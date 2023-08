A Trina Solar anuncia a produção em massa de módulos da série Vertex N 700W+, liderando o setor na era fotovoltaica 7.0

CHANGZHOU, China, 31 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A Trina Solar, fornecedora líder global de soluções totais de energia fotovoltaica e energia inteligente, anunciou sua produção em massa de módulos da série Vertex N 700W+, com eficiência de módulo atingindo 22,5% em 18 de agosto. O evento assinala a Trina Solar como a primeira fabricante de módulos a produzir em massa módulos TOPCon com potência superior a 700W. Segundo a Trina Solar, a capacidade de industrialização dos módulos tipo nde 210 mm será amplamente melhorada e os módulos Vertex N serão continuamente atualizados com aumento de 10-15 W na produção de energia em 2024.

Os módulos da série Vertex N 700W+ adotam a tecnologia i-TOPCon Advanced tipo nque a Trina Solar divulgou em maio. As primeiras células i-TOPCon tipo nsaíram da linha de produção na província de Qinghai no início de agosto. A eficiência celular na produção em massa agora atingiu 25,8%. Até o final deste ano, a capacidade de células da Trina Solar atingirá 75 GW, incluindo 40 GW de células tipo n, todas equipadas com a tecnologia i-TOPCon Advanced tipo n.

Os módulos da série Vertex N 700W+ passaram por uma ampla gama de testes do Centro de testes de energia renovável (RETC). Um relatório de teste UL Panfile descobriu que os módulos Vertex N da Trina Solar apresentam melhor desempenho em termos de coeficiente de temperatura e ambientes com pouca luz em comparação com módulos do tipo p. Simulações em três cidades típicas mostram que a geração anual de energia dos módulos Vertex N pode ser aumentada em até 3,96% em comparação com a dos módulos do tipo p.

Os módulos Vertex N também são aclamados pelos clientes finais. Como resultado, a Trina Solar acumulou uma vasta experiência em entregas em grandes usinas de energia. Um projeto de usina fotovoltaica da usina de dessalinização de água do mar em Jubail, na Arábia Saudita, foi recentemente colocado em operação, onde são utilizados módulos da série Vertex N 700W+. Um projeto de usina fotovoltaica de 500 MW, que está sendo construído no condado de Xinghai, província de Qinghai, também usa módulos da série Vertex N 700W+.

A Trina Solar deseja que os parceiros da cadeia industrial trabalhem juntos para acelerar a produção em massa de tecnologia tipo ne módulos de alta potência para beneficiar os usuários finais.Na era do tipo n, a Trina Solar está liderando o setor com a tecnologia i-TOPCon Advanced do tipo n, o portfólio Vertex N baseado em cenários, completamente atualizado, e soluções integradas.

