A UnionPay International e a Ctrip divulgam o Relatório de consumo de viagens saindo da China em 2019

- As despesas com viagens dos turistas chineses no primeiro semestre de 2019 atingiram US$ 127,5 bilhões

- O perfil do consumidor e os cenários de gastos está cada vez mais variado, exigindo serviços de pagamentos móveis para ter mais conveniência

- Espera-se que a variedade de ofertas especiais da UnionPay divulgadas para o final do ano direcionem o consumo dos clientes durante essa temporada

XANGAI, 2 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A UnionPay International ("UPI"), uma das maiores empresas de cartões bancários do mundo, em parceria com a maior agência de viagens on-line da China, a Ctrip, lançou, no dia 28 de novembro de 2019, o "Relatório de consumo de viagens saindo da China". Com base nos dados de pagamento da UPI e nas estatísticas de reservas de produtos de viagem da Ctrip, o relatório destaca o crescente interesse da China pelo turismo e as novas tendências do consumo de saída. O relatório mostra que, em 2019, os chineses viajaram para mais de 150 países e regiões. O grupo turístico altamente segmentado demanda serviços de pagamento igualmente variados, com mais conveniência e segurança.

Quem são essas pessoas? Perfil:

em 2019, havia 10% mais mulheres viajando do que homens;

o gasto médio por pessoa de viajantes do sexo masculino é mais alto;

houve crescimento contínuo de turistas saindo de cidades de segundo e terceiro níveis;

por idade, as faixas etárias de pessoas com mais de 60 e 80 anos gastaram mais, enquanto os que nasceram nos anos 2000 seguem a tendência de viajar sozinhos.

Os diferentes perfis de clientes revelados pelo relatório apontam para um conjunto cada vez diversificado de viajantes, todos com diferentes expectativas e demandas por serviços. Por exemplo, a geração jovem acredita que os serviços de pagamento móvel são essenciais, enquanto os idosos buscam informações.

Crescimento dos pagamentos por código QR e viagens para novos destinos

O relatório também concluiu que os gastos globais dos turistas chineses com viagens foram de US$ 127,5 bilhões no primeiro semestre de 2019. Os destinos favoritos continuam sendo a Europa, os Estados Unidos e a Austrália. No entanto, pela primeira vez, houve crescimento significativo de visitantes aos países participantes da Iniciativa Cinturão e Rota, como Bielorrússia, Myanmar, Geórgia e Nepal.

O relatório também aponta que os viajantes chineses se importam muito com hospitalidade, refeições e reservas antes da chegada:

80% deles ficam em hotéis de luxo (cinco estrelas);

os gastos com alimentação e bebidas em regiões como o Pacífico Sul e o Oriente Médio aumentaram cerca de 60%;

o relatório também revela crescimento significativo das reservas on-line de entretenimento e atrações.

Esse grupo altamente segmentado de viajantes vem exigindo cada vez mais serviços mais versáteis. Para atender melhor às tendências emergentes e às necessidades diversificadas dos viajantes internacionais, a UnionPay International intensificou os esforços para melhorar o desenvolvimento de produtos e serviços e expandiu sua presença para 177 países e regiões.

A solução de pagamento sem contato físico da UnionPay, a QuickPass, agora é aceita em 3,4 milhões de estabelecimentos fora da China continental, com cinco novos destinos, dentre eles, o México e a República Tcheca, incluídos em 2019. O pagamento da UnionPay com código QR está disponível em 450.000 pontos, em 32 mercados, representando aumento de 50% em comparação ao primeiro semestre de 2019. Os titulares de cartões da UnionPay agora podem fazer pagamentos por toque ou digitalização em 52 países e regiões.

Em termos de informações, a parte de "serviços de viagens internacionais" do aplicativo UnionPay fornece informações sobre como os consumidores usam os cartões UnionPay, as ofertas especiais, a taxa de câmbio, a restituição de impostos e muito mais.

Ofertas especiais para o final do ano

Para os viajantes chineses, a UnionPay continua sendo a principal opção de pagamento, aceita por 28,5 milhões de estabelecimentos no mundo, incluindo 500 mil novos integrantes de destinos populares na Itália, no Reino Unido e na Índia, e mais de 70 companhias aéreas internacionais.

À medida que o final do ano se aproxima, a UPI lançou ofertas especiais em 30.000 estabelecimentos, em 34 países e regiões, incluindo um desconto de 30% para os titulares de cartões que visitarão outros países, e começará a oferecer benefícios adicionais em dinheiro com sua parceira, a Ctrip, além de vários outros benefícios:

os viajantes terão ofertas exclusivas nas lojas duty-free de aeroportos, podendo também economizar no transporte de/para o aeroporto quando fazem pagamentos pelo QuickPass da UnionPay. Em algumas regiões, o pagamento por código QR também beneficiará os titulares do cartão com reembolso de 50RMB ;

; a UnionPay lançou seu programa transfronteiriço de benefícios em dinheiro com oito bancos comerciais da China . Os titulares de cartão que comprarem em lojas on-line ou no exterior têm 1% de reembolso para cada compra. Os benefícios estão disponíveis em conjunto com outros benefícios da promoção;

. Os titulares de cartão que comprarem em lojas on-line ou no exterior têm 1% de reembolso para cada compra. Os benefícios estão disponíveis em conjunto com outros benefícios da promoção; os titulares de cartões UnionPay têm 5% a mais de reembolso ao fazer compras nos estabelecimentos parceiros da Ctrip;

as ofertas especiais estão disponíveis em 80 grandes regiões comerciais do mundo.

Já foram emitidos 130 milhões de cartões UnionPay fora da China continental. A UPI também lançou ofertas especiais para titulares de cartão no exterior, em mais de 2.000 estabelecimentos de 23 regiões fora da China continental. Os titulares de cartão no exterior também têm descontos de até 40% em alguns estabelecimentos das principais cidades chinesas.

