A Venture Global LNG celebra um acordo de compra e venda de GNL com a BP para 2 milhões de toneladas por ano

Conforme este acordo, a BP comprará GNL numa base FOB (free on board) por um período de 20 anos, a partir da data de início da operação comercial da instalação de exportação de GNL da Venture Global Calcasieu Pass, atualmente prevista para 2022.

Mike Sabel e Bob Pender, co-CEOs da Venture Global LNG anunciaram conjuntamente, "Estamos muito satisfeitos que a BP, uma das empresas internacionais líderes do setor de petróleo e gás, se comprometeu a comprar 2 MTPA de nossa instalação de exportação de GNL da Calcasieu Pass, aumentando nossa quantidade total contratada por SPAs vinculativos de 20 anos para 6 MTPA. A BP se une às outras parceiras de classe mundial de GNL da Venture Global, incluindo a Shell, Edison S.p.A. e Galp. Na medida em que finalizamos nossos planos para Calcasieu Pass e seguimos em busca de financiamento, começamos agora a assinar compromissos vinculativos para nosso projeto Plaquemines, o qual também fornecerá GNL de baixo custo a longo prazo para nossos clientes globais".

A Venture Global LNG está desenvolvendo tanto a instalação de 10 MTPA Venture Global Calcasieu Pass em um local de aproximadamente 400 hectares, situado na intersecção do Canal Calcasieu Ship e do Golfo do México e também a instalação Venture Global Plaquemines LNG de 20 MTPA, situada no condado de Plaquemines, Louisiana em um local de cerca de 250 hectares no rio Mississippi, a aproximadamente 50 quilômetros ao sul de Nova Orleans, Louisiana. A Venture Global levantou capital de US$ 525 milhões até a data pra apoiar o desenvolvimento de seus projetos

A Venture Global LNG será a produtora de GNL a longo prazo e de baixo custo que será fornecido pelas bacias ricas em recursos de gás natural nos EUA. O sistema de processo de liquefação da Venture Global LNG empregará um conjunto altamente eficiente e confiável de produtos fornecidos pela GE Oil & Gas, LLC, parte da Baker Hughes, uma empresa da GE (BHGE). A Venture Global está desenvolvendo terminais de exportação de GNL nos condados de Cameron e Plaquemines, Luisiana, totalizando uma capacidade de 30 MTPA. Saiba mais no endereço www.venturegloballng.com.

