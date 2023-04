Sphera und ERM arbeiten zusammen, um führende betriebliche ESG-Lösungen für Unternehmen in Lateinamerika bereitzustellen

Diese Zusammenarbeit kombiniert die branchenführenden Softwarelösungen von Sphera mit der umfassenden technischen Expertise von ERM, um Kunden, darunter ein argentinisches Energieunternehmen, zu befähigen, ihre ESG- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

CHICAGO, 13. April 2023 /PRNewswire/ -- Sphera, ein weltweit führender Anbieter von Software, Daten und Beratungsdiensten für Leistungs- und Risikomanagement im Hinblick auf ESG (Environmental, Social and Governance), das weltweit größte reine Nachhaltigkeitsberatungsunternehmen, haben sich zusammengeschlossen, um Kunden bei ihren ESG- und Nachhaltigkeitsstrategien auf dem lateinamerikanischen Markt zu unterstützen.

Dies baut auf der langjährigen Beziehung von Sphera mit ERM als Software-Bereitstellungspartner auf. Die Fähigkeit von Sphera, die Standardisierung und Digitalisierung von End-to-end-Lösungen zur Erfassung und Berichterstattung von Nachhaltigkeitsdaten zu liefern, in Kombination mit den Nachhaltigkeitsdiensten und dem umfassenden technischen Know-how von ERM, hilft Unternehmen dabei, ihre ESG- und Nachhaltigkeitsprogramme so zu transformieren, dass sie strategische Ziele erreichen, während gleichzeitig Datentransparenz, Zeit- und Kosteneinsparungen vorangetrieben werden

Sphera und ERM haben sich zusammengeschlossen, um YPF, einem führenden Energieunternehmen in Argentinien, beim Abschluss seiner digitalen Transformation zu helfen. Der Übergang von der manuellen Datenerfassung und -analyse zu einem rationelleren Prozess versetzt YPF in die Lage, seine Ambitionen im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Netto Null zu erreichen. Mithilfe der Software SpheraCloud Corporate Sustainability (SCCS) wurden die Umweltdaten von YPF an 150 Standorten in einem einzigen Datenspeicher zusammengefasst, wodurch sich die Zeit für die Datenerfassung von 15 Tagen auf einen Tag verkürzte und sich die Experten auf die Datenanalyse konzentrieren konnten. Dieses Projekt wurde von den umfangreichen Nachhaltigkeitsfähigkeiten von ERM und den lokalen regulatorischen Kenntnissen unterstützt.

Unternehmen benötigen zuverlässige, prüfbare und messbare Daten, um transparente Nachhaltigkeitsberichte zu erstellen. Die ESG- und Nachhaltigkeitslösungem von Sphera und ERM helfen Unternehmen dabei, ihre Daten und Ressourcen über Geschäftsbereiche hinweg zu erfassen, zu verwalten und zu teilen, um zukunftsgerichtete Erkenntnisse für kontinuierliche betriebliche Verbesserungen zu liefern.

Die SaaS-Technologieplattform SpheraCloud von Sphera verbindet alle Bereiche der Kundenorganisation – Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (EHS), Betrieb, Geschäft und Technologie – auf einer vollständig digitalen Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, ESG zu operationalisieren. Dadurch erhalten Unternehmen mehr Einblick in ihr ESG-Risiko und mehr Kontrolle über die Maßnahmen, die erforderlich sind, um Leistungsziele zu erreichen. Die Nachhaltigkeitssoftware für Unternehmen von Sphera ermöglicht es Benutzern, problemlos Emissionsdaten für Treibhausgase (THG) zu sammeln, automatisch die CO2-Bilanz ihres Unternehmens zu berechnen ihre Nachhaltigkeitsleistung nahtlos an interne und externe Stakeholder zu berichten. Sphera wurde für genau diese Fähigkeiten im Verdantix-Bericht „Green Quadrant: EHS Software 2023" als Marktführer im Bereich EHS-Software ausgezeichnet.

Die globalen technischen und strategischen Experten von ERM unterstützen seine Kunden während des gesamten Geschäftszyklus bei der Einbettung von Nachhaltigkeit auf allen Ebenen eines Unternehmens. Sein Ansatz mit Experten für die digitale Implementierung, Dienstleistungen mit ESG-Schwerpunkt und Änderungsmanagement helfen Kunden, ihre Datenerfassungs- und Validierungsprozesse reibungslos zu überführen, damit sie ihre Software-Investitionen optimieren können, um bessere Dateneinblicke und mehr Traktion in Bezug auf ihre Berichtsanforderungen für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (EHS) erhalten. ERM wurde 2022 von Verdantix in seinem Green-Quadrant-Bericht „Implementierungsservices für digitale EHS-Technologie" als Marktführer anerkannt.

