A SSG Corp. fortalece sua posição global com o acréscimo de líderes de vendas experientes em Singapura e na região da Europa, Oriente Médio e África

Em cargos anteriores, Kidwai ganhou experiência na tecnologia de geração de demanda, marketing de conteúdo, publicidade programática, marketing baseado em contas (ABM), modelos de negócio de software com serviço e vendas diretas dentro do setor de TI. As viagens que ela fez durante a sua carreira a posicionam para desenvolver relacionamentos em toda a região culturalmente diversificada da Europa, Oriente Médio e África que ela supervisiona.

Samar tem o objetivo de expandir o conhecimento da SSG na região da Europa, Oriente Médio e África e se tornar uma consultora confiável para seus clientes: "colaboração é essencial," ela diz. "Trabalharei próxima de cada região para conhecer seus mercados e fortalecer nossos negócios globalmente. Estou animada para colaborar com a equipe da SSG e ter um papel no sucesso do crescimento dela."

Jerome Soh é nomeado diretor comercial, região Ásia-Pacífico, baseado em Singapura. Ele tem uma história impecável de mais de 15 anos na área de vendas técnicas em empresas como Questex Media Group, TechTarget e IDG Global Solutions.

Soh planeja transformar os contratempos induzidos pela pandemia na região Ásia-Pacífico em vantagem para a SSG. "A COVID-19 apresenta oportunidades para a SSG porque muitas empresas estão mudando dos eventos presenciais para campanhas digitalizadas," disse Soh. "As empresas estão priorizando os serviços de geração de leads para melhorar e reforçar o crescimento."

Soh espera expandir os negócios da SSG na região Ásia-Pacífico. "Estou entusiasmado para fazer parte da equipe crescente da região Ásia-Pacífico e trabalharei com o vice-presidente de vendas globais e o restante da equipe para criar novas parcerias na região."

Charlie Whife, VP de vendas globais, comentou sobre os acréscimos substanciais à equipe: "Com essas duas contratações estratégicas, esperamos levar nossa equipe a um novo patamar em nossa expansão com a adição de experiência, além de duas pessoas extremamente talentosas que podem ajudar a levar o nosso produto para um mercado mais amplo."

