

Des outils pour remodeler le paysage urbain

Les solutions urbaines sont un élément essentiel de l'écosystème des villes intelligentes, et les 800 entreprises exposantes présenteront leurs derniers produits et technologies et expliqueront comment elles peuvent aider les gouvernements locaux à repenser leurs villes. Parmi ces entreprises figurent Accenture, Amazon Web Services, Cisco, Dell & Nvidia, Deloitte, EDF, FCC Environment, Fiware, Honeywell, Microsoft, Moventia, Smart Ports: Piers of the Future et Sorigué.

Une plateforme de connaissances de l'environnement urbain

Parmi les 400 experts participant au Congrès figurent l'architecte Elizabeth Diller, le jardinier gangsta Ron Finley et la mathématicienne Hannah Fry. Elizabeth Diller a étudié comment façonner le comportement à travers l'espace urbain public et est responsable de projets largement reconnus tels que la New York High Line. Ron Finley a été le fer de lance d'une révolution verte à Los Angeles où la « guérilla jardinière » a transformé les taches de terre dans South Central LA en jardins. Hannah Fry enseigne les mathématiques des villes au University College de Londres et a pu décoder les schémas d'un large éventail d'activités sociales urbaines.

