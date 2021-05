A TenCate Protective Fabrics recebe Maria Gallahue-Worl como sua nova CEO

"Temos total confiança nas capacidades de Maria de liderar com sucesso a nossa empresa e conduzir a equipe em nossa missão de desenvolver uma estratégia vencedora e criar valor." - Kees Verhaar, presidente do conselho de supervisão da TenCate Protection Fabrics

Com sede na área de Atlanta, Gallahue-Worl cumprirá o seu papel de CEO da sede global da empresa em Union City, Geórgia.

Sobre a TenCate Protective Fabrics: como a principal produtora global de tecidos de proteção, a TenCate Protective Fabrics permite que milhões de pessoas em todo o mundo façam o seu trabalho com maestria. Os profissionais que atendem nos setores de corpo de bombeiros, industrial, militar, segurança e saúde contam com a segurança, conforto e confiança dos nossos tecidos. Ao apoiar um mundo de necessidades em evolução, nossas inovações lideram em termos de design, tecnologia e sustentabilidade centrados no usuário. Saiba mais em https://us.tencatefabrics.com

Contato para a imprensa:

Michael Laton

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1502937/TenCate_Protective_Fabrics.jpg

FONTE TenCate Protective Fabrics

https://us.tencatefabrics.com/



