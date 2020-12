A ValueLabs ganha o prêmio Global Fintech Innovation da IBSI

HYDERABAD, Índia, 21 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A ValueLabs, uma provedora global de serviços de tecnologia, ganhou o prêmio Global Fintech Innovation da IBSI de melhor conceito original e adotável em conformidade e RegTech. O prêmio foi concedido para a solução de devida diligência para o cliente empresarial que foi desenvolvido para a Diligent, uma empresa global de RegTech sediada em Singapura.

Os prêmios Global FinTech Innovation da IBSI homenageiam as empresas de tecnologia e os bancos por sua excelência em promover impacto por meio de implementações de tecnologia bancária e inovações com o uso de tecnologias emergentes. Neste ano, os vencedores da IBSI foram escolhidos com base na excelência na inovação, nas melhores práticas e ferramentas adotadas, na originalidade e simplicidade, adaptabilidade do conceito e complexidade e governança do programa.

A solução de diligência para clientes empresariais é uma aplicação baseada no software como serviço que permite que os bancos e empresas de RegTech integrem e mantenham relacionamentos com os clientes e ao mesmo tempo cumpram as exigências regulatórias e da política. A solução oferece um mecanismo de regras 100% configuráveis que realiza a devida diligência para os clientes em várias topografias e jurisdições.

"Estamos felizes por sermos reconhecidos pela IBSI por promover a inovação no espaço de BFS e estamos confiantes de que esta solução ajudará o setor a reimaginar as maneiras pelas quais os clientes são integrados e a devida diligência acontece. Também gostaria de parabenizar nossos parceiros da Diligent por este prêmio e agradecê-los por nos permitir fazer parte dessa jornada", disse Arjun Rao, CEO da ValueLabs.

"Nessa era digital dos bancos, é essencial que os bancos e as IFs tomem as medidas necessárias para cumprir os regulamentos e as exigências de conformidade em constante mudança. Esta solução automatiza todos os processos de KYC (conheça o seu cliente) e CDD (devida diligência do cliente) e possibilita a visão de conformidade digital para os nossos clientes", disse Anoop Singh, vice-presidente sênior e diretor de mercados emergentes, Valuelabs, que aceitou o prêmio. "Também estamos planejando expandir significativamente nossa presença global em BFS em 2021 e este reconhecimento nos inspira a entregar mais soluções inovadoras para o setor de BFS e RegTech."

Sobre a ValueLabs

A ValueLabs é uma empresa global de tecnologia com foco em desenvolvimento de produtos, tecnologia de dados e serviços digitais. Com o Digital Flywheel™, a ValueLabs oferece soluções de ponta a ponta nas áreas de experiência do cliente, dados e análises, desenvolvimento de produtos e automação. Nos últimos 23 anos, a empresa se expandiu para 32 locais, 5.500 associados e 150 clientes em todo o mundo. Seu foco em funcionários e clientes resultou em Net Promoter Scores (NPS) de 60 e 80, respectivamente, ou seja, pontuações líderes do setor.

Contato para a mídia:

Anoop Singh Sengar

[email protected]

www.valuelabs.com/business-form/

