Maria Gallahue-Worl devient la nouvelle présidente-directrice générale de TenCate Protective Fabrics

Ayant occupé un large éventail de postes – dans les domaines de l'ingénierie, de la fabrication, du développement de marché ou encore de la gestion des affaires –, Maria Gallahue-Worl possède une riche expérience qui lui confère une maîtrise unique de la chaîne de valeur des matériaux de pointe et spécialisés. Elle rejoint TenCate Protective Fabrics après 21 années chez Solvay SA, où elle occupait dernièrement le poste de vice-présidente exécutive et responsable de la croissance stratégique.

« Nous sommes convaincus que Maria a toutes les compétences requises pour diriger l'entreprise avec succès et encourager l'équipe à poursuivre sa mission consistant à développer une stratégie gagnante et à créer de la valeur », a déclaré Kees Verhaar, président du conseil de surveillance de TenCate Protective Fabrics.

Résidant dans la région d'Atlanta, Maria Gallahue-Worl exercera ses fonctions de PDG depuis le siège social de l'entreprise à Union City en Géorgie.

À propos de TenCate Protective Fabrics : En tant que premier producteur mondial de vêtements de protection, TenCate Protective Fabrics permet à des millions de personnes dans le monde d'être excellentes dans leur domaine. Les professionnels des marchés de l'incendie, de l'industrie, de l'armée, de la police et de la santé comptent sur nos tissus pour leur sécurité, leur confort et leur confiance Dans un monde où les besoins changent constamment, les innovations de TenCate Protective Fabrics montrent la voie en matière de conception centrée sur l'utilisateur, de technologie et de durabilité. Pour en savoir plus, visitez le site https://us.tencatefabrics.com.

Contact pour les médias :

Michael Laton

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1502203/TenCate_Protective_Fabrics.jpg

Related Links

https://us.tencatefabrics.com/



SOURCE TenCate Protective Fabrics