A última chance para saborear um ícone do uísque escocês

Esse uísque requintado é apresentado em um Bacará, decantador de cristal soprado à mão, com um design sob encomenda do gravador de vidros à mão para Sua Majestade a Rainha ( Hand Engraver of Glass to Her Majesty the Queen ), Philip Lawson Johnston. Cada imagem maravilhosamente desenhada à mão que decora as garrafas é única. Sem duas gravações igualmente confeccionadas, essa é uma oferta realmente única.

Por uma década, o The John Walker foi envelhecido em alguns dos barris mais finos e valiosos de uísque, das reservas inigualáveis da Johnnie Walker. Esses uísques são selecionados manualmente em apenas nove destilarias que já existiam durante a vida de John Walker (1805 - 1857), o fundador da Johnnie Walker. Os uísques são então maturados com uma técnica especial de tripla maturação, que inclui a união final em um barril sob encomenda, feito de ripas de carvalho de 100 anos de idade.

Na visão de especialista do misturador-mestre (master blender) da Johnnie Walker, Jim Beveridge, esse barril especial, essencial no balanceamento de sabores do The John Walker, em breve não irá mais garantir o equilíbrio e a profundidade do caráter, que é muito importante para esse uísque refinado. Ele decidiu, portanto, não mais usá-lo, de forma que apenas mais um barril final do The John Walker será disponibilizado.

O Dr Jim Beveridge, homenageado neste ano com a distinção de um OBE por Sua Majestade a Rainha pelos serviços prestados à indústria do uísque escocês, disse: "Tem sido um privilégio trabalhar com uísques tão raros e valiosos para criar o equilíbrio e a profundidade encontrados no The John Walker. Essa nova apresentação maravilhosa é um canto do cisne apropriadamente refinado para um uísque escocês majestoso".

O uísque The John Walker tem uma confecção intricada, com seis uísques single malt excepcionais e três uísques de grãos extremamente raros, que são habilmente combinados para assegurar profundidade e sabor superiores.

O processo começa com a primeira maturação, mais longa, em barris individuais, que possibilitam o desenvolvimento de sabores específicos, únicos de cada destilaria. O segundo processo de maturação reúne, então, os uísques single malt com os de grão, em dois tonéis separados, antes do processo de união final.

Pela primeira vez, Jim e sua pequena equipe de especialistas em fabricação de uísques revelaram os uísques extraordinários, que são usados neste uísque escocês refinado:

"Combinamos expressões de grãos extremamente raros do Cambus, Port Dundas e Cameronbridge, que cria sabores delicados, incluindo notas da doçura do mel, especiaria sutil e caráter de frutos pequenos.

"A maturação em tonéis de uísques single malt excepcionais oferece aromas mais profundos e robustos de frutas secas, com levas de frutas cítricas desabrochando das destilarias de Glen Albyn, Cardhu, Mortlach, Clynelish e Dailuaine, antes de culminar no caráter fumegante, inconfundivelmente aquecido e picante de Talisker", disse Jim.

Os nove uísques são então unidos no barril sob encomenda do The John Walker, possibilitando que os sabores amadureçam e se integrem, fornecendo mais profundidade e camadas de caráter. O resultado é um uísque escocês maravilhosamente refinado, com sabores que se revelam aos poucos.

O The John Walker, Last Cask é engarrafado com um teor alcoólico (ABV) de 40%. Será disponibilizado em mercados selecionados a partir de agosto, com o preço de varejo recomendado de Renminbi: 21.835 ¥ na China.

Notas aos editores:

Sobre o The John Walker:

Inspirado em nosso fundador, o The John Walker é um uísque escocês refinado, com tripla maturação, produzido com o uso de uísques raros de nove destilarias antigas, que existiam durante a vida de nosso fundador John Walker (1805-1857).

Esse uísque elegante e refinado reúne destramente expressões raras das agora silenciosas destilarias "fantasmas" de Glen Albyn, Port Dundas e Cambus, junto com seis uísques das destilarias mais históricas da Escócia: Cameronbridge, Cardhu, Mortlach, Clynelish, Dailuaine e Talisker. Esse uísque único passa por um processo de tripla maturação. A primeira maturação mais longa em barris individuais permite que sabores específicos, únicos de cada destilaria, se desenvolvam. A segunda maturação combina destramente os barris e sabores individuais em tonéis separados de single malt e de grãos. Finalmente, esses tonéis são unidos, para criar uma mistura maravilhosamente equilibrada.

O último passo emprega um barril sob encomenda de mistura, feito por tanoeiros de ripas de carvalho de mais de um século de idade. O tempo passado no barril faz com que camadas de sabor delicado abrandem e se integrem, criando profundidade e caráter extraordinários.

Sobre a Johnnie Walker:

A Johnnie Walker é a marca de uísque escocês número um do mundo (IWSR), desfrutado por consumidores de mais de 180 países. Desde o tempo de seu fundador, John Walker, os especialistas que misturam seus uísques buscam sabor e qualidade acima de tudo.

Hoje, a variedade de uísques premiados inclui o Johnnie Walker Red Label, Black Label, Double Black, Green Label, Gold Label Reserve, Aged 18 Years e Blue Label. Juntos, eles respondem por mais de 19 milhões de caixas vendidas anualmente (IWSR, 2018), tornando o Johnnie Walker a marca mais popular de uísque escocês do mundo.

Sobre a Diageo

A Diageo é uma líder mundial de bebidas alcoólicas, com uma coleção extraordinária de marcas, incluindo os uísques Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Buchanan's e Windsor, as vodcas Smirnoff e Cîroc, além de Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray e Guinness.

A Diageo é registrada na Bolsa de Valores de Londres e na Bolsa de Valores de Nova York (DEO) e seus produtos são vendidos em mais de 180 países. Para obter mais informações sobre a Diageo, seu pessoal, suas marcas e desempenho, visite www.diageo.com. Conheça os recursos globais da Diageo sobre beber responsavelmente em www.DRINKiQ.com, para ver informações, iniciativas e maneiras de compartilhar melhores práticas.

Celebrando a vida, todos os dias, em todos os lugares.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/955831/The_John_Walker_Last_Cask.jpg

FONTE Johnnie Walker

SOURCE Johnnie Walker