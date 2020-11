SSG Corp. renforce son positionnement mondial avec l'arrivée de directeurs des ventes chevronnés à Singapour et dans la région EMOA

Samar Kidwai est nommée vice-présidente des ventes pour la zone EMEA. Samar possède plus de douze années d'expérience en vente (dont six en commerce interentreprises), acquises dans différentes entreprises incluant IDG et MarketOne.

Dans des rôles antérieurs au sein de l'industrie des TI, Mme Kidwai a approfondi ses connaissances relatives aux technologies de génération de la demande, au marketing de contenu, à la publicité programmatique, au marketing basé sur les comptes, aux modèles SaaS et à la vente directe. De nombreux voyages professionnels lui ont permis d'établir des relations durables avec ses clients aux quatre coins des pays dont elle avait la charge dans l'EMEA, une région culturellement diversifiée.

Samar aura comme objectif d'accroître la notoriété de SSG dans la zone EMEA et de devenir une conseillère de premier plan auprès de ses clients : « La collaboration est essentielle, a-t-elle déclaré. Je travaillerai en étroite collaboration avec chaque région, de façon à bien connaître leurs marchés respectifs et à consolider nos activités à l'échelle mondiale. Je suis impatiente de collaborer avec l'équipe de SSG et de jouer un rôle dans son succès grandissant. »

Jerome Soh est nommé directeur commercial pour l'Asie-Pacifique et sera basé à Singapour. Il présente un parcours professionnel remarquable reposant sur plus de 15 ans dans le domaine de la vente technique au sein d'entreprises comme Questex Media Group, TechTarget et IDG Global Solutions.

M. Soh prévoit de transformer les revers économiques provoqués par la pandémie en Asie-Pacifique à l'avantage de SSG. « La situation de la COVID-19 est source de possibilités pour SSG, en ce sens que de nombreuses entreprises délaissent les événements en présentiel en faveur de campagnes numériques, a-t-il expliqué. Les entreprises accordent la priorité aux services de génération de clients potentiels pour étoffer leur filière commerciale et stimuler leur croissance. »

M. Soh est impatient de s'attaquer à la progression des activités de SSG en Asie-Pacifique. « Je suis ravi de faire partie d'une équipe Asie-Pacifique en pleine évolution, et je travaillerai de concert avec le vice-président des ventes mondiales et le reste de l'équipe pour forger de nouveaux partenariats dans la région. »

Charlie Whife, vice-président des ventes mondiales, commente ces acquisitions importantes au sein de ses effectifs : « Grâce à ces deux embauches stratégiques, notre intention est de faire passer notre équipe à l'échelon supérieur dans le cadre de notre expansion, non seulement en raison de l'expérience supplémentaire qu'ils nous apportent, mais aussi du talent exceptionnel de ces deux équipiers qui peuvent nous aider à propulser notre produit au sein d'un marché élargi. »

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1324426/Selling_Simplified_Group.jpg

Related Links

http://www.sellingsimplified.com



SOURCE Selling Simplified Group, Inc