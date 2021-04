A United Airlines liderará a mudança da indústria no uso de combustível de aviação sustentável, em parceria com clientes corporativos globais

CHICAGO, 13 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A United Airlines continua a liderar a indústria em direção a um futuro mais sustentável com o lançamento do programa inédito Eco-Skies Alliance℠. Em parceria com a companhia aérea, mais de uma dúzia de líderes corporativos globais contribuirão coletivamente para a compra de aproximadamente 3,4 milhões de galões de combustível de aviação sustentável (SAF) este ano. Com uma redução de emissão de quase 80% em seu ciclo de vida em comparação com o combustível de aviação convencional, o SAF é suficiente para eliminar aproximadamente 31.000 toneladas de emissões de gases de efeito estufa, ou o suficiente para transportar passageiros por mais de 350 milhões de quilômetros.

Como participantes inaugurais, as seguintes empresas estão assumindo a liderança em seus respectivos setores, reduzindo o impacto relacionado à aviação no meio ambiente em sua origem, e criando mais demanda para produção de SAF.

"Embora tenhamos feito parceria com empresas durante anos para ajudá-las a compensar suas emissões em voo, aplaudimos aquelas que estão participando do Eco-Skies Alliance por reconhecerem a necessidade de ir além das compensações de carbono e apoiarem voos com tecnologia SAF, o que nos levará a um suprimento mais acessível e, finalmente, diminuir as emissões", disse o CEO da United, Scott Kirby. "Esse é apenas o começo. Nosso objetivo é adicionar mais empresas ao programa Eco-Skies Alliance, adquirir mais SAF e trabalhar com todas as indústrias para encontrar outros caminhos inovadores para a descarbonização."

A United fez o maior investimento individual do setor de aviação em SAF e comprou mais SAF do que qualquer outra companhia aérea do mundo. A World Energy, um parceiro de longa data da United, fornecerá o SAF para o Aeroporto Internacional de Los Angeles (LAX), o que o torna convenientemente acessível às operações da United.

Os clientes que viajam com a United agora podem comprar SAF

Além do programa Eco-Skies Alliance, a United está oferecendo aos clientes a oportunidade de contribuir com fundos para compras adicionais de SAF ou para uso em iniciativas que a United acredita que ajudará a descarbonizar a aviação - a primeira companhia aérea dos EUA a fazê-lo. Entendendo que há um interesse crescente entre os clientes por soluções reais e duradouras, esse novo recurso já está disponível no site united.com/ecoskiesalliance.

Defendendo viagens sustentáveis, junto com a United

Uma forte liderança em políticas federais e estaduais será essencial para reduzir os impactos climáticos das viagens aéreas, portanto, com início imediato, a United ajudará os indivíduos a se conectar com representantes eleitos para defender políticas que tornariam as viagens aéreas mais sustentáveis a longo prazo. A United será a primeira companhia aérea do mundo a conectar clientes diretamente com representantes políticos para expressar o apoio necessário para avançar e acelerar soluções permanentes e escaláveis que têm o potencial de descarbonizar a indústria de transporte aéreo - e não apenas compensar as emissões.

"Sabemos que há uma demanda crescente de uma ampla gama de nossos clientes, incluindo empresas, clientes de transporte de carga e indivíduos que compartilham a mesma preocupação que nós - que a mudança climática é a questão mais urgente de nossa geração", disse Kirby.

O compromisso 100% verde da United

Na United, acreditamos que a indústria aérea precisa ser mais ousada na hora de tomar decisões para enfrentar a crise climática. É por isso que estamos assumindo o compromisso de ser 100% verde e reduzir nossa emissão de carbono em 100% até 2050, optando pelo caminho mais difícil, porém mais consistente de redução de emissão em viagens, em vez de depender das compensações de carbono tradicionais.

Aqui estão algumas das maneiras pelas quais estamos tornando a sustentabilidade o novo padrão em voar:

Premiado programa Eco-Skies

O premiado programa Eco-Skies® da United representa o compromisso da empresa com o meio ambiente e as ações tomadas todos os dias para criar um futuro mais sustentável. O Carbon Disclosure Project (CDP) nomeou a United como a única companhia aérea global em sua 'Lista A' de 2020 por suas ações para reduzir as emissões, mitigar os riscos climáticos e desenvolver a economia de baixo carbono, marcando o sétimo ano consecutivo em que a United recebe a maior pontuação CDP entre as companhias aéreas dos EUA.

