Talen Energy kondigt transformatie aan naar een duurzame, op ESG gerichte toekomst

Talen stopt met het verbranden van steenkool in zijn vijf Gigawatt-energiecentrales en versnelt investeringen in ESG-infrastructuur op het energieplatform van Talen

THE WOODLANDS, Texas, 11 november 2020 /PRNewswire/ -- Talen Energy Corp. ("Talen") heeft vandaag aangekondigd zich te gaan richten op een strategische herpositionering van zijn stroomopwekkingsvloot waardoor het gebruik van steenkool in alle faciliteiten van Talen volledig tot het verleden zal behoren. Deze ontwikkelingen, die tot stand gekomen zijn door besprekingen met de Sierra Club, zijn een eerste stap in een grotere transformatie van de activa en het bedrijfsmodel van Talen naar een toekomst die gericht is op een duurzaamheid, milieu en bestuurlijke verantwoordelijkheid (Environmental, Social and Governance - ESG).

Met name Talen's Montour-productiefaciliteit in Pennsylvania en de Brandon Shores en H.A. Wagner in Maryland zullen tegen het einde van 2025 het gebruik van steenkool beëindigen en de opwekking van stroom door de centrales op basis van zonne- en windenergie hervatten in afwachting van goedkeuring door overheidsinstanties. Deze centrales zullen worden toegevoegd aan de energiecentrale van Talen op Brunner Island in Pennsylvania, die zich eerder de verplichting had opgelegd om het gebruik van steenkool eind 2028 te beëindigen. In totaal vertegenwoordigen ze ongeveer vijf gigawatt aan opwekkingscapaciteit en meer dan 30% van de totale opwekkingscapaciteit van Talen. Als onderdeel van deze inspanning werken Talen en de Sierra Club aan een overeenkomst die tot doel heeft toekomstige rechtszaken te voorkomen of geschillen met betrekking tot steenkool op de overgangslocaties van Talen toe te staan. Ga voor een verklaring van Sierra Club ter ondersteuning van deze inspanning naar: https://www.sierraclub.org/press-releases/2020/11/sierra-club-and-stoney-beach-association-statements-talen-energy-s-commitment

"Talen is blij met de toonaangevende rol in een toekomst met minder CO2-uitstoot. We zijn een van de eersten in de concurrerende industrie van energieopwekking die zich de verplichting heeft gesteld om het gebruik van steenkool sneller te beëindigen. Deze stap, in combinatie met onze investeringen in ESG-infrastructuur, is goed voor ons bedrijf en al onze belanghebbenden, inclusief de gemeenschappen waarin onze centrales staan. Met de transformatie van deze centrales kunnen we onze langdurige economische belofte aan onze gemeenschappen blijven continueren en tegelijkertijd minder CO2 uitstoten. Dit evenwicht is een directe weerspiegeling van onze "No Harm"-cultuur", aldus Ralph Alexander Chairman en Chief Executive Officer van Talen Energy. "Talen is de Sierra Club dankbaar voor de gezamenlijke inspanning om zich voor een duurzame toekomst te positioneren."

Investeringen in de Talen-transitie en ESG-infrastructuur

In het kader van zijn energietransitieplan ontwikkelt Talen projecten voor hernieuwbare energie en batterijopslag op strategische locaties in zijn activaportefeuille, waardoor Talen zich verder positioneert voor een koolstofarme toekomst die ook economische en sociale voordelen biedt aan gemeenschappen waarin het actief is.

"De stap die Talen gezet heeft om het gebruik van steenkool te beëindigen en om in de toekomst te groeien, zal worden ondersteund door ongeveer één gigawatt aan hernieuwbare energie (zon en wind) en projecten voor batterijopslag die momenteel in ontwikkeling zijn in onze bestaande activa", voegt Alex Hernandez, president van Talen Energy toe. "Ons eerste gezamenlijke project voor de opwekking van zonne-energie van 100 Megawatt zal naast onze energiecentrale in Montour, in Washingtonville, Pennsylvania worden geplaatst. We verwachten dat het project in het vierde kwartaal van 2021 baanbrekend zal zijn en een van de grootste investeringen in hernieuwbare energie in het Gemenebest zal zijn."

Talen is van plan de betreffende energiecentrales over te zetten op alternatieve brandstof, waarbij sommige centrales de rol van capaciteitsbron toegewezen zullen krijgen. Talen verwacht de betrouwbaarheid van het net te blijven ondersteunen en de activiteiten te behouden in de afzetgebieden en gemeenschappen waarvan het al decennia deel uitmaakt. Bovendien dringt Talen er bij de besluitvormers van Pennsylvania en Maryland op aan om te investeren in schone energie en transitie van getroffen arbeiders en gemeenschappen te ondersteunen.

"Klanten in onze industrie zijn op zoek naar producten voor schone energie die voldoen aan hun eisen op het gebied van betrouwbaarheid en kosten. Talen's combinatie van hernieuwbare energiebronnen, koolstofvrije nucleaire en middelen voor batterijopslag zal onze klanten een schone, betaalbare en betrouwbare stroomoplossing bieden", aldus de heer Hernandez.

Talen ESG Investor Day

Talen organiseert in het eerste kwartaal van 2021 een virtuele ESG-beleggersdag. Tijdens dat evenement zullen directieleden van Talen Energy de investeringen in de ESG-infrastructuur van het bedrijf, de energietransitiestrategie, de projectuitvoering en het kapitaalallocatieplan bespreken. Details met betrekking tot de investeerdersdag zullen op een later tijdstip worden verstrekt.

Over Talen Energy Corp.

Talen Energy is een van de grootste concurrerende energieopwekkings- en infrastructuurbedrijven in Noord-Amerika. Het bedrijf bezit en/of beheert ongeveer 14.000 megawatt aan opwekkingscapaciteit in goed ontwikkelde, gestructureerde groothandelsmarkten voor elektriciteit in de VS, voornamelijk in het noordoosten, het midden van de Atlantische Oceaan en in Texas. Kijk voor meer informatie op http://talenenergy.investorroom.com/index.php

Contactpersoon voor investeerders

Olivia Sigo

Director- Finance, Investor Relations and ESG

281-203-5387

[email protected]

Contactpersoon voor de media:

Taryne Williams

Media and Community Relations Manager

610-601-0327

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/355069/talen_mainlogo.jpg

Related Links

www.pplweb.com



SOURCE Talen Energy Corp.