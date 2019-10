Spectrum Therapeutics y Tree of Knowledge anuncian asociación para educar y apoyar a los profesionales de la salud

SMITHS FALLS, Ontario, 30 de octubre de 2019 /CNW/ - Spectrum Therapeutics, la división médica de Canopy Growth Corporation ("Canopy Growth") (TSX: WEED) (NYSE: CGC), tiene el placer de anunciar su asociación con Tree of Knowledge International Corp. ("Tree of Knowledge") (CSE: TOKI) (OTC: TOKIF) para brindar educación y apoyo a los pacientes y los profesionales de atención médica que trabajan dentro de la red de atención de la salud de Tree of Knowledge en todo Canadá.

Como parte del acuerdo de dos años, Spectrum Therapeutics colaborará con Jack Nathan Health, la clínica socia de Tree of Knowledge, para lanzar varios módulos de aprendizaje electrónico en su plataforma de educación en línea para profesionales de la salud que trabajan en clínicas Jack Nathan. Además, Spectrum Therapeutics celebrará seminarios web en vivo presentados por importantes expertos canadienses en cannabis medicinal, entre ellos, el Dr. Kevin Rod, director de las clínicas de tratamiento del dolor multidisciplinarias Toronto Poly Clinic y director médico de Tree of Knowledge; el Dr. Mark Ware, director médico de Canopy Growth; y el Dr. Danial Schecter, director de servicios médicos globales de la compañía. Los temas que se cubrirán incluyen un panorama general del cannabis medicinal y las mejores prácticas para la prescripción y dosificación, así como para la gestión del dolor crónico y la reducción de opioides.

Mediante su asociación con Jack Nathan Health, Tree of Knowledge ofrecerá programas de educación en Gestión del Dolor Crónico y Cannabis Medicinal en clínicas Jack Nathan, que se encuentran en 74 tiendas Walmart de seis provincias canadienses y, de manera combinada, reciben más de 1,5 millones de visitas de pacientes por año. Jack Nathan Health tiene también seis clínicas en México, posicionadas de manera ideal para apoyar la apertura del mercado de cannabis medicinal mexicano aprovechando la experiencia global de Spectrum Therapeutics en educación de pacientes y médicos.

"Continuar con la inversión en programas de capacitación y educación sigue siendo una prioridad para nosotros, pues el conocimiento sobre el cannabis medicinal es aún muy deficiente en muchos profesionales de la salud", dice el Dr. Mark Ware, director médico de Canopy Growth. "Mediante esta asociación con Tree of Knowledge, podremos ofrecer estas iniciativas en escala, que brindarán a más pacientes acceso a conocimientos sobre el potencial del cannabis para enfrentar sus necesidades con orientación médica".

Spectrum Therapeutics y Tree of Knowledge trabajarán también juntos en la educación de los pacientes, incluso una serie de videos animados y una agenda personalizada para la dosificación del paciente. Los programas de educación se centrarán en temas tales como la gestión multidisciplinaria del dolor y programas de reducción de opioides.

"La necesidad de educación sobre el cannabis para pacientes y proveedores ha crecido de manera sustancial desde su legalización hace un año", dice Michael Caridi, presidente de Tree of Knowledge. "Esta asociación estratégica con un líder global como Spectrum Therapeutics hace foco totalmente en la educación de los pacientes en un ámbito médico. Esta asociación se lanzará con campañas educativas dirigidas para los pacientes, además de ofrecer capacitación y apoyo a sus proveedores de atención médica".

Acerca de Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX:WEED,NYSE:CGC) es una empresa líder mundial diversificada de cannabis, cáñamo y dispositivos de cannabis que ofrece distintas marcas y variedades de cannabis curado en formato seco, de aceite y cápsulas de Softgel, así como dispositivos médicos, por medio de su filial Storz & Bickel GMbH & Co. KG. Desde la innovación en productos y procesos hasta su aplicación en el mercado, Canopy Growth está impulsada por la pasión por el liderazgo y el compromiso de crear una empresa de cannabis de nivel mundial en un producto, sitio y país a la vez. Canopy Growth opera en más de una docena de países en cinco continentes.

Spectrum Therapeutics, la división médica de Canopy Growth, se dedica con orgullo a la educación de los profesionales sanitarios, la realización de sólidas investigaciones clínicas y el avance en la comprensión pública del cannabis, y ha invertido millones de dólares en la investigación y el desarrollo de propiedad intelectual comercializable de vanguardia. Spectrum Therapeutics vende una gama de productos de espectro completo usando su sistema Spectrum de clasificación por código de colores, así como un dronabinol cannabinoide individual bajo la marca Bionorica Ethics.

Canopy Growth opera establecimientos minoristas en Canadá con sus galardonadas marcas Tweed y Tokyo Smoke. Tweed es una marca de cannabis mundialmente reconocida que ha conquistado un público amplio y fiel mediante sus productos de calidad y relaciones significativas con los clientes.

Desde nuestra histórica cotización pública en las bolsas de valores de Toronto y Nueva York hasta nuestra constante expansión internacional, el orgullo de hacer crecer el valor accionario mediante el liderazgo está impregnado en todo lo que hacemos en Canopy Growth. Canopy Growth ha establecido asociaciones con nombres importantes del sector, incluidos los íconos del cannabis Snoop Dogg y Seth Rogen, las leyendas del cultivo DNA Genetics y Green House Seeds, y el líder en bebidas alcohólicas Constellation Brands, incluido en la lista Fortune 500, entre otros. Canopy Growth opera once plantas de producción de cannabis con licencia y dispone de más de 975.000 metros cuadrados de capacidad de producción, incluidos más de 93.000 metros cuadrados de espacio de producción con certificación GMP (buenas prácticas de fabricación). Para más información, visite www.canopygrowth.com.

Acerca de Spectrum Therapeutics

Spectrum Therapeutics, la división médica de Canopy Growth Corporation (TSX: WEED,NYSE: CGC), se dedica a la educación de los profesionales de la salud y la promoción de la comprensión pública del cannabis medicinal y sus diversas aplicaciones, y a la investigación y el desarrollo de propiedad intelectual comercializable de vanguardia. Spectrum Therapeutics, fundada en Canadá, tiene operaciones en Australia, Sudamérica, África y toda Europa. Sus productos están disponibles en una amplia gama de potencias y formatos diseñados para simplificar el diálogo en torno a la potencia y la dosificación mediante la aplicación de un espectro codificado por colores para categorizar el cannabis medicinal según los niveles de THC y CBD.

Los productos de Spectrum Therapeutics incluyen cannabis de flor entera, aceites e innovaciones como el Softgel, además del medicamento Dronabinol de un solo cannabinoide con la marca Bionorica Ethics. A través de la simplificación de productos, la investigación clínica robusta y la educación continua de los profesionales de la salud, Spectrum Therapeutics se compromete a abordar las necesidades médicas no satisfechas de los pacientes de todo el mundo.

Acerca de Tree of Knowledge

Con sede central en Toronto y operaciones en North York, Ontario y Spokane, Washington, TOKI tiene actualmente tres segmentos de negocios principales: 1) clínicas del dolor especializadas multidisciplinarias centradas en el tratamiento del dolor crónico, incluso con aplicaciones controladas de cannabis medicinal en Canadá; 2) desarrollo de productos formulados para propósitos terapéuticos y alternativas de productos de salud naturales en su planta de producción en Spokane, que brinda fórmulas para los productos de la compañía y para terceros equivalentes a estándares GMP; 3) distribución y venta de productos de cannabidiol ("CBD") basados en cáñamo en los Estados Unidos, Canadá, Europa, Brasil y Australia. A través de su Toronto Poly Clinic, la compañía ha obtenido una gran experiencia y conocimiento por su participación en uno de los ensayos clínicos observacionales más grandes sobre el cannabis medicinal y por su experiencia directa continua con pacientes. La compañía ha desarrollado e implementado con gran éxito la plataforma de educación, investigación y mejores prácticas de cannabis medicinal MCERP (Medical Cannabis Education Research and Best Practice Platform) y el programa de reducción de opioides de cannabis medicinal MCORP (Medical Cannabis Opioid Reduction Program). En la actualidad, la compañía tiene acuerdos de investigación con múltiples universidades para la investigación del cannabis medicinal y el desarrollo de nuevos productos de nivel médico. La línea de productos de CBD de TOKI incluye el EVR Premium Hemp Oil, que es un compuesto sinérgico cultivado y tratado de manera orgánica, libre de gluten, vegano y sin organismos genéticamente modificados, derivado de cáñamo industrial aprobado por el Departamento de Agricultura de los EE. UU. y cultivado en los Estados Unidos. TOKI ofrece actualmente varios productos de CBD que pueden usarse en conexión con el tratamiento de diversas dolencias y para propósitos de bienestar general. https://www.tokicorp.com/

Acerca de Jack Nathan Health®

Jack Nathan Health® es una compañía canadiense de propiedad y operación privada, y un orgulloso socio de Walmart Canada, que se dedica a mejorar el acceso a la atención médica asociándose con profesionales médicos altamente calificados y brindando sistemáticamente atención de calidad, de fácil acceso y centrada en el paciente en clínicas médicas y dentales de vanguardia convenientemente ubicadas dentro de Walmart Supercenters, con más de 70 ubicaciones en todo Canadá. Las clínicas son de propiedad y operación independiente, bajo licencia de Jack Nathan Medical Inc., y no están afiliadas a Walmart. Jack Nathan Health® es una marca registrada comercial de Jack Nathan Medical Inc. Todas las representaciones contenidas en este documento están hechas únicamente por Jack Nathan Health® o sus operadores propietarios con licencia, y no están verificadas independientemente por Walmart. Todas las marcas comerciales de Walmart son propiedad de Wal-Mart Stores, Inc. y se usan bajo licencia.

Para más información, visitas a clínicas virtuales y enlaces a redes sociales, visite www.jacknathanhealth.com.

Información sobre declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" de acuerdo con el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos (United States Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, así como "información prospectiva" de acuerdo con la legislación bursátil vigente en Canadá. A menudo, aunque no siempre, la información y las declaraciones prospectivas se pueden identificar por el uso de palabras o expresiones como "planea", "espera" o "no espera", "se prevé", "se cree", "estima", "tiene la intención", "anticipa" o "no anticipa", "considera", o variaciones de dichas expresiones y palabras, o bien cuando se afirma que determinadas acciones, eventos o resultados "pueden", "pudieran", "podrían" o "podrán" tener lugar o alcanzarse. La información o las declaraciones prospectivas involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales de Canopy Growth o sus filiales resulten sustancialmente diferentes de los resultados, el rendimiento o los logros futuros expresados o implícitos en la información o las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado. Ejemplos de tales declaraciones incluyen "celebrará seminarios web en vivo presentados por importantes expertos canadienses en cannabis medicinal" y "trabajarán también juntos en la educación de los pacientes, incluso una serie de videos animados y una agenda personalizada para la dosificación del paciente". Los riesgos, incertidumbres y otros factores relacionados con la información prospectiva podrían hacer que los eventos, los resultados, el rendimiento, las previsiones y las oportunidades reales difirieran materialmente de lo expresado o implícito en dicha información prospectiva, incluido el desarrollo y la distribución de contenidos educativos, y los riesgos incluidos en el formulario de información anual de la Compañía fechado el 25 de junio de 2019 y presentado ante las entidades reguladoras de valores de Canadá, disponible en el perfil de emisor de la Compañía en SEDAR, en www.sedar.com. Aunque la Compañía considera que las suposiciones y los factores que se han tenido en cuenta al preparar la información y las declaraciones prospectivas de este comunicado de prensa son razonables, no debe depositarse una confianza indebida en la información ni puede garantizarse que tales eventos se producirán en los plazos expuestos o que siquiera se llegarán a producir. La información y las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa se realizan a la fecha de este comunicado y la Compañía no asume la obligación de actualizarlas públicamente de forma que reflejen nueva información, eventos sucesivos o de otro tipo, a menos que así lo estipule la ley bursátil vigente.

Contactos:

Canopy Growth

Carly Pickett

Relaciones con los medios

carly.pickett@canopygrowth.com

343-996-3234

Tyler Burns

Relaciones con los inversores

Tyler.burns@canopygrowth.com

855-558-9333 ext. 122

Tree of Knowledge International Corp.

Natasha Raey

Relaciones con los medios

Natasha@tokicorp.com

778-552-4538

Michael Caridi

Presidente

Michael@tokicorp.com

917-295-1374

FUENTE Spectrum Therapeutics; Canopy Growth Corporation