„Mit zunehmendem Druck durch Regulierer, Investoren und Verbraucher sind eine klar definierte Roadmap zusammen mit genauen Daten und Messungen zu einem Muss für eine solide und transparente Berichterstattung über Nachhaltigkeit geworden", sagte Michael Cochran, Chief Revenue Officer bei Sphera. „Wir fühlen uns geehrt, mit ERM zusammenzuarbeiten, um Unternehmen die Werkzeuge – Software, Daten, Beratung, Änderungsmanagement und Schulung – bereitzustellen, die sie benötigen, um ihre ESG-Ziele zu erreichen, ihre Nachhaltigkeit zu verbessern und vorschriftskonform sein zu können. Indem Unternehmen einen proaktiven, integrierten Leistungsmanagement-Ansatz verfolgen können, können Unternehmen ihre Mitarbeiter, Vermögenswerte und Gemeinschaften schützen."

„ERM erweitert sein Partner-Ökosystem, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Sphera, um unsere globalen Kunden mit den richtigen Werkzeugen für die Transformation zu unterstützen, um Ihnen Orientierung für ihre Nachhaltigkeits-Journeys zu geben", sagte Gerard Spans, Managing Partner Digital Services bei ERM. „Die Erfahrung von ERM, Unternehmen bei der Bewältigung ihrer Nachhaltigkeitsherausforderungen zu unterstützen, und die führenden EHS&S-Lösungen von Sphera machen diese Partnerschaft zu einer natürlichen Ausrichtung. Gemeinsam können wir es unseren Kunden ermöglichen, bei ihrer ESG-Datenerfassung und -berichterstattung vorschriftskonform zu sein, damit sie ihre ehrgeizigen ESG-Ziele erreichen können."

Victoria Travetto, Projektleiterin bei YPF, sagte: „Die Zusammenarbeit mit Sphera und ERM war ein bahnbrechender Faktor für unsere Nachhaltigkeitsbemühungen. Unsere Prozesse wurden in eine integrative Lösung umgewandelt, um unsere Umweltparameter zu verfolgen, die Transparenz gegenüber Interessengruppen zu erhöhen und Erkenntnisse zu gewinnen, um die Leistung in Richtung unserer Verbesserung des Wassermanagements, der Nicht-THG-Emissionen und der Abfallerzeugung voranzutreiben."

Informationen zu Sphera

Sphera ist der führende Anbieter von Leistungs- und Risikomanagement-Software für ESG-Daten (Environment, Social and Governance), die sich auf Umwelt, Gesundheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit (EHS&S), Operational Risk Management (ORM), Product Stewardship und Supply Chain Risk Management (SCRM) konzentrieren. Seit mehr als 30 Jahren haben wir über 7.000 Kunden und mehr als eine Million Benutzer in 80 Ländern betreut, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Mitarbeiter zu schützen, ihre Produkte nachhaltig und ihre Betriebsabläufe produktiv zu halten. Erfahren Sie mehr über Sphera auf www.sphera.com. Folgen Sie Sphera auf LinkedIn.

Informationen zu ERM

ERM ist das Unternehmen für Nachhaltigkeit. Als größtes globales reines Nachhaltigkeitsberatungsunternehmen arbeitet ERM mit den weltweit führenden Organisationen zusammen, um innovative Nachhaltigkeitslösungen zu entwickeln und Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen, die den Anforderungen von heute entsprechen und gleichzeitig Chancen für zukünftige Generationen erhalten.

Das vielfältige Team von ERM mit mehr als 7.500 Weltklasse-Experten in über 170 Niederlassungen in 39 Ländern unterstützt Kunden in der gesamten Breite ihrer Organisationen bei der Operationalisierung von Nachhaltigkeit. Durch die fundierte technische Expertise von ERM sind Kunden gut positioniert, um ihre EHS-, Risiko- und sozialen Probleme anzugehen. ERM nennt diese Fähigkeit seinen „Boots to Boardroom"-Ansatz – ein umfassendes Servicemodell, das es ERM ermöglicht, strategische und technische Lösungen zu entwickeln, die Ziele vor Ort oder auf Führungsebene voranbringen. Weitere Informationen zu ERM finden Sie auf www.erm.com.

Zu Medienanfragen kontaktieren Sie bitte:

Astrid Dickinson

[email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1907993/Sphera_v2_Logo.jpg

SOURCE Sphera