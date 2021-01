A theLotter registra milhões de jogadores na Powerball EUA e Mega Millions

LONDRES, 18 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- O site theLotter.com, que oferece acesso online a loterias mundiais desde 2002, registrou um crescimento significativo em 2020. A empresa também experimentou um influxo maior nas últimas semanas, com milhões de europeus e sul-americanos comprando bilhetes para a Powerball e Mega Millions. Isso porque a Powerball EUA e a Mega Millions oferecem mais de US$ 1,5 bilhão (aprox. R$ 9 bilhões) em jackpots combinados. São os maiores jackpots nos últimos 18 meses, e enquanto muitos outros registraram bloqueios generalizados, a empresa relata tráfego inédito ao nível mundial.

"Através do nosso site, pessoas do mundo inteiro jogam de casa nas suas loterias favoritas, e um aumento significante foi registrado em 2020, à medida que mais e mais pessoas procuram alternativas online para suas lojas locais. Nos últimos dias, temos visto números surpreendentes em nosso site", afirma o porta-voz da theLotter, Adrian Cooremans.

"No momento, a Mega Millions com US$ 850 milhões (R$ 4,5 bilhões) e a Powerball EUA com US$ 730 milhões (R$ 3,8 bilhões) são as mais populares entre os jogadores da Europa, América Latina e Ásia. Todo esse influxo também resultou em novos vencedores do México, Oriente Médio e da Índia."

A theLotter fornece serviços de compra de bilhetes para dezenas de loterias mundiais. O cliente escolhe a loteria para jogar independentemente do país, e os bilhetes de loteria oficiais são comprados em seu nome, de um revendedor de loteria autorizado. Como prova de que o cliente é o legítimo proprietário, uma cópia digitalizada do bilhete é carregada na conta online. A theLotter paga todos os prêmios sem comissões e utiliza medidas de segurança avançadas, seguindo estritamente as regras das loterias para as quais oferece serviços online. O site também dispõe de controles de terceiros, impedindo que menores de idade joguem na loteria.

A theLotter é licenciada pela Malta Gaming Authority (MGA) e recentemente recebeu uma licença específica para a Suécia. Em 2020, a empresa facilitou a coleta de milhões de dólares em prêmios nos EUA, e atingiu o marco de US$ 100 milhões – o valor total de ganhos pagos desde o lançamento da empresa.

