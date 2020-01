A Universidade Hamad Bin Khalifa abre período de admissões para 2019-2020

No ano acadêmico de 2018 e 2019, a universidade teve o maior número de admissões, com mais de 370 novos alunos, de 46 nacionalidades, sendo 26% deles cidadãos do Catar. O atual corpo discente da HBKU representa mais de 60 nacionalidades, 34% do qual são do Catar. Uma lista multinacional de mais de 75 integrantes do corpo docente continua a incluir sua própria diversidade à experiência acadêmica da HBKU.

O ano acadêmico de 2019-2020 prevê a inclusão de dois novos programas. O mestrado em comunicação intercultural da Faculdade de Humanidades e Ciências Sociais (CHSS) é o primeiro grau do gênero no Catar. Os alunos participarão de pesquisas, estudo e divulgação, a fim de entender os desafios dos ambientes interculturais atuais em constante mudança no Catar e no mundo. O doutorado em ciências jurídicas da Faculdade de Direito (College of Law, CL) também é o primeiro habilitado em pesquisa intensiva das regiões do Oriente Médio e Norte da África (MENA). Espera-se que o programa crie uma comunidade vibrante de juristas, que assumirão os cargos de professor em universidades e cargos governamentais no Catar, na região MENA e além.

Ambos os cursos aceitam as ofertas de cursos da HBKU em até 35 programas, distribuídos por suas seis faculdades. No ano acadêmico de 2018-2019, a universidade lançou oito novos programas: o mestrado em ética islâmica aplicada, da Faculdade de Estudos Islâmicos; PhD em ciências humanas e sociais, pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais; mestrado em sistemas de informação em gestão da saúde e mestrado em gestão de esportes (diploma conjunto com a Universidade da Carolina do Sul), da Faculdade de Ciências e Engenharia; mestrado em direito internacional e relações exteriores e mestrado em direito econômico e administrativo internacional pela Faculdade de Direito; mestrado em atividade física, pela Faculdade de Saúde e Ciências da Vida (diploma conjunto com a Universidade da Carolina do Sul); e o mestrado em políticas públicas, oferecido pela Faculdade de Políticas Públicas.

Ao falar sobre a abertura das inscrições para admissão, o Dr. Emad El-Din Shahin, decano da CIS e reitor interino da HBKU, disse: "Estamos sempre prontos para um ano acadêmico movimentado na HBKU. O processo de admissão é um dos nossos canais mais importantes para destacar como os programas acadêmicos da HBKU oferecem oportunidades incomparáveis de pesquisa e descoberta. Os alunos que se inscreverem nos nossos programas podem esperar oportunidades que destaquem como informamos as capacidades de pesquisa nacional, colaboramos com instituições acadêmicas líderes mundiais, desenvolvemos futuros líderes e empreendedores, e adaptamos novas soluções para ter impacto positivo aqui e no exterior. Por fim, esperamos inspirar alunos a estudarem conosco e manter o nosso compromisso de liberar o potencial humano".

A admissão nos programas da HBKU está disponível pelo site www.hbku.edu.qa. A Hamad Bin Khalifa University organiza eventos regularmente para destacar suas atividades e projetos de pesquisa.

Sobre a Hamad Bin Khalifa University

Inovando hoje, criando o amanhã

A Hamad Bin Khalifa University (HBKU), membro da Fundação do Catar para a Educação, a Ciência e o Desenvolvimento Comunitário (QF), foi fundada em 2010, como uma universidade de pesquisa intensiva, que atua como catalisadora de mudanças transformadoras no Catar e na região, enquanto causa impacto global. Localizada na Cidade da Educação, a HBKU tem o compromisso de construir e cultivar a capacidade humana por meio de experiências acadêmicas enriquecedoras, do ecossistema inovador e de parcerias únicas. A HBKU oferece programas multidisciplinares de graduação e pós-graduação por meio de suas faculdades e oferece oportunidades de pesquisa e bolsas de estudos pelos seus institutos e centros. Para obter mais informações sobre a HBKU, visite o site www.hbku.edu.qa.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1062050/HBKU_Opens_2019_2020_Admissions_Cycle.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/770031/HBKU_Logo.jpg

FONTE Hamad bin Khalifa University

Related Links

http://www.hbku.edu.qa/



SOURCE Hamad bin Khalifa University