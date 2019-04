A Supermicro lança mais de 100 sistemas de armazenamento e servidor que economizam recursos com os novos processadores escaláveis Intel® Xeon® de segunda geração

A Supermicro otimizou todo o seu portfólio X11 para aproveitar totalmente as vantagens de desempenho dos novos processadores escaláveis Intel Xeon de segunda geração (anteriormente conhecidos como Cascade Lake) e as inovações que acompanham a memória persistente Intel® Optane™ DC, para aumentar a capacidade de memória e acessibilidade financeira, assim como o Intel® Deep Learning Boost, para permitir a aceleração mais eficiente da IA (inteligência artificial). Com esses novos servidores da Supermicro que economizam recursos, os clientes podem esperar melhor desempenho do centro de dados (35% mais rápido), melhor TCO (redução de até 50%) e menos impacto sobre o ambiente.

"Na Supermicro, estamos fortemente comprometidos em fornecer aos clientes as mais novas tecnologias, o quanto antes, para ajudá-los a impulsionar o desempenho e melhorar o TCO, com desempenho mais alto do servidor pelo mesmo preço", disse Charles Liang, presidente e diretor executivo da Supermicro. "Com a linha de produtos mais forte e mais abrangente do setor, nossos projetos se beneficiam totalmente dos novos recursos dos processadores escaláveis Intel Xeon de segunda geração, como DIMMs 10% mais rápidos, 1,5 vezes mais capacidade de memória, frequência de CPU mais rápida, de até 3,8 GHz, e memória persistente Intel Optane DC. Além disso, os nossos servidores de armazenamento NVMe™ 1U totalmente em flash são compatíveis com todas as tecnologias de flash de última geração, incluindo SSDs de formato NF1 e EDSFF, para fornecer a maior largura de banda de armazenamento, o melhor desempenho de IOPS, suporte a NVMe over Fabrics e facilidade de manutenção. Já temos mais de uma dúzia de clientes de alto perfil, relatando ganhos de desempenho interessantes com o uso dos novos processadores escaláveis Intel Xeon de segunda geração em inúmeros aplicativos".

"Sistemas com processadores escaláveis de segunda geração Intel Xeon e memória persistente Intel Optane DC na base fornecem o desempenho, as capacidades e as inovações que aceleram o desempenho do aplicativo nas cargas de trabalho de computação, armazenamento e rede", disse Lisa Spelman, vice-presidente e gerente geral de processadores Intel Xeon e marketing de centros de dados da Intel. "A Supermicro é sempre rápida para lançar no mercado sua tecnologia mais recente e líder no fornecimento de soluções Intel® Select, prontas para uso e otimizadas para cargas de trabalho, que ajudam os clientes a atingir tempo mais rápido de valorização".

O amplo portfólio da Supermicro de mais de 100 sistemas otimizados para carga de trabalho que é compatível com a nova família de processadores inclui:

Os principais sistemas de economia de recursos do setor

A arquitetura exclusiva de economia de recursos da Supermicro desagrega a CPU e a memória e outros subsistemas, para que cada recurso possa ser atualizado independentemente, permitindo que os centros de dados reduzam os custos do ciclo de atualização e seu impacto sobre o ambiente, reduzindo o lixo eletrônico. Outras economias são obtidas por meio de energia e resfriamento compartilhados, além de soluções de resfriamento por ar livre. Quando visualizados ao longo de um ciclo de atualização de três a cinco anos, os servidores da Supermicro com economia de recursos fornecem, em média, servidores com mais alto desempenho e eficiência a custos menores do que os modelos tradicionais de rip-and-replace (aposentar e substituir), permitindo que os centros de dados otimizem de forma independente o uso de tecnologias novas e aperfeiçoadas. As seguintes linhas de produtos da Supermicro são compatíveis com economia de recursos não apenas para oferecer desempenho excepcional, mas também de valor superior: BigTwin™ com o mais alto desempenho e densidade em projeto de quatro nós de 2U, com cada nó sendo compatível com 24 DIMMs, seis drives NVMe de troca a quente e capacidade de rede flexível; FatTwin™ 4U em inúmeras combinações de I/O (entrada e saída), memória e armazenamento para a maioria dos aplicativos otimizados de nuvem, HPC e corporativos; e sistemas SuperBlade®, com servidores blade baseados no processador Intel Xeon escalável de dois e quatro soquetes, compatíveis com processadores top bin (com os melhores chips) de 205 W, NVMe, interruptor InfiniBand EDR de 100G ou interruptores ethernet de 25G/10G, fontes de alimentação de CC/CA redundantes e backup de bateria (BBP), tornando-os ideais para aplicativos corporativos, em nuvem e HPC. Para saber mais sobre as inovações de economia de recursos da Supermicro e seu compromisso com a computação ecológica, visite o site www.supermicro.com/WeKeepITGreen.