Em 2017, a revista Air Transport World nomeou a United como Eco-Companhia Aérea do Ano pela segunda vez desde que a empresa lançou o programa Eco-Skies. Além disso, a United foi classificada como a Nº 1 entre as transportadoras globais no 2017 Global 500 Green Rankings da Newsweek, uma das avaliações de desempenho ambiental mais reconhecidas das maiores empresas de capital aberto do mundo.

Para obter mais informações sobre o compromisso da United com a sustentabilidade ambiental, visite united.com/ecoskiesalliance.

Sobre a United

A missão da United é "Conectar Pessoas. Unir o Mundo". Para obter mais informações, visite united.com, siga @United no Twitter e Instagram ou conecte-se no Facebook. As ações ordinárias da controladora da United, United Airlines Holdings, Inc., são negociadas na Nasdaq sob o símbolo "UAL".

Depoimentos Adicionais

"Há mais de dez anos, a Autodesk reconhece a importância de reduzir nossas emissões de gases de efeito estufa para se tornar uma empresa de carbono zero. As viagens aéreas são responsáveis por uma parte significativa de nossas emissões globais de carbono, por isso estamos orgulhosos de nos juntarmos ao Eco-Skies Alliance da United em apoio aos nossos objetivos climáticos. À medida que o mundo começa a se recuperar e as viagens retomam, o combustível de aviação sustentável é um elemento-chave na redução das emissões de carbono e permite que a Autodesk reduza a emissão em sua origem". - Andrew Anagnost , presidente e CEO, Autodesk

"Como parte da ousada ambição do BCG de zerar o impacto climático até 2030, estamos orgulhosos de nos juntar ao Eco-Skies Alliance e avançar no caminho para viagens com menos emissão de carbono. Combustíveis de aviação sustentáveis são uma parte fundamental de nossa jornada para atingir esse objetivo e iniciativas como o Eco-Skies Alliance fornecem uma maneira significativa de descarbonizar as viagens aéreas." - Rich Lesser , CEO, Boston Consulting Group

"Ao entregar soluções logísticas responsivas para nossos clientes, a CEVA Logistics continua comprometida em agir pelo planeta. Com a nossa participação no United Eco-Skies Alliance, a CEVA está agindo de forma tangível hoje, de olho nas soluções de amanhã. Oferecer uma opção SAF para nossos clientes de carga aérea em parceria com a United demonstra o compromisso da CEVA com uma cadeia de suprimentos mais sustentável. Aplaudimos a participação de cada membro da Aliança". - Mathieu Friedberg , CEO, CEVA Logistics

"A redução contínua da emissão de carbono de todas as organizações é crítica para sustentar o avanço dos esforços de mudança climática globalmente. Estamos ansiosos para colaborar com a United Airlines para fazer a transição para novas fontes de combustível que ajudem a diminuir as emissões da indústria de aviação e combater significativamente as mudanças climáticas." - Joe Ucuzoglu, CEO, Deloitte US

"A adesão ao Eco-Skies Alliance reflete a missão de sustentabilidade da Siemens como uma empresa de tecnologia que promove a descarbonização e como parte de nosso compromisso com a neutralidade de carbono até 2030. Enquanto trabalhamos para reduzir nossas emissões de transporte decorrentes de nossa cadeia de suprimentos e viagens de negócios, a nova parceria nos ajudará a promover comunidades mais saudáveis e garantir que estejamos preparados para um amanhã em transformação". - Barbara Humpton , presidente e CEO, Siemens EUA

"A World Energy tem o orgulho de continuar a apoiar a liderança da United e ajudar a lançar um novo capítulo no desenvolvimento de SAF. Este é um exemplo inovador de uma companhia aérea que permite que empresas e indivíduos tenham acesso a soluções de descarbonização direta. Essa iniciativa pode servir como um modelo além da aviação e para a economia em geral." - Bryan Sherbacow , diretor comercial da World Energy

