A Supermicro oferece portfólio líder do setor de sistemas avançados de computação de alto desempenho na SC19

"Os avanços tecnológicos em HPC, inteligência artificial, análise de dados e aprendizado de máquina estão impulsionando a demanda crescente por energia computacional, e a Supermicro está inovando ativamente para fornecer soluções personalizadas para atender às necessidades exigentes desses clientes", disse Charles Liang, presidente e diretor executivo da Supermicro. "Estamos investindo fortemente na Resource-Saving Architecture™ (arquitetura de economia de custo), desenvolvida para auxiliar os clientes a reduzir o consumo de energia e o custo total de propriedade (TCO, da sigla em inglês), além da capacidade de substituir componentes críticos e reutilizar muitos dos subconjuntos em vários ciclos de atualização, a fim de reduzir o desperdício de TI e minimizar o custo total de terceirização (TCE)".

Soluções de armazenamento avançadas, como a última geração de NVMe (Non-Volatile Memory Express) são apresentadas em ofertas estendidas de produtos NVMe da Supermicro, incluindo um SuperServer de 1U ultra DP, com 12 baías de unidades de drive NVMe/SAS/SATA, compatíveis com seis drives em cada processador Xeon® Intel® de 2a geração escalável para ter arquitetura balanceada. O SuperServer® de 1U ultra oferece flexibilidade de armazenamento de alta densidade e o mais alto desempenho, ideais para os principais aplicativos da empresa.

A Supermicro fornece sistemas blade avançados, incluindo os mais recentes sistemas SuperBlade®, com servidores blade de um, dois e quatro soquetes, compatíveis com processadores top-bin de 205 W, NVMe, comutadores InfiniBand 100G EDR, comutadores de ethernet de 25G/10G, suporte à unidade de processamento gráfico (GPU), fontes de alimentação redundantes CA/CC e backup de bateria (BBP®), tornando-os ideais para aplicativos corporativos, em nuvem e HPC. A alta densidade fornecida pelo SuperBlade é crítica para HPC (soquetes de 10 x 4, 20 x 2 ou servidores blade com soquete de 20 x 1, fornecendo até 40 CPUs e até 40 GPUs em 8U).

A Supermicro oferece a mais ampla seleção de servidores GPU do setor, otimizada para cargas de trabalho de inteligência artificial, aprendizagem profunda e HPC, incluindo uma linha completa de sistemas de 1U a 10U, compatível com o uso de 1 a 20 GPUs Nvidia em um único sistema. A empresa desenvolveu sistemas especializados para cargas de trabalho de inteligência artificial específicas, inclusive modelos otimizados de sistema para o mais alto desempenho de treinamento em aprendizagem profunda e aplicativos de inferência de aprendizado profundo de taxa de transferência máxima.

Também apresentou sua família Twin de múltiplos nós para atender aos requisitos de densidade e energia compartilhada dos ambientes HPC. A nova família de múltiplos nós BigTwin™ da Supermicro oferece densidade, energia compartilhada e desempenho total para HPC. O BigTwin EDSFF E1.S, a mais recente inclusão à família, é um sistema de nós de 2U e quatro DPs com 10 drives EDSFF (E1.S) por nó. É um sistema capaz de ter processadores de até 205 W. Além disso, a família de servidores H12 BigTwin foi otimizada para oferecer um novo nível de integração e desempenho superior para os centros de dados modernos, utilizando os processadores da série AMD EPYC™ 7002. Os clientes podem esperar desempenho superior, contagem dobrada de núcleos dos sistemas A+ da geração anterior e até quatro vezes o gigaFLOPS de pico por soquete.

Os aplicativos de HPC continuam a crescer em complexidade, à medida que revelam novos conhecimentos científicos. As implementações de HPC, especialmente em projetos com uso intenso de dados, podem gerar desafios ambientais sofisticados de energia e refrigeração. A Supermicro está apresentando sua oferta estendida de soluções de servidor com refrigeração líquida da Asetek para enfrentar os desafios de energia e refrigeração das cargas de trabalho computacional intensas nos centros de dados de HPC atuais.

Para obter informações completas sobre as soluções de HPC da Supermicro, visite o site www.supermicro.com.