Sistemas empresariais sem compromisso de 1U e 2U

Os supersservidores Ultra1U e 2U da Supermicro oferecem o melhor desempenho de nível empresarial, agregando valor, flexibilidade, escalabilidade e facilidade de manutenção inigualáveis. Dependendo da configuração, os sistemas apresentam dois processadores escaláveis Intel Xeon de segunda geração (até 28 núcleos, 205 W de TDP por CPU), 24 DIMMs de DDR4-2933 MHz de memória regular ECC, memória persistente Intel Optane DC, até 24 unidades NVMe de troca a quente (até 16 milhões de IOPS) ou drives SAS3/SATA3, até oito slots de expansão PCI-E 3.0, porta dupla ou quádrupla de 1G, 10 GBase-T, ethernet 10G SFP+ ou 25G SFP28 e fontes de alimentação digitais redundantes de titânio de 750 W/1000 W/1600 W (96%+).

Sistemas de armazenamento NVMe todo em flash petascale 1U

A nova linha petascale de servidores de armazenamento NVMe 1U da Supermicro é compatível com todas as tecnologias flash de última geração com largura de banda de dados de até 52GB/segundo, melhor desempenho IOPS, suporte a NVMe over Fabrics e facilidade de manutenção. Com esses sistemas de 1U compatíveis com até 1 PB de armazenamento rápido de baixa latência, com 32 SSDs frontais de troca a quente U.2 de formato EDSFF e NF1, a Supermicro oferece flexibilidade e opções sem precedentes para aplicativos de armazenamento em rede de alta capacidade, que exigem o melhor desempenho de latência. Esses sistemas oferecem uma vantagem real de valor agregado para centros de dados que executam cargas de trabalho com muitos dados;

Sistemas de IA líderes do setor

A Supermicro oferece a mais ampla opção de servidores otimizados para cargas de trabalho de IA, aprendizado profundo e HPC. Os processadores Intel Xeon escaláveis de segunda geração incluem uma série de aceleradores de IA integrados, como o Intel® DL Boost, que aproveita ao máximo o conjunto crescente de estruturas e ferramentas de IA otimizadas pela Intel. Além disso, com uma linha completa de sistemas de 1U até 10U para um único GPU ou até 20 GPUs, a Supermicro tem sistemas especializados para cargas de trabalho específicas de IA, incluindo modelos de sistema otimizados para o mais alto desempenho de treinamento de aprendizado profundo e para a máxima produtividade de inferência de aprendizado profundo.

Sistemas multiprocessadores (MP)

Os mais recentes servidores de 4 e 8 soquetes da Supermicro, combinados com a nova memória persistente Intel Optane DC oferecem alta capacidade de memória e velocidade, tornando-os ideais para grandes aplicações de memória, como bancos de dados em memória e análises em tempo real. Com quatro processadores escaláveis Xeon® Intel® de segunda geração, os servidores de 4 soquetes da Supermicro são compatíveis com até 112 núcleos de computação e até 18 terabytes de memória.

Soluções Intel® Select da Supermicro: prontas para usar, otimizadas para as cargas de trabalho

As soluções Intel Select são pilhas verificadas de hardware e software, otimizadas para cargas de trabalho específicas em computação, armazenamento e rede. A Supermicro oferece várias soluções Intel Select para cargas de trabalho em nuvem híbrida, rede e análises. Este ano, a Supermicro antecipa novas soluções do processador escalável Xeon Intel de segunda geração, incluindo a solução Intel® Select para VMware vSAN V2, a solução Intel® Select para SAP HANA TDI, e a Intel® Select para segurança intensificada com a Lockheed Martin.

Para saber mais, participe do evento virtual de lançamento da Supermicro, inscrevendo-se gratuitamente no site https://www.supermicro.com/en/products/x11-scalable.

Para obter mais informações sobre a Supermicro e seus produtos, visite o site www.supermicro.com/x11.

Siga a Supermicro no Facebook e no Twitter, para receber notícias e notificações.

Sobre a Super Micro Computer, Inc. (SMCI)

A Supermicro®, inovadora líder em tecnologia de servidores de alto desempenho e alta eficiência é a principal fornecedora de Server Building Block Solutions® avançadas para centros de dados, computação em nuvem, TI empresarial, hadoop/big data, computação de alto desempenho (HPC) e sistemas integrados em todo o mundo. A Supermicro tem o compromisso de proteger o meio ambiente por meio de sua iniciativa "We Keep IT Green®" e oferece aos clientes as soluções mais ecológicas e energeticamente eficientes disponíveis no mercado.

Supermicro, Server Building Block Solutions, e We Keep IT Green são marcas comerciais e/ou registradas da Super Micro Computer, Inc.

As demais marcas, nomes e marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.

SMCI-F

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/843877/Super_Micro_Computer_Servers.jpg

FONTE Super Micro Computer, Inc.

SOURCE Super Micro Computer, Inc.