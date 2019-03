A Spencer Stuart celebra novo marco importante, ajudando na colocação de 2.000 mulheres em diretorias corporativas em todo o mundo

Garantindo a ascensão das mulheres nas diretorias por mais de quatro décadas

NOVA YORK, 10 de março de 2019 /PRNewswire/ -- A Spencer Stuart, uma empresa líder de busca de executivos e consultoria de liderança, tem orgulho de reconhecer um novo marco no seu trabalho com diretorias, ajudando as diretorias corporativas de todo o mundo a adicionarem mais de 2.000 diretoras.

Por mais de 40 anos, a Spencer Stuart tem ajudado as diretorias que compartilham seu compromisso com o aumento da diversidade de perspectivas nas diretorias a encontrarem diretoras excepcionais. Em 2018, 40 por cento das colocações globais de diretores da firma foram mulheres. A diversidade de gêneros era uma prioridade para as diretorias em todos os principais mercados regionais:

Nos Estados Unidos, 47 por cento dos diretores que a Spencer Stuart ajudou a colocar eram mulheres, ultrapassando o percentual de novas diretoras nas diretorias das empresas da S&P 500 (40 por cento). Um quarto (25 por cento) destas colocações femininas foram como CEOs/presidentes, 18 por cento como diretoras financeiras/ex-parceiras de auditoria e 11 por cento como presidentes/CEOs de grupos.

ajudou a colocar eram mulheres, ultrapassando o percentual de novas diretoras nas diretorias das empresas da S&P 500 (40 por cento). Um quarto (25 por cento) destas colocações femininas foram como CEOs/presidentes, 18 por cento como diretoras financeiras/ex-parceiras de auditoria e 11 por cento como presidentes/CEOs de grupos. Quarenta e quatro por cento (44%) de colocações nas diretorias na Região Ásia Pacífico foram de mulheres.

Na Europa, 35 por cento das colocações feitas pela empresa foram de mulheres.

"Nós da Spencer Stuart reconhecemos há muito tempo que a diversidade é importante e ajuda na melhor tomada de decisões e debate mais rico nas diretorias", disse Julie Hembrock Daum, líder da operação da Spencer Stuart com diretorias na América do Norte. "Temos orgulho de nosso histórico em ajudar as empresas a formarem diretorias diversificadas e de alto desempenho e celebrar as contribuições e carreiras de milhares de mulheres as quais ajudamos a colocar. Durante os últimos cinco anos, 35 por cento de nossas colocações globais foram de mulheres, nos permitindo dobrar o número de diretoras que ajudamos a colocar de 1.000 para 2.000 em apenas seis anos".

A Spencer Stuart acompanha a representação de diretoras por mais de duas décadas e em mais de 20 países através do seu Índice de Diretoria da Spencer Stuart (Spencer Stuart Board Index). Sua pesquisa revelou que diversos países da Europa lideram o grupo na diversidade de gêneros, com a Noruega (46%), a França (43%) e a Suécia (39%) com as mais altas representações femininas. A empresa tem sido a principal patrocinadora global da Fundação de Diretoras Corporativas (WomenCorporateDirectors Foundation) desde 2014.

"Por toda a Europa, a Spencer Stuart apoia ativamente as iniciativas nacionais de diversidade, criadas para melhorar a representação de mulheres nas diretorias", disse Katherine Moos, CEO e líder da operação da Spencer Stuart com diretorias na Europa. "Continuamos a organizar uma variedade de eventos de educação de diretores e desenvolvimento da governança, os quais apoiam os objetivos de diversidade de nossos clientes, tais como os programas Fórum de Diretores (Directors' Forum) no Reino Unido e na Alemanha e os prestigiosos Fóruns de Governança da Diretoria (Board Governance Forums) na França, Alemanha, Itália, Espanha e Suíça".

"Estamos observando um amplo dinamismo no apoio à maior diversidade de gêneros, na medida em que líderes de negócios, investidores, diretorias corporativas e outros exigem progresso", disse Ben Williams, executivo-chefe da Spencer Stuart. "Temos um compromisso de longa data com o apoio ao progresso da diversidade nas diretorias e nas equipes de liderança, enquanto ajudamos as organizações a encontrarem líderes excepcionais, os quais terão um impacto positivo duradouro em seus negócios".

Para celebrar este marco e impulsionar mais progresso na diretoria, a Spencer Stuart organizou um programa com duração de um ano que inclui nova pesquisa e eventos locais relacionados com a diversidade na diretoria.

A operação da Spencer Stuart com diretorias ajuda as diretorias de todo o mundo a identificarem e recrutarem diretores independentes e fornece consultoria para os presidentes de conselhos diretores, CEOs e comitês de indicação sobre importantes questões de governança. Somente no ano passado, a empresa conduziu mais de 750 buscas por diretores. A empresa realiza várias iniciativas de educação de diretores e desenvolvimento da governança em mercados de todo o mundo.

