A Talen Energy anuncia movimento de transformação em direção a um futuro sustentável, focado em ESG

THE WOODLANDS, Texas, 11 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Talen Energy Corp. ("Talen") anunciou hoje que está comprometida com um reposicionamento estratégico de sua frota de geração de energia que irá eliminar o uso de carvão em todas as suas instalações próprias. Essas ações, desenvolvidas por meio de discussões com o Sierra Club, são a primeira etapa de uma transformação maior dos ativos e modelo de negócio da Talen em direção a um futuro focado em práticas sustentáveis, ambientais, sociais e de governança ("ESG").

Particularmente, a instalação de geração Montour da Talen, localizada na Pensilvânia e suas instalações de geração de carvão Brandon Shores e H.A. Wagner localizadas em Maryland deixarão de operar por queima de carvão até o fim de 2025 e a reconstrução depende da aprovação pelas agências estaduais. Essas instalações irão se juntar à instalação de geração Brunner da Talen, na Pensilvânia, que anteriormente se comprometeu a fazer a transição do carvão até o fim de 2028. No total, elas representam aproximadamente cinco gigawatts de capacidade de geração e mais de 30% da capacidade total de geração da Talen. Como parte desse esforço, a Talen e o Sierra Club estão trabalhando para chegar a um acordo cujo objetivo é evitar litígios futuros ou conflitos envolvendo licenças relacionados ao carvão nos locais da Talen que estão em transição. Uma declaração do Sierra Club apoiando esse esforço pode ser acessada pelo: https://www.sierraclub.org/press-releases/2020/11/sierra-club-and-stoney-beach-association-statements-talen-energy-s-commitment

"A Talen tem o prazer de exercer um papel de liderança na construção de um futuro com níveis mais baixos de carbono. Estamos entre os primeiros no competitivo setor de geração de energia a se comprometerem com uma transição acelerada do carvão. Esse passo, juntamente com nossos investimentos em infraestrutura ESG, é bom para nossos negócios e todas as nossas partes interessadas, inclusive as comunidades nas quais nossas plantas estão localizadas. Ao mudar para reconstruir esses locais para o futuro, nós mantemos nosso compromisso econômico de longa data com nossas comunidades, enquanto também fornecemos os benefícios ambientais de uma pegada de carbono mais baixa. Este equilíbrio é um reflexo direto de nossa cultura "Sem danos", disse Ralph Alexander, Chairman e Chief Executive Officer da Talen Energy. "A Talen agradece ao Sierra Club por seu relacionamento ao nos posicionarmos por um futuro sustentável".

Transição da Talen e investimentos em infraestrutura ESG

Sob o seu plano de transição de energia, a Talen está desenvolvendo projetos de energia renovável e armazenamento de bateria em locais estratégicos em sua carteira de ativos, posicionando-a para um futuro com baixos níveis de carbono, que também oferece benefícios econômicos e sociais às comunidades nas quais irão operar.

"A Talen afasta-se do carvão e o crescimento futuro será sustentado por aproximadamente um gigawatt de energia renovável (solar e eólica) e projetos de armazenamento de bateria atualmente em desenvolvimento em toda a nossa pegada patrimonial existente," acrescentou Alex Hernandez, presidente da Talen Energy. "O nosso primeiro projeto conjunto de 100 megawatts de geração solar será localizado junto às nossas instalações de geração em Washingtonville, Pensilvânia. Prevemos que o projeto será iniciado no quarto trimestre de 2021 e será um dos maiores investimentos em energia renovável no Commonwealth."

A Talen pretende reconstruir as plantas impactadas para funcionar com fontes alternativas de combustível, com algumas assumindo o papel de reserva de recursos. A Talen espera continuar a apoiar a confiabilidade da rede e manter as operações nos mercados e comunidades das quais tem feito parte por décadas. Além disso, a Talen exorta os tomadores de decisão da Pensilvânia e de Maryland a investir em energia limpa e a apoiar a transição dos trabalhadores e comunidades afetados.

"Os clientes em nossos mercados estão procurando ofertas de energia limpa que atendam a seus requisitos de confiabilidade e de custo. A combinação de renováveis, carbono zero nuclear e ativos de armazenamento de bateria da Talen irá fornecer uma solução de energia limpa, acessível e confiável para nossos clientes", acrescentou o sr. Hernandez.

Dia do Investidor ESG da Talen

A Talen irá organizar um dia do investidor ESG virtual no primeiro trimestre de 2021. No evento, os membros da equipe executiva da Talen Energy discutirão os investimentos em infraestrutura ESG da empresa, a estratégia de transição energética, a execução do projeto e o plano de alocação de capital. Detalhes com relação ao dia do investidor serão fornecidos posteriormente.

Sobre a Talen Energy Corp.

A Talen Energy é uma das maiores e mais competitivas empresas de geração de energia e de infraestrutura da América do Norte. A empresa tem e/ou controla aproximadamente 14.000 megawatts de capacidade de geração em mercados atacadistas de energia bem desenvolvidos e estruturados nos EUA, principalmente no Nordeste, Médio-Atlântico e Texas. Para mais informações, acesse http://talenenergy.investorroom.com/index.php

