A Sphera e a ERM fazem parceria para oferecer soluções líderes de ESG operacionais para empresas na América Latina

Esta colaboração combina as soluções de software, líderes do setor, da Sphera com a profunda experiência técnica em software de desempenho e gestão de riscos ambientais, sociais e de governança (ERM) para capacitar clientes, incluindo a YPF, uma empresa de energia argentina, a atingir seus objetivos de ESG e sustentabilidade

CHICAGO, 13 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Sphera, provedora líder global de software de desempenho e gestão de riscos ambientais, sociais e de governança (ESG), serviços de dados e consultoria, e a ERM, a maior consultoria de sustentabilidade pura (pure play) do mundo, combinaram esforços visando apoiar os clientes com suas estratégias de ESG e de sustentabilidade no mercado latino-americano.

Isso se baseia no relacionamento de longa data da Sphera com a ERM como parceira de implementação de software. A capacidade da Sphera de oferecer padronização e digitalização de soluções de coleta e relatórios de dados de sustentabilidade de ponta a ponta, combinadas com os serviços de sustentabilidade da ERM e profunda experiência técnica, ajuda as empresas a transformar seus programas de ESG e sustentabilidade para atender às metas estratégicas e, ao mesmo tempo, impulsiona a transparência de dados, a economia tempo de recursos.

A Sphera e a ERM se uniram para ajudar a YPF, uma empresa líder em energia na Argentina, a concluir sua jornada de transformação digital. Mudando da coleta e análise de dados manual para um processo mais simplificado, permite que a YPF alcance sua sustentabilidade e suas ambições de carbono zero líquido. Usando o software SpheraCloud Corporate Sustainability (SCCS), os dados ambientais da YPF de 150 sites foram agregados em um único repositório, reduzindo o tempo de coleta de dados de quinze para um dia, permitindo que os especialistas mudem o foco para a análise de dados. Este projeto teve o apoio da extensa capacidade de sustentabilidade e conhecimento das regulações locais da ERM.

As empresas precisam de dados confiáveis, auditáveis e mensuráveis para estabelecer relatórios transparentes de sustentabilidade. As soluções de ESG e de sustentabilidade da Sphera e da ERM ajudam as empresas a coletar, gerenciar e compartilhar seus dados e recursos em todas as unidades de negócios para impulsionar percepções inovadoras para melhoria operacional contínua.

A plataforma de tecnologia SaaS da Sphera, a SpheraCloud, conecta todas as partes da organização do cliente – meio ambiente, saúde e segurança (EHS), operações, negócios e tecnologia – em uma plataforma totalmente digital que permite às empresas operacionalizar a ESG. Isso oferece às empresas, mais visibilidade do seu risco de ESG e mais controle das ações necessárias para bater suas metas de desempenho. O software de sustentabilidade corporativa da Sphera permite que os usuários coletem facilmente dados de emissões de gases de efeito estufa (GEEs), calculem automaticamente o rastro de carbono das suas empresas e comuniquem perfeitamente seu desempenho de sustentabilidade às partes internas e externas interessadas. A Sphera foi reconhecida como líder de mercado em software EHS no relatório "Quadrante Verde: EHS Software 2023" da Verdantix devido a esses recursos.

Os especialistas técnicos e estratégicos globais da ERM ajudam seus clientes durante todo o ciclo de vida dos negócios a incorporar sustentabilidade em todos os níveis de uma organização. Seus especialistas em implementação digital, serviços focados em ESG e abordagem de gestão de mudanças ajudam os clientes a fazer a transição tranquila de seus processos de coleta e validação de dados, para poderem otimizar seus investimentos em software e obter uma melhor percepção dos dados e tração em torno de suas necessidades de relatórios ambientais, de saúde e segurança (EHS). A ERM foi reconhecida como líder no Quadrante Verde de "Serviços de implementação de tecnologia EHS digital" da Verdantix de 2022.

"Com as crescentes pressões das regulações, dos investidores e dos consumidores, um roteiro claramente definido, juntamente com dados e medições precisos, tornaram-se imprescindíveis para reportar sobre a sustentabilidade de maneira sólida e transparente", disse Michael Cochran, diretor de receita da Sphera. "Estamos honrados de formar essa parceria com a ERM para oferecer às empresas as ferramentas – o software, os dados, a consultoria, a gestão de mudanças e o treinamento – que elas precisam para atender às suas metas de ESG, melhorar a sustentabilidade e estar em conformidade. Possibilitar que as empresas adotem uma abordagem proativa e integrada de gestão de desempenho permite que as empresas protejam seus funcionários, ativos e comunidades".

"A ERM está ampliando seu ecossistema de parceiros; estamos entusiasmados em colaborar com a Sphera para apoiar nossos clientes globais com as ferramentas de transformação certas para orientar suas jornadas de sustentabilidade", disse Gerard Spans, gerente de serviços digitais de parceiros da ERM. "A experiência da ERM em ajudar as empresas a enfrentar seus desafios de sustentabilidade e as soluções líderes de EHS&S da Sphera, fazem desta parceria um alinhamento natural. Juntos, possibilitamos que nossos clientes estejam em conformidade com seus esforços de coleta e relatórios de dados ESG, para poderem cumprir com sucesso suas ambiciosas metas de ESG".

Victoria Travetto, líder em implementação de projetos da YPF, afirmou: "Trabalhar com a Sphera e a ERM tem sido um divisor de águas para nossos esforços de sustentabilidade. Nossos processos foram transformados em uma solução integradora para rastrear nossos parâmetros ambientais, aumentando a transparência com as partes interessadas e insights para impulsionar o desempenho para a melhoria na gestão da água, emissões sem GEEs e geração de resíduos."

Sobre a Sphera

A Sphera é fornecedora líder de software, dados e consultoria de desempenho ambiental, social e de governança (ESG), dados e serviços de consultoria com foco em Meio Ambiente, Saúde, Segurança e Sustentabilidade (EHS&S), Gestão de Riscos Operacionais (ORM), Gerenciamento de Produtos e Gestão de Riscos da Cadeia de Suprimentos (SCRM). Por mais de 30 anos, atendemos a mais de 7.000 clientes e mais de um milhão de usuários em 80 países para ajudar as empresas a manter seus funcionários seguros, os seus produtos sustentáveis e suas operações produtivas. Saiba mais sobre a Sphera em www.sphera.com. Siga a Sphera no LinkedIn.

Sobre a ERM

A ERM é uma empresa de sustentabilidade. Como a maior consultoria global de sustentabilidade pura (pure play), a ERM faz parceria com as principais organizações do mundo para criar soluções inovadoras de sustentabilidade e abrir oportunidades comerciais que atendam às necessidades de hoje, preservando oportunidades para as gerações futuras.

A diversificada equipe da ERM, com mais de 7.500 especialistas de nível internacional, em mais de 170 escritórios em 39 países, apoia clientes em toda a amplitude de suas empresas para operacionalizar a sustentabilidade. Com a profunda experiência técnica da ERM, os clientes estão preparados para abordar seu EHS, seu risco e suas questões sociais. A ERM chama esse recurso de sua abordagem "boots to boardroom" – um modelo de serviço abrangente que permite à ERM desenvolver soluções estratégicas e técnicas que propaguem objetivos em nível operacional ou executivo. Saiba mais sobre a ERM em www.erm.com.

Para consultas da imprensa, entre em contato com:

Astrid Dickinson

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1907993/Sphera_v2_Logo.jpg

FONTE Sphera

SOURCE Sphera