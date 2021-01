A tecnologia Acteev da Ascend Performance Materials é premiada no Outdoor Retailer Innovation Awards

Nikki Huffman, principal líder em desenvolvimento de negócios da Acteev™, aceitou o prêmio em uma cerimônia virtual realizada durante o evento on-line Outdoor Retailer Winter.

"Estamos honrados em estar na companhia de tantos inovadores talentosos", disse Huffman. "Imaginamos um mundo de Acteev onde a Ascend trabalha com outros fabricantes e inovadores para criar produtos que vão desde lençóis e fronhas até vestuário de hospital, roupas esportivas e meias, roupas de banho e íntimas."

A tecnologia Acteev incorpora íons de zinco em um polímero para criar propriedades antimicrobianas duradouras. O resultado é um tecido que destrói bactérias e fungos que causam odores. Os fios e tecidos Acteev são resistentes à abrasão, suaves e duráveis. E porque os íons de zinco são integrados durante o processo de polimerização, os artigos de malha e tecidos feitos com a Acteev retêm sua eficácia antimicrobiana por até 50 lavagens.

Os testes em tecido de malha concluídos na Universidade de Cambridge demonstraram que a tecnologia Acteev desativa a SARS-CoV-2, o vírus causador da COVID-19, com 99,9% de eficácia em contato. A Ascend está trabalhando com agências governamentais para obter autorizações regulatórias adequadas para fazer reivindicações específicas nos EUA.

A disponibilidade do produto pode ser encontrada em acteev.com e @acteevbyascend no Instagram, Twitter e Facebook.

Sobre a Ascend Performance Materials

A Ascend Performance Materials fabrica materiais de alto desempenho para os itens essenciais do dia a dia e novas tecnologias. Nosso foco é melhorar a qualidade de vida e inspirar um amanhã melhor, por meio da inovação. Com sede em Houston, no Texas, e com escritórios regionais em Xangai, Bruxelas e Detroit, somos um fornecedor de soluções de materiais totalmente integrado com oito fábricas globais nos Estados Unidos, Europa e China. Nossa força de trabalho global de 2.600 funcionários fabrica plásticos, tecidos, fibras e produtos químicos usados para tornar os veículos mais seguros, a energia mais limpa, os dispositivos médicos melhores, os eletrodomésticos mais inteligentes e as roupas e bens de consumo mais duradouros. Estamos comprometidos com a segurança, a sustentabilidade e o sucesso de nossos clientes e comunidades.

Saiba mais sobre a Ascend em www.ascendmaterials.com.

Sobre a Acteev: acteev.com

Isenção de responsabilidade da Acteev

CONTATO: Nicki Britton, +1 832-205-4854, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1424986/Acteev_Innovation_Award.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1326397/ASCEND_Logo.jpg

FONTE Ascend Performance Materials

Related Links

http://www.ascendmaterials.com



SOURCE Ascend Performance Materials