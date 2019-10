A Spectrum Therapeutics e a Tree of Knowledge anunciam parceria para educar e apoiar profissionais de cuidados com a saúde

SMITHS FALLS, Ontário, 30 de outubro de 2019 /CNW/ - A Spectrum Therapeutics, a divisão médica da Canopy Growth Corporation ("Canopy Growth") (TSX: WEED) (NYSE: CGC) tem o prazer de anunciar que formou parceria com a Tree of Knowledge International Corp. ("Tree of Knowledge") (CSE: TOKI) (OTC: TOKIF) para fornecer educação e apoio para pacientes e seus profissionais de cuidados com a saúde que trabalham dentro da rede de cuidados com a saúde da Tree of Knowledge em todo o Canadá.

Como parte do acordo de dois anos, a Spectrum Therapeutics irá colaborar com a clínica parceira da Tree of Knowledge, a Jack Nathan Health, para lançar diversos módulos de aprendizagem eletrônica (e-learning) na sua plataforma de educação on-line para os profissionais de cuidados com a saúde que trabalham nas clínicas Jack Nathan. Adicionalmente, a Spectrum Therapeutics realizará vários webinars ao vivo apresentados por especialistas líderes canadenses sobre maconha medicinal incluindo: Dr. Kevin Rod, diretor das clínicas multidisciplinares de gestão da dor Toronto Poly Clinic e diretor médico global da Tree of Knowledge; Dr. Mark Ware, diretor médico da Canopy Growth e seu diretor global de serviços médicos, Dr. Danial Schecter. Os tópicos que serão cobertos incluem uma visão geral da maconha medicinal e as melhores práticas para a prescrição e dosagem, bem como a gestão da dor crônica e a redução dos opioides.

Através de sua parceria com a Jack Nathan Health, a Tree of Knowledge oferecerá programas educacionais sobre a gestão da dor crônica e sobre a maconha medicinal nas clínicas Jack Nathan, as quais estão localizadas em 74 lojas Walmart em seis províncias do Canadá e, em base combinada, recebem mais de 1,5 milhão de visitas de pacientes por ano. A Jack Nathan Health também tem seis clínicas no México as quais estão adequadamente posicionadas para apoiar a abertura do mercado mexicano de maconha medicinal enquanto utiliza o conhecimento global da Spectrum Therapeutics na educação de pacientes e médicos.

"Continuar investindo em programas de treinamento e educação continua a ser uma prioridade para nós, já que ainda existe um falta de conhecimento para muitos profissionais de cuidados com a saúde quando o assunto é maconha medicinal", comentou o Dr. Mark Ware, diretor médico da Canopy Growth. "Através da parceria com a Tree of Knowledge podemos fornecer essas iniciativas numa escala que irá proporcionar acesso a mais pacientes aos conhecimentos sobre o potencial da maconha para tratar de suas necessidades com orientação de um médico".

A Spectrum Therapeutics e a Tree of Knowledge também trabalharão juntas na educação dos pacientes incluindo uma série animada em vídeo e um diário de doses personalizado para o paciente. Os programas de educação se concentrarão em tópicos como gestão multidisciplinar da dor e programas de redução de opioides.

"A necessidade da educação sobre a maconha para o paciente e para o fornecedor cresceu substancialmente desde a legalização há um ano", disse Michael Caridi, presidente do conselho da Tree of Knowledge. "Essa parceria estratégica com uma líder global como a Spectrum Therapeutics coloca foco diretamente na educação de pacientes em um contexto médico. Essa parceria lançará campanhas educacionais direcionadas para pacientes além de fornecer treinamento e apoio para seus fornecedores de cuidados médicos".

Sobre a Canopy Growth Corporation

A Canopy Growth (TSX:WEED,NYSE:CGC) é uma empresa líder mundial de maconha, cânhamo e dispositivos para maconha diversificados, que oferece marcas distintas e variedades selecionadas de maconha curada em forma desidratada, óleo e cápsulas moles (softgel), bem como dispositivos médicos através da subsidiária da Canopy Growth, a Storz & Bickel GMbH & Co. KG. Desde a inovação dos produtos e processos até a execução de mercado, a Canopy Growth é impulsionada por uma dedicação à liderança e pelo compromisso de criar uma empresa de maconha de classe mundial focalizada em um produto, um local e um país de cada vez. A Canopy Growth tem operações em mais de uma dúzia de países, em cinco continentes.

A divisão médica da Canopy Growth, Spectrum Therapeutics é orgulhosamente dedicada à educação de profissionais de cuidados com a saúde, conduzindo pesquisa clínica robusta e aprofundando o entendimento do público sobre a maconha e tem dedicado milhões de dólares para pesquisa comercializável de ponta e desenvolvimento da propriedade intelectual (PI). A Spectrum Therapeutics vende uma série de produtos de espectro completo, utilizando seu sistema Spectrum de classificação codificada por cores, bem como o exclusivo canabinoide Dronabinol, sob a marca Bionorica Ethics.

A Canopy Growth opera lojas de varejo em todo o Canadá sob suas premiadas marcas Tweed e Tokyo Smoke. A Tweed é uma marca globalmente reconhecida de maconha, e construiu uma grande e fiel legião de seguidores, concentrando-se em produtos de qualidade e relacionamentos profundos com os clientes.

Desde nossa histórica abertura de capital na Bolsa de Valores de Toronto e na Bolsa de Valores de Nova York até nossa contínua expansão internacional, o orgulho em promover o valor dos acionistas através da liderança está enraizado em tudo que fazemos na Canopy Growth. A Canopy Growth estabeleceu parcerias com nomes líderes do setor, incluindo os ícones da maconha Snoop Dogg e Seth Rogen, as lendas da produção de sementes DNA Genetics e Green House Seeds e a líder do setor do álcool da revista Fortune 500, a Constellation Brands, mencionando apenas alguns. A Canopy Growth opera onze locais licenciados de produção de maconha com mais de 10,5 milhões de pés quadrados de capacidade de produção, incluindo mais de um milhão de pés quadrados de espaço certificado de boas práticas de produção (GMP). Para mais informações, visite o endereço www.canopygrowth.com.

Sobre a Spectrum Therapeutics

A Spectrum Therapeutics, a divisão médica da Canopy Growth Corporation (TSX: WEED,NYSE: CGC), dedica-se a educar os profissionais de cuidados com a saúde, aprofundando o entendimento do público sobre a maconha medicinal e suas diversas aplicações, além de pesquisas de ponta comercializáveis e desenvolvimento da propriedade intelectual. Fundada no Canadá, a Spectrum Therapeutics opera na Austrália, América do Sul, África e em toda a Europa. Seus produtos estão disponíveis em ampla gama de potências e formatos, criados para simplificar o diálogo sobre potência e dosagem, usando um espectro codificado por cores, para categorizar a maconha medicinal de acordo com os níveis de tetrahidrocanabinol (THC) e canabidiol (CBD).

As ofertas da Spectrum Therapeutics incluem maconha de flor inteira, óleos e outras inovações, como cápsulas moles (softgels), além do medicamento canabinoide único, o Dronabinol, sob a marca Bionorica Ethics. Por meio da simplificação do produto, pesquisa clínica robusta e educação contínua dos profissionais de cuidados com a saúde, a Spectrum Therapeutics tem como compromisso se dedicar às necessidades médicas não atendidas dos pacientes de todo o mundo.

Sobre a Tree of Knowledge

Com matriz em Toronto e operações em North York, Ontário e Spokane, Washington, a TOKI tem atualmente três principais segmentos de negócios: (1) Clínicas multidisciplinares especializadas em dor com foco no tratamento da dor crônica, incluindo aplicações controladas de maconha medicinal no Canadá, (2) Desenvolvimento de produtos formulados para propósitos terapêuticos e alternativas de produtos naturais para a saúde em sua instalação de manufatura em Spokane, que fornece fórmulas para os produtos da empresa e para terceiros com padrões equivalentes de boas práticas de produção (GMP), e (3) Distribuição e vendas de produtos de canabidiol baseado em cânhamo ("CBD") nos Estados Unidos, Canadá, Europa, Brasil e Austrália. Através de sua Toronto Poly Clinic, a empresa adquiriu extensa experiência por estar envolvida em um dos maiores estudos clínicos observacionais sobre a maconha medicinal e por sua contínua experiência direta com os pacientes. A empresa desenvolveu e implementou a Plataforma de educação, pesquisa e melhores práticas da maconha medicinal (MCERP - Medical Cannabis Education, Research and Best Practice Platform) e o Programa de redução de opioides na maconha medicinal (MCORP - Medical Cannabis Opioid Reduction Program) com grande sucesso. Atualmente, a empresa tem acordos de pesquisa com diversas universidades para a pesquisa sobre a maconha medicinal e desenvolvimento de novos produtos de qualidade médica. A linha de produtos CBD da TOKI contém óleo de cânhamo EVR Premium, o qual é um composto sinergético cultivado e manuseado de forma orgânica, livre de glúten, vegano, livre de organismos geneticamente modificados (OGM), derivado de maconha industrial cultivada nos Estados Unidos, aprovada pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). Atualmente, a TOKI oferece vários produtos de CBD, os quais podem ser usados em ligação com o tratamento de uma série de doenças e para propósitos de bem-estar geral. https://www.tokicorp.com/

