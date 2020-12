ValueLabs gewinnt IBSI Global Fintech Innovation Award

HYDERABAD, Indien, 21. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- ValueLabs, ein globaler Technologiedienstleister, gewann den IBSI Global Fintech Innovation Award für das beste originelle und umsetzbare Konzept im Bereich Compliance & RegTech. Es war für die Enterprise Customer Due Diligence-Lösung, die sie für Diligent, ein globales RegTech-Unternehmen mit Sitz in Singapur, entwickelt haben.

Die IBSI Global FinTech Innovation Awards zeichnen Technologieunternehmen und Banken für ihre herausragenden Leistungen bei der Umsetzung von Bankentechnologien und Innovationen unter Verwendung neuer Technologien aus. In diesem Jahr wurden die IBSI-Preisträger auf der Grundlage von Innovationsexzellenz, bewährten Verfahren & Tools, Originalität & Einfachheit, Anpassungsfähigkeit des Konzepts und Programmkomplexität & Governance ausgewählt.

Die Enterprise Customer Diligence-Lösung ist eine SaaS-basierte Anwendung, die Banken und RegTech-Unternehmen das Onboarding und die Pflege laufender Kundenbeziehungen bei gleichzeitiger Einhaltung regulatorischer und politischer Anforderungen ermöglicht. Die Lösung bietet eine zu 100 % konfigurierbare Regel-Engine, die eine Due-Diligence-Prüfung für Kunden über verschiedene Topografien und Rechtsordnungen hinweg durchführt.

„Wir freuen uns sehr über die Anerkennung von IBSI für die Förderung von Innovationen im BFS-Bereich und sind zuversichtlich, dass diese Lösung der Branche helfen wird, die Art und Weise, wie Kunden-Onboarding und Due Diligence stattfinden, neu zu gestalten. Wir möchten auch unseren Partnern bei Diligent zu dieser Auszeichnung gratulieren und ihnen dafür danken, dass wir ein Teil ihrer Reise sein durften", sagt Arjun Rao, CEO von ValueLabs.

„Im digitalen Zeitalter des Bankwesens ist es für Banken und Finanzinstitute unerlässlich, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die sich ständig ändernden Branchenvorschriften und Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Diese Lösung automatisiert jeden Prozess von KYC und CDD und ermöglicht eine digitale Compliance-Vision für unsere Kunden", sagte Anoop Singh, SVP & Head of Emerging Markets, Valuelabs, der die Auszeichnung entgegennahm. „Wir planen außerdem, unsere globale Präsenz im Bereich BFS im Jahr 2021 deutlich auszubauen, und diese Anerkennung spornt uns an, weitere innovative Lösungen für die BFS- und RegTech-Branche zu liefern."

Informationen zu ValueLabs

ValueLabs ist ein globales Technologieunternehmen, das sich auf Produktentwicklung, Datentechnologie und digitale Dienstleistungen konzentriert. ValueLabs basiert auf The Digital Flywheel™ und bietet End-to-End-Lösungen in den Bereichen Customer Experience, Data & Analytics, Produktentwicklung und Automatisierung. In den letzten 23 Jahren ist das Unternehmen auf 32 Standorte, 5500 Mitarbeiter und 150 Kunden weltweit gewachsen. Ihre Fokussierung auf Mitarbeiter und Kunden hat zu branchenführenden Kunden-Net-Promoter-Scores (NPS) von über 60 bzw. 80 geführt.

