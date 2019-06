A Universal Fibers expande capacidades de fios acabados na Europa e na Ásia

BRISTOL, Virgínia, 20 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A Universal Fibers, Inc. ampliou seu compromisso na Europa e na Ásia com a aquisição de equipamentos de torção e termofixação para suas instalações de produção em Gorzow, na Polônia e Taicang, na China. Ambas as fábricas estão totalmente integradas desde a extrusão até o acabamento de fios em químicas múltiplas, incluindo nylon tipo 6 e 66, e atende aos fabricantes de carpetes nos segmentos comercial, residencial e automotivo.

"Isso marca mais um investimento em nosso compromisso de fornecer o mais alto nível de qualidade e serviços para nossos clientes", disse Phil Harmon, presidente da Universal Fibers. "Sendo uma empresa global em expansão, continuamos acrescentando recursos e investindo em nosso negócio para atender às necessidades exclusivas e variadas de nossos mercados em todo o mundo".

A Universal Fibers oferece fibras premium tingidas em solução para fios acabados estilizados, incluindo Helix®, Silkworks® e Revolve®. Estas tecnologias próprias, prontas para instalação, são altamente valorizadas no mercado e necessitam de várias técnicas de acabamento, incluindo torção e termofixação. Através da expansão da capacidade nessas áreas, a Universal Fibers garante os mais altos padrões de qualidade e serviços que seus clientes sempre esperam.

Sobre a Universal Fibers, Inc.: A Universal Fibers, Inc. é uma das duas unidades de negócios da Universal Fiber Systems, LLC , com a Premiere Fibers, Inc. sendo a segunda unidade de negócios. Com sede em Bristol, Virgínia, EUA, e unidades de fabricação na Europa, Tailândia e China, a Universal Fibers, Inc. é uma líder mundial na produção de fibras de alta qualidade baseadas em filamento sintético tingido em solução para os setores de pisos, transportes e fibras industriais.