Sobre a Jack Nathan Health®

A Jack Nathan Health® é uma empresa canadense de propriedade e operação privadas – e uma orgulhosa parceira da Walmart Canada – dedicada a melhorar o acesso aos serviços de saúde através de parcerias com profissionais altamente qualificados da área médica e fornecendo cuidados de qualidade constantes, de fácil acesso e centralizados no paciente em clínicas médicas e odontológicas de última geração, localizadas convenientemente dentro dos super centros Walmart, com mais de 70 locais por todo o Canadá. As clínicas são de propriedade e operação independentes sob licença da Jack Nathan Medical Inc., e não são afiliadas da Walmart. Jack Nathan Health® é uma marca comercial registrada da Jack Nathan Medical Inc. Todas as representações contidas nesse comunicado para a imprensa são feitas somente pela Jack Nathan Health® ou por suas operadoras detentoras de licença, e não são independentemente verificadas pela Walmart. Todas as marcas registradas da Walmart são propriedade da Wal-Mart Stores, Inc. e são usadas sob licença.

Para mais informações, visitas virtuais às clínicas e links para a mídia social, visite o endereço www.jacknathanhealth.com

Aviso em relação às declarações prospectivas

Este comunicado para a imprensa contém "declarações prospectivas" dentro do significado da Lei da Reforma de Litígios sobre Títulos e Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) dos Estados Unidos de 1995 e das "informações sobre declarações prospectivas" dentro do significado das leis canadenses aplicáveis sobre títulos. Frequentemente, mas não sempre, as declarações e informações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras tais como "planeja", "espera" ou "não espera", "é esperado", "estima", "pretende", "antecipa" ou "não antecipa", ou "acredita", ou variações de tais palavras e frases ou declarações de que certas ações, eventos ou resultados "podem", "poderiam", "iriam", "seriam" ou "serão" tomados, ocorrer ou serem alcançados. Declarações ou informações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais, desempenho ou realizações da Canopy Growth ou de suas subsidiárias sejam substancialmente diferentes de quaisquer resultados futuros, desempenho ou realizações expressos ou implícitos pelas declarações ou informações prospectivas contidas neste comunicado para a imprensa. Exemplos de tais declarações incluem " irá realizar webinars ao vivo, apresentados por especialistas canadenses líderes sobre maconha medicinal" e "irá também trabalhar junto em relação à educação dos pacientes, incluindo uma série animada em vídeo e um diário personalizado de doses para o paciente". Os riscos, incertezas e outros fatores envolvidos nas informações prospectivas que poderiam fazer com que os eventos reais, resultados, desempenho, perspectivas e oportunidades sejam substancialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos por tais informações prospectivas, incluindo o desenvolvimento e fornecimento de conteúdo educacional, e tais riscos incluídos no formulário de informações anuais da empresa, datado de 25 de junho de 2019 registrado nos reguladores canadenses de títulos, disponível no perfil de emissor da empresa no SEDAR no endereço www.sedar.com. Apesar de a empresa acreditar que as suposições e fatores usados na preparação das informações prospectivas ou das declarações prospectivas neste comunicado para a imprensa sejam razoáveis, confiança excessiva não deve ser depositada em tais informações e nenhuma garantia pode ser fornecida de que tais eventos ocorrerão nos prazos apresentados ou se irão ocorrer. As informações prospectivas e as declarações prospectivas incluídas neste comunicado para a imprensa foram feitas na data deste comunicado para a imprensa e a empresa não assume qualquer obrigação de atualizar publicamente tais informações prospectivas ou declarações prospectivas para refletirem novas informações, eventos subsequentes ou de outra forma, a menos que exigido pelas leis aplicáveis aos títulos.

Contatos:

Canopy Growth

Carly Pickett

Relações com a mídia

carly.pickett@canopygrowth.com

343-996-3234

Tyler Burns

Relações com investidores

Tyler.burns@canopygrowth.com

855-558-9333 ramal 122

Tree of Knowledge International Corp.

Natasha Raey

Relações com a mídia

Natasha@tokicorp.com

778-552-4538

Michael Caridi

Diretor do Conselho

Michael@tokicorp.com

917-295-1374

FONTE Spectrum Therapeutics; Canopy Growth Corporation

