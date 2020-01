Universidad Hamad Bin Khalifa abre ciclo de admisión 2019-2020

En el año académico 2019-2020 se introducen dos programas nuevos. La Maestría en Comunicación Intercultural del College of Humanities and Social Sciences (CHSS) es el primer posgrado de su tipo en Qatar. Los estudiantes se dedicarán a investigación, educación y extensión para comprender los desafíos de los actuales ambientes interculturales cambiantes en Qatar y en todo el mundo. El Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Escuela de Derecho (CL) también es el primer grado de doctorado completo intensivo en investigación del Medio Oriente y Norte de África (MENA). Se espera que el programa cree una comunidad vibrante de académicos del Derecho que asumirán cargos docentes en universidades y funciones de gobierno en Qatar, la región MENA y más allá.

Ambos grados elevan la oferta de cursos de la HBKU a 35 programas distribuidos a través de sus seis sedes. En el año académico 2018-2019, la universidad introdujo ocho programas nuevos: una Maestría en Artes en Ética Islámica Aplicada del College of Islamic Studies; un PhD en Humanidades y Ciencias Sociales del College of Humanities and Social Sciences; una Maestría en Sistemas de Información en Administración de Salud y una Maestría en Ciencias en Administración Deportiva (grado que se imparte en conjunto con la Universidad de Carolina del Sur) del College of Science and Engineering; una Maestría en Derecho Internacional y Asuntos Exteriores y una Maestría en Derecho con mención en Economía Internacional y Derecho Comercial del College of Law; una Maestría en Ciencias de la Actividad Física del College of Health and Life Sciences (grado que se imparte en conjunto con la Universidad de Carolina del Sur); y una Maestría en Políticas Públicas ofrecida por el College of Public Policy.

En palabras pronunciadas durante la inauguración del ciclo de admisión, el Dr. Emad El-Din Shahin, decano del CIS y rector interino de la HBKU, señaló: "Siempre esperamos y nos preparamos para un año académico memorable en la HBKU. El proceso de admisión es uno de nuestros canales más importantes para destacar cómo los programas académicos de la HBKU ofrecen oportunidades sin paralelo para la investigación y el descubrimiento. Los estudiantes que se matriculan en nuestros programas pueden esperar oportunidades que destacan cómo nosotros informamos las capacidades de investigación nacionales, colaboramos con instituciones académicas líderes en el mundo, desarrollamos a líderes y emprendedores del futuro, y perfilamos soluciones nuevas para un impacto positivo tanto en el país como en el exterior. Por último, esperamos inspirar a los estudiantes prospectivos para que estudien con nosotros y respalden nuestro compromiso para liberar el potencial humano".

Ahora es posible postular a los programas de la HBKU a través de www.hbku.edu.qa. La Universidad Hamad Bin Khalifa (HBKU) organiza eventos regularmente para destacar sus proyectos y actividades de investigación.

Acerca de la Universidad Hamad Bin Khalifa

Innovando hoy, perfilamos el mañana

La universidad Hamad Bin Khalifa (HBKU), miembro de la Fundación Qatar para el Desarrollo de la Educación, la Ciencia y la Comunidad (QF), se fundó en 2010 como una universidad con marcada orientación a la investigación que actúa como catalizador para el cambio transformativo en Qatar y la región, al tiempo que logra un impacto global. Ubicada en la Ciudad de la Educación, la HBKU tiene el compromiso de construir y cultivar capacidad humana a través de una experiencia académica enriquecedora, un ecosistema innovador y asociaciones únicas. La HBKU ofrece programas de pregrado y posgrado multidisciplinarios a través de sus colleges, y brinda oportunidades para investigación y becas a través de sus institutos y centros. Para más información sobre la HBKU, visite www.hbku.edu.qa.

